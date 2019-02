Marche una pizza con inteligencia artificial: sigue la revolución de alimentos 4.0

Estudiantes del MIT lograron crear nuevos sabores gracias a la IA. ¿Algunos sabores? De trufas o mezclas hasta ahora no imaginadas para poner en la pizza

La incidencia de la inteligencia artificial en distintas industrias es cada vez más fuerte. El mundo culinario no se queda afuera de esta revolución y ya existen distintas alternativas que imitar o replicar sabores.

Como detalla Business Insider, la IA ya genera desde pizza de comino a trufas de jengibre y carne, por lo que la tecnología está trabajando para crear nuevos sabores.

El proyecto "How to Generate (Almost) Anything" (Cómo crear -casi- cualquier cosa) promovido por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) busca mostrar vías en las que los humanos y los robots puedan convivir en el futuro.

Tal es así que crearon una iniciativa en la que a través de la inteligencia artificial el grupo de investigadores busca generar productos, desde comida a ropa o perfumes, nunca antes desarrollados.

Así ha sido como los estudiantes del MIT lograron crear nuevos sabores de trufas o mezclas hasta ahora no imaginadas para poner en la pizza.

En el caso de la pizza, se educó a un sistema de IA con cientos de recetas de pizzas artesanales de blogs de comidas y web de recetas, capacitando posteriormente a esta red neuronal artificial para que gracias a lo aprendido pudiera crear combinaciones de pizza que considerara adecuadas.

"Si estás aburrido de la pizza cuatro quesos o el sabor barbacoa, quizás podrías intentar probar la pizza de batata, frijoles y brie o la sorprendente pizza de camarones, mermelada y salchicha italiana", fueron algunas de las propuestas para las nuevas pizzas creadas por la inteligencia artificial del MIT.