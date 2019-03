Visa lanza un concurso mundial para mujeres emprendedoras

La compañía premiará con u$s100.000 a las participantes de dos retos en los que se se enfrentarán a desafíos tecnológicos financieros o de impacto social

Visa lanzó un programa para convocar a las mujeres emprendedoras de todo el mundo a enfrentarse a retos tecnológicos financieros o de impacto social teniendo la oportunidad de ganar 100.000 dólares en cada uno de los dos retos, según informó la compañía en un comunicado.

El programa culminará con una final que se celebrará coincidiendo con el inicio de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019.

La directora de Marketing y Comunicaciones de Visa, Lynne Biggar, ha afirmado que "más de 163 millones de mujeres de todo el mundo han fundado su propia empresa en los últimos cinco años, lo que supone un 37 % de la población activa".

Con ello, la directiva ha señalado que el emprendimiento femenino se encuentra "en alza", por lo que la multinacional se ha comprometido a "inspirar a más mujeres a superar las barreras" a través de esta iniciativa.

Te puede interesar Encontrar el personal adecuado para tu empresa: desafíos de crear un equipo orientado a las soluciones

Visa Everywhere lleva más de tres años proporcionando "soluciones visionarias" para los retos comerciales y de pago del futuro, con un programa que se ha activado regionalmente en 75 países y ha reconocido a más de 70 empresas emergentes destacadas con premios en metálico, asesoría y acceso a los clientes y socios de Visa.

Ahora, por primera vez, el programa pasa de eventos regionales a un programa a escala mundial vinculado a la tecnología financiera y al impacto social para centrar la atención en las "millones de empresarias infrarrepresentadas".

Para participar, las empresas que tengan al menos a una mujer como fundadora deben enviar propuestas que solucionen los desafíos a los que se enfrenta el panorama tecnológico financiero y de impacto social en la actualidad.

Los participantes, que pueden proceder de cualquier parte del mundo, se dividirán en seis regiones de las que saldrá una ganadora por reto y región para afrontar la final: Norteamérica, Latinoamérica, Asia-Pacífico, Europa (excluida Francia), Francia y África/Oriente Medio.

Te puede interesar Una buena idea te puede hacer ganar mucha plata: qué empresas están dispuestas a financiar tu proyecto

El cierre de candidaturas para inscribirse al programa será el próximo domingo 14 de abril, en mayo se hará la selección por región y el viernes 7 de junio tendrá lugar la final mundial en París.

En ella, las finalistas participarán en eventos de networking con la red de colaboradores internacionales de Visa y en un evento de presentación de proyectos finales en directo para elegir a las ganadoras mundiales de la "Visa Everywhere".

De cara dar la máxima difusión y celebrar esta iniciativa, Visa lanzará la campaña de marketing global "Together as One" (Unidas como una sola) que reunirá a ocho de las anteriores finalistas y ganadoras del programa de diferentes regiones para inspirar a otras mujeres a participar en el concurso y perseguir sus sueños de asumir riesgos y crear una empresa de éxito.

Una de ellas, la directora y cofundadora de Culqi, Amparo Nalvarte, ha valorado su experiencia en la iniciativa como un "gran logro" por la posibilidad que su compañía tuvo de cosechar "suficiente reconocimiento para conseguir oportunidades de negocio y clientes nuevos".