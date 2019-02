Instagram y Facebook comenzarán a censurar imágenes de autolesiones

Las redes sociales decidieron actualizar la forma en la que manejan las imágenes sensibles de autolesiones publicadas en sus plataformas

Luego del trágico suicidio de una adolescente en el Reino Unido, Instagram y Facebook decidieron actualizar la forma en la que manejan las imágenes sensibles de autolesiones publicadas en sus plataformas.

La historia de Molly Russell, la adolescente de 14 años que se quitó la vida en 2017, fue el puntapié inicial para hacer estos cambios. Luego de que la joven se quitara la vida, sus padres descubrieron que seguía todo tipo de cuentas que mostraban y promovían las autolesiones.

Cuando la controversia se hizo pública, el jefe de producto de Instagram, Adam Mosseri, aseguró que “la plataforma mejoraría su sistema para detectar imágenes sensibles y así prevenir este tipo de situaciones”.

Es por esto que las dos redes sociales bajo el ala de Facebook ya no mostrarán imágenes sobre lesiones, especialmente cortes. “Luego de un análisis exhaustivo con especialistas en jóvenes, salud mental y prevención de suicidio, decidimos cambiar nuestras políticas”, explica el comunicada oficial.

Pero no se quedan ahí: la empresa ya no desplegará imágenes que muestren heridas que hagan referencia a este tipo de autolesiones (cicatrices ya curadas, por ejemplo). Si bien no lo borrará de la plataforma, no se podrá buscar a partir de hashtags.

“Tomará tiempo pulir estas medidas, pero tenemos la responsabilidad de hacerlo. Por eso estamos trabajando con nuestro equipo de desarrollo para que, si detectamos algo por el estilo, la persona sea contactada con el soporte correspondiente”, concluyó Mosseri.