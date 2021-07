Pelear el título: este país quiere destronar a China como máximo generador de unicornios

Este país está en plena carrera para destronar a China y tener su propio lugar entre los grandes generadores de unicornios a nivel mundial

Durante el año pasado, 15 empresas de la India recaudaron capital a una valoración de mil millones de dólares o más por primera vez, según CB Insights. Diez de ellos se convirtieron en unicornios en 2021. En comparación, solo dos de las 16 empresas de China que se unieron a la lista durante el año pasado lo hicieron en 2021, según la misma fuente.

Zomato, una empresa con pérdidas que opera en una industria naciente que alguna vez se consideró demasiado arriesgada para invertir, planea recaudar 82.5 mil millones de rupias (u$s 1.1 mil millones), incluso a través de una colocación previa a la OPI.

"La Internet india siempre ha sido una historia en el horizonte", dijo un inversor de Zomato. "Pero finalmente está aquí".

"Todas las empresas se han visto obligadas a encontrar una forma digital de vender en línea", dijo Harshil Mathur, cofundador y director ejecutivo de la startup fintech Razorpay. "Muchos pequeños minoristas tradicionales que solían vender a través de canales fuera de línea se han conectado. También vimos que un gran número de personas y autónomos comenzaron a vender cosas en WhatsApp, Facebook e Instagram".

Las transacciones en Razorpay, que procesa pagos por servicios en línea como aplicaciones de entrega de alimentos, aumentaron a una tasa anualizada de u$s 35 mil millones a u$s 40 mil millones desde u$s 12 mil millones hace un año, dijo Mathur. La compañía fue valorada en u$s 3 mil millones en una reciente ronda de financiación, solo seis meses después de que alcanzó la marca de u$s 1 mil millones en octubre del año pasado. La última ronda fue liderada por sus accionistas existentes, el fondo soberano de inversión de Singapur GIC y Sequoia Capital.

Otras startups que se convirtieron en unicornios incluyen Chargebee, que vende software que ayuda a las empresas a administrar sus servicios de suscripción; Meesho, que opera un mercado para propietarios de negocios individuales que desean vender productos en las redes sociales; Cred, que otorga puntos de recompensa a los usuarios de tarjetas de crédito que pagan sus facturas a tiempo.

India se ha quedado rezagada con China en el tamaño de su economía digital, pero se está poniendo al día rápidamente. Los inversores dicen que esto se debe a un aumento en los usuarios de teléfonos móviles, así como a las políticas dirigidas por el gobierno, como el lanzamiento en 2016 de la Interfaz de pagos unificados, un sistema de pagos en tiempo real que permite la transferencia instantánea de dinero entre bancos. UPI ahora representa la mayoría de los pagos en línea, y las transacciones superaron los 5 billones de rupias (u$s 66,7 mil millones) en marzo, más del doble que hace un año, según la Corporación Nacional de Pagos de India, que opera el sistema.

"Estamos considerando asignar más capital a India en el futuro", dijo Ryu Muramatsu, socio fundador de GMO VenturePartners, uno de los primeros inversionistas en Razorpay y las nuevas empresas de tecnología financiera del sudeste asiático. "Puede haber una corrección en las valoraciones en el corto plazo. Pero en comparación con el pasado, las empresas tienen fundamentos sólidos".

Los inversores y las empresas chinos son los más propensos a salir perdiendo si el auge tecnológico de la India gana impulso. Una vez entre los inversores más activos en la India, empresas como Ant Group, el segundo mayor accionista de Zomato, se han visto obligadas en su mayoría a mirar desde el margen debido a una nueva regulación que requiere que las empresas de los países vecinos de la India, incluida China, busquen la aprobación del gobierno antes de hacer una inversión. Liderando la última ola de rondas de financiación están los inversores estadounidenses como Tiger Global Management y Sequoia Capital, que han recaudado miles de millones de dólares para nuevos fondos en los últimos meses.

Fuente TyN Magazine