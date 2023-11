El reciente triunfo de Javier Milei en el balotaje las elecciones presidenciales de Argentina generó diversas reacciones entre los líderes de la región, marcando un hito político en la historia del país.

Entre las voces críticas se encuentra Gustavo Petro, Presidente de la República de Colombia, quien lamentó la victoria de lo que describió como "la extrema derecha" en Argentina.

Petro expresó su preocupación por la decisión de la sociedad argentina y cuestionó la viabilidad del neoliberalismo para abordar los problemas contemporáneos de la humanidad.

"Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad", compartió en su cuenta de X (ex Twitter).

En respuesta a las declaraciones de Gustavo Petro, el Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no dudó en utilizar la misma red social para lanzar un comentario irónico. "Ahora dilo sin llorar", retrucó.

Este cruce en la red social evidencia las tensiones políticas y las diferencias ideológicas que existen entre los líderes de la región, creando un ambiente de confrontación digital en medio de un cambio significativo en la política argentina.

El tuit que publicó Nayib Bukelele en su cuenta de X.

China felicita a Milei y muestra intención de fomentar relaciones con la Argentina

Por otro lado, China felicitó a Javier Milei por su victoria en el balotaje y expresó su interés en seguir colaborando con Argentina.

A pesar de las declaraciones de Milei durante la campaña, donde manifestó su intención de no hacer pactos con comunistas, la portavoz del ministerio chino de Relaciones Exteriores, Mao Ning, según la agencia AFP, subrayó el deseo de China de mantener la amistad y la cooperación beneficiosa para ambas naciones.

"China siempre dio mucha importancia al desarrollo de las relaciones entre China y la Argentina, en una perspectiva estratégica y de largo plazo", expresó Ning.

Y agregó: "El desarrollo de las relaciones entre China y la Argentina se ha convertido en objeto de consenso general en el conjunto de la sociedad en los dos países y aporta beneficios tangibles para los dos pueblos".

A pesar de las tensiones previas sobre posibles cambios en las relaciones comerciales, China reafirma su disposición a trabajar en una cooperación mutuamente beneficiosa con Argentina.

Elon Musk festejó en X el triunfo de Milei

Elon Musk, fundador de Tesla y Space X, realizó un posteo en su cuenta personal de X (exTwitter) luego de conocerse los primeros resultados oficiales que mostraban la victoria de Javier Milei sobre Sergio Massa en el balotaje.

Prosperity is ahead for Argentina — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2023

Musk posteó en su cuenta personal de X: "Hay prosperidad para la Argentina"

De este modo, uno de los empresarios más ricos del mundo, celebró este domingo el triunfo electoral del líder libertario.

Musk hizo el comentario en X, al comentar un posteo de la cuenta "EndWokeness" que sostuvo en inglés: "Mierda, la Argentina acaba de elegir a Javier Milei como su próximo presidente. Hoy se hizo historia en la Argentina".

Fue entonces cuando Musk, acotó: "Prosperity is ahead for Argentina", que se puede traducir como "Hay prosperidad para la Argentina", una suerte de augurio muy positivo.