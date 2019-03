Este hotel instala un sistema inteligente para que las habitaciones se limpien solas

El Hotel Ottilia de Copenhague adoptó una tecnología de auto desinfección que permite a los huéspedes descansar más tranquilos y optimizar la limpieza

Ya no se trata solamente de ver las noticias de hoy en el espejo del baño o tener un entrenador personal "on demand" al encender la tele si uno se hospeda en un hotel de alta tecnología. El recientemente inaugurado hotel "Ottilia" de Copenhague, Dinamarca, ofrece habitaciones que se desinfectan completamente por las mañanas sin la intervención humana.

El hotel se asoció con una empresa llamada ACT.Global para la utilización de la tecnología patentada ACT CleanCoat, según informó Bloomberg. Este sistema transparente, inodoro y que se activa por luz solar, funciona con dióxido de titanio que se encuentra en protección solar.

Según pruebas realizadas por el Centro Nacional de Investigación para el Medio Ambiente de Trabajo de Dinamarca, el aerosol antibacterial utilizado permite descomponer los microbios que transmiten influenza, salmonela e incluso esporas de moho y alérgenos. Este sistema permite cubrir las habitaciones con un aislamiento invisible y permite purificar hasta por un año el aire, llegando a eliminar olores fuertes tales como el de humo de cigarrillo y similares.

Karim Nielsen, director ejecutivo de la empresa matriz de Ottilia llamada Brockner Hotels, declaró que el sistema fue probado durante dos años en el Hotel Herman K y comparó la tecnología con el revestimiento invisible de teflón, por lo que estos dos hoteles son los primeros en su utilización en el mundo.



Según Nielsen "lo que realmente nos atrajo fue que haría la vida mucho más fácil para nuestro personal" por lo que el equipo de limpieza no tendrán que aplicar limpiadores químicos ni detergentes así como tampoco tener que respirar sus vapores. Podrán asear en seco sábanas y superficies, mientras el sistema CleanCoat se encarga del resto. Los huespedes también salen beneficiados: las habitaciones se limpian más rápido y no es necesario el uso de productos químicos que pueden causar diversas alergias.



Las 155 habitaciones que utilizan la tecnología CleanCot cuestan u$d 2.500. "La tecnología es cara", declaró el ejecutivo, "pero hemos reducido la carga de trabajo en un 50 por ciento. Le da a nuestro personal un día mucho más fácil y reduce nuestro consumo de agua". A su vez se reducen los costos de mantenimiento ya que no se usan productos químicos para limpiar, por lo que no se derrama nada sobre las alfombras.