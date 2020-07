Un accidente casi le rompe la columna; hoy tiene una compañía que ya factura 1,5 millones de dólares

Las montañas de Vail, Colorado, fueron el escenario del traumático accidente que cambió la vida de Julieta Silva en 2013, y la llevó a ser emprendedora

Una impactante caída mientras esquiaba llevó a Julieta Silva de emergencia a un quirófano donde la evaluaron y determinaron que se había roto una de sus vertebras en cuatro pedazos. Después de estar cinco horas esperando salir del hospital y regresar a Guadalajara, su tía se dio cuenta de una mancha de sangre en la espalda, le notificaron a los doctores y la llevaron de inmediato a cirugía de emergencia.

El problema fue que uno de los cartílagos que le pusieron después de la caída, estaba infectado con una mutación de bacteria contraída en el laboratorio y no podía ser detectada mientras le inyectaban antibiótico en el hospital. Cuando redujeron la dosis de antibiótico, la infección comenzó a notarse. Por fortuna no llegó a la médula ósea, pero operarla era urgente.

"Cuando iba camino a la sala de operación, el cirujano me comentó que había un 50% de probabilidad de vivir y de volver a caminar. Volteé a ver a mi mamá pensando que de un momento a otro, mis planes de correr un triatlón en ese año se transformaron en la esperanza de volver a ver a mi papá y mis hermanos y decirles que los amaba. Todo pasó muy rápido pero fue justo en ese instante cuando me di cuenta de lo que estaba ocurriendo. Despedirme de mi mamá ha sido el momento más difícil que he vivido en toda mi vida", recuerda Julieta.

"Cuando desperté, tardé 30 minutos en reaccionar y entender que la cirugía había sido exitosa. Una enfermera se acercó y me dijo que todo había salido muy bien y que tenía que descansar", relata la empresaria.

Seis meses pasaron para que Julieta pudiera terminar su recuperación en Denver y regresar a su vida en Guadalajara; retomar su carrera de Contaduría en el Tec de Monterrey y comenzar su rehabilitación. De un momento inesperado, la vida de Julieta se puso en pausa y le permitió valorar su vida como una segunda oportunidad que más tarde la catapultaría en una empresa exitosa.

Hoy Julieta es una empresaria mexicana que ha consolidado desde 2017, una compañía de suplementos alimenticios para mujeres, llamada Fit Body Co. A través de una estrategia de marketing digital, Julieta encontró una buena oportunidad durante el actual confinamiento que llevó a millones de personas a quedarse en casa a trabajar, pero también con el reto de cuidar su salud.

Juieta SIlva aprendió una lección de vida que la ha llevado a lo que es hoy

En 2019 Fit Body Co tuvo u$s 1,5 millones de facturación. Actualmente cuenta con 50 empleados (directos e indirectos) y se espera el próximo lanzamiento de un servicio tecnológico que consolidará uno de sus objetivos de este año pese a la pandemia.

¿Todo eso se logra vendiendo solamente productos alimenticios? La empresaria también promueve a llevar una vida más saludable y balanceada a sus clientas por medio de retos mensuales.

Un paso a la vez, pero con disciplina

Después del accidente, los primeros meses de Julieta en Guadalajara fueron difíciles. Sus amigas y compañeras de la universidad habían continuado con su vida y muchas cosas que Julieta dejó en pausa, no funcionaron más. Saber que había tenido una segunda oportunidad de vida y al mismo tiempo, haberse detenido por seis meses y estar en un lugar que no era su casa, representó más que una lección, un reto para retomar su vida. Pero ella supo que lo lograría día a día, un paso a la vez.

"Cuando regresé a Guadalajara, no quise descartar el deporte como parte de mi vida. Sabía que los pronósticos jugaban en mi contra, pero tenía que empeñarme a un primer objetivo de estar bien y después, de poner el doble de esfuerzo en los entrenamientos. No quería estar a mis 50 años tirada en la cama. Fue cuando descubrí la natación como parte de mi terapia y mis primeras lecciones de disciplina y tenacidad", dice Silva. "No me gustaba nadar, me chocaba, pero si era lo único que podía hacer para fortalecer el músculo de mi espalda, ni modo, me iba a convertir en una muy buena nadadora. Mi lógica me llevó a pensar que todos los días tenía que mejorar mi distancia ya que es la única forma de volverte bueno".

Como parte de sus objetivos, Julieta empezó a buscar certificados de nutrición dentro de los que destaca healthcoaching, nutrición deportiva, herbolaria, diseño de entrenamientos. De alguna manera, combinar la buena alimentación y hacer ejercicio todos los días, tendría que volverse un hábito. Pero bajo estos nuevos objetivos, ¿cómo administrar su tiempo y avanzar los seis meses que estuvo en Denver para retomar su vida? Priorizando sus pendientes.

Con su empresa ayuda a quienes quieren estar en mejor forma

Julieta leyó un libro que le gustó mucho "Tráguese el sapo" de Brian Tercy. De acuerdo con el autor, si la primera cosa que tiene que hacer cada mañana una persona es tragarse un sapo, entonces le queda la satisfacción de saber que eso probablemente sea lo peor que hará en todo el día. Así, Julieta gestionaría una nueva rutina, un día a la vez y el camino a sus objetivos.

Reinventarse

Durante la escuela, Julieta leyó "El cuadrante del flujo del dinero" de Robert Kiyosaki, que le dejó marcada una insignia para aventurarse al mundo del emprendimiento.

El primer proyecto de Julieta fue poner una tienda de ropa en línea. Al poco tiempo, los ingresos eran mucho menores a la inversión y la comunicación con los proveedores fue rompiéndose con el paso del tiempo, por lo que tuvo que cerrar en los primeros meses de trabajo.

Te puede interesar Es argentina y ganó u$s2.000.000 para un proyecto que evita el desperdicio de comida: para qué los usará

En ese tiempo, Julieta estuvo buscando una fórmula que tonificara sus músculos y aportara el requerimiento proteínico, pero no había el que ella necesitaba. La mayoría de las proteínas en el mercado están enfocadas para aumentar la masa muscular o desarrollar un cuerpo atlético, y no era lo que ella buscaba. De esta manera, con todas las lecciones, la disciplina y los certificados de nutrición adquirida, se lanzó a emprender Fit Body Co, un suplemento desarrollado únicamente para mujeres.

De acuerdo con la información nutrimental, la proteína de Fit Body es termogénica, es decir, eleva la temperatura corporal, lo que ayuda a quemar grasa mientras se hace ejercicio. Este efecto se encuentra naturalmente en el té verde y en el café.

En estos últimos años, la empresa se ha transformado en un programa integral para mujeres con rutinas y retos de ejercicio.

Pese a algunas voces en contra, Julieta SIla sigue firme con su emprendimiento

La lección para enfrentar cualquier crisis

Este año, la pandemia ha transformado la vida de todo el mundo. El confinamiento registra un sinfín de datos y lecciones en todos los sectores. Para Julieta, detener su vida no fue algo nuevo y supo cómo actuar cuando se anunciaron las medidas sanitarias, pero no fue así para mucha gente.

"Sabíamos los antecedentes de China y no supimos cómo prepararnos. La gente pudo hacer algo más para prevenirse y fue hasta marzo que comenzó a actuar", relata Julieta.

La empresaria mexicana ha encontrado en su experiencia, una fórmula infalible para afrontar cualquier crisis, ya sea una pandemia o comentarios negativos. Se pueden encontrar en redes sociales supuestos testimonios de personas que dicen que el producto no les funcionó, les hizo daño o inclusive cuestionan su calidad. Julieta asegura que su producto cuenta con permiso de la Cofepris y los comentarios contra Fit Body son testimonios falsos para dañar la imagen de la empresa. Pero afirma que ha tomado acciones legales contra los involucrados, indicó Entrepreneur.

"Se necesita un balance entre mentalidad, disciplina y resultados. Primero tienes que pensar un objetivo, diseñar el ‘cómo sí’ (mentalidad) y trabajar por ello (disciplina). Finalmente, entender que sin avances, el proceso no es medible (resultados). Si no trabajas para lograr cierto resultado, creo que no lo hiciste de forma eficiente", dice la empresaria.