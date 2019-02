Microsoft invierte en startup de Inteligencia Artificial valorada en U$S 2.750 millones

Databricks, generó una nueva ronda de financiamiento que valora su negocio en U$S 2.750 millones, y Microsoft estuvo entre los inversionistas

Databricks, que fabrica el software que ayuda a las empresas a satisfacer sus necesidades "monótonas de inteligencia artificial", generó una nueva ronda de financiamiento que valora el negocio en U$S 2.750 millones.

Microsoft estuvo entre los inversionistas en el financiamiento de U$S 250 millones, informó la compañía el martes. La sociedad de capital riesgo Andreessen Horowitz lideró el trato, con aportes de Coatue Management y New Enterprise Associates. La inversión eleva la recaudación total de fondos de Databricks a casi U$S 500 millones desde que se fundó la compañía en el 2013.

Databricks vende herramientas que combinan las bases de datos de una empresa y aplica un tipo de inteligencia artificial para buscar información significativa.

La startup con sede en San Francisco generó U$S 100 millones en ingresos recurrentes anuales el año pasado y dijo que sus ventas de suscripción se triplicaron el último trimestre de 2018 respecto del año anterior.

Viacom, HP y Cisco Systems se encuentran entre los más de 2.000 clientes del servicio. Microsoft promueve una versión del software como parte de su producto en la nube, Azure.

Ali Ghodsi, director ejecutivo de Databricks, dijo que planea usar el capital nuevo para contratar personal, abrir nuevas oficinas y avanzar en otras industrias, como los medios, el comercio minorista y el gobierno.

En parte de su discurso: Databricks "satisface las necesidades de los clientes de grandes empresas que desean usar la IA para tareas monótonas", infomó Gestión Perú.