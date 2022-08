Era vendedor callejero en La Matanza y se convirtió en "influencer" de inversiones digitales

En su adolescencia, vendió calzados en la vía pública. Ahora comparte experiencias para transformar a emprendedores en futuros empresarios

El influencer Mariano Rosales aprendió desde niño que debía luchar para concretar sus sueños y dejar de lado las preguntas del tipo "¿qué hubiera pasado si...?". Es por eso que creó su propió emprendimiento y se convirtió en un influencer referente para muchos emprendedores.

Este joven bonaerense creció en la localidad de Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza, el más poblado del Gran Buenos Aires, y allí vendía calzado, en especial zapatillas, en la calle.

Hoy es influencer, estratega en marketing y comparte en sus redes sociales su experiencia para transformar emprendedores en futuros empresarios, y reparte su vida entre Buenos Aires y Miami.

En su familia predominaban los problemas económicos y las discusiones entre sus padres, que lo llevaron a experimentar instancias complejas.

Su crecimiento en ese ambiente fue duro, pero le generó un carácter resiliente, es por eso que hoy tiene incorporado el aprendizaje a través del dolor y la búsqueda de no repetir patrones.

Así fue la dura adolescencia del influencer

Cuando los conflictos en casa llegaron a un extremo, los padres de Mariano Rosales decidieron separarse.

Mariano Rosales vendía calzado en la vía pública: hoy da consejos sobre inversiones en Miami

Aunque su mundo se vino abajo, sintió que por fin se acabaría aquel torbellino familiar. Sin embargo, otra realidad golpeó su puerta.

A los 16 años debía encontrar trabajo para subsistir en el marco de las nuevas circunstancias.

Su primer empleo fue la venta de calzados, por el cual no cobraba lo necesario para subsistir, aunque reconoció que tampoco necesitaba mucho.

"Atravesé situaciones que en su momento eran tristes, difíciles, pero creo que vivir todo esto, me ayuda hoy a afrontar el día a día con otra entereza", contó al recordar su historia.

"Las dificultades existen para todos y considero que hay dos caminos: o las dificultades te quedan grandes, o con las dificultades te hacés grande", expresó en diálogo con iProfesional.

Las decisiones: un punto clave

Mariano Rosales recordó que empezó a trabajar desde edad temprana y en la calle, le permitió aprender a tratar a las personas. "Todo eso aceleró el proceso de ir forjándome".

"Trabajar en la calle me permitió aprender a tratar a las personas", remarca Rosales

"A veces, cuando iba a vender de puerta a puerta, era un gran reto para mí tocar el timbre; me generaba vergüenza y miedo, pero eso mismo te hace vivir cosas que te hacen crecer mucho y me hizo ver qué quería para mi vida y no tomar un camino incorrecto", destacó.

"Muchos chicos de barrio piensan que son sus circunstancias y yo soy un convencido de que no sos lo que te sucedió, no sos tus condiciones, sino tus decisiones", declaró..

"Cuando no hay pasión las dificultades nos sacan muy rápido del juego", concluyó.

Paso a paso: de vendedor callejero a "influencer"

Un día llegó agotado a su hogar, miró por la ventana y las lágrimas de frustración comenzaron a caer.

Antonella, su mujer, se acercó a él, lo abrazó y le dijo que sabía que iba a lograr sus objetivos.

Pese a esas lágrimas, su determinación lo empujaba como para no bajar los brazos, así como el apoyo incondicional de su mujer.

Mauro Rosales contó siempre con el apoyo de su esposa Antonella

"Tener un pilar, alguien que crea en vos es importantísimo. Y cuando empezás a ver resultados, a vivir cosas que no imaginabas, mirás para atrás y te das cuenta de que el camino fue una aventura, fue hermoso, algo que tienen que vivir todos los emprendedores", explicó.

"El primer paso no te lleva de inmediato a donde querés estar, pero te saca de donde estás. Es largo, es mucho trabajo, recuerdo días y días de comenzar al alba, reunirme, llevar ideas y regresar a la una de la madrugada, muchas veces sin resultados", reconoció.

"Aun así, respiraba hondo y al día siguiente volvía a la carga. Y a quienes hoy me siguen les digo que no se preocupen por el qué dirán", concluyó.

Su aporte en las redes sociales

Mariano Rosales, hoy con más de 1,2 millones de seguidores en Instagram, es un ejemplo de cómo las plataformas pueden ser una vía de comunicación directa para combinar entretenimiento y educación.

Las redes sociales representan un espacio en el que los usuarios construyen lazos de comunidad. En esa dinámica, las formas que usan las comunidades para comunicarse y los ejes sobre los que conversan son muy variados.

Un tema que cada vez tiene más presencia es el que engloba al emprendedorismo y la educación financiera, en sus formas más variadas.

Mariano Rosales logró construir una comunidad que lo sigue y que aplica sus consejos para llevar adelante un proyecto propio. Sus primeros pasos en redes sociales fueron los habituales, con publicaciones relacionadas con su estilo de vida.

"La gente empezó a sentirse muy identificada, ve un pibe común de barrio que se animó a emprender y en su búsqueda constante pudo llegar a relacionarse con las figuras más exclusivas de Argentina y parte del mundo", expresó.