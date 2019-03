Visa lanza su iniciativa global para impulsar a empresarias vinculadas a la industria fintech

Se trata del programa Visa Everywhere Initiative, al que se pueden postular mujeres de todo el mundo hasta el 14 de abril. El premio es de u$s100.000

Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, Visa lanzó la primera Edición Mundial para Mujeres del programa Visa Everywhere Initiative, donde se invita a mujeres empresarias de todas partes del mundo a participar en los desafíos sobre Empresas FinTech e Impacto Social para la oportunidad de ganar u$s 100.000 en cada uno de los dos desafíos.

El programa culminará con una final que tendrá lugar durante el inicio de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019.

"Más de 163 millones de mujeres de distintas partes del mundo han iniciado su propio negocio en los últimos cinco años, lo cual representa el 37% de la fuerza laboral. El espíritu emprendedor de las mujeres está en alza y Visa está comprometida a inspirar a más mujeres a romper barreras a través de plataformas como el programa Visa Everywhere Initiative", dijo Lynne Biggar, Chief Marketing & Communication Officer de Visa.

Desde 2015, el programa Visa Everywhere Initiative ha ofrecido soluciones visionarias para desafíos comerciales y de pagos del futuro. Este programa ha sido activado regionalmente en 75 países y ha otorgado a más de 70 startups líderes premios monetarios, tutoría y acceso a clientes y socios de Visa. Ahora, por primera vez, el programa pasará de eventos regionales a un programa mundial centrado en las empresas Fintech y el Impacto Social para destacar a las millones de empresarias líderes subrepresentadas y el compromiso de Visa para con las micro y pequeñas empresas catalizadoras del cambio.

Para participar, las compañías que tengan al menos una fundadora mujer están invitadas a enviar soluciones que aborden los desafíos que enfrentan hoy en día los panoramas de Empresas FinTech y de Impacto Social a través de uno de los dos desafíos innovadores.

Desafío 1 (Fintech): Aprovechando las capacidades únicas de su compañía, ¿de qué manera podría la solución suya ayudar a transformar las experiencias del consumidor, las experiencias de pago y/o las experiencias comerciales a nivel local, regional o mundial?

Desafío 2 (Impacto Social): ¿Cómo pueden las mujeres empresarias alrededor del mundo impulsar el impacto social apoyando subsistencias sostenibles y equitativas y fortaleciendo las economías locales/regionales?

A las participantes que califiquen se las dividirá en seis regiones: Norteamérica, América Latina, Asia-Pacífico, Europa (excepto Francia), Francia, África/Medio Oriente. Cada región enviará a la final en París a una ganadora por desafío

Hasta el 14 de abril se puede postular. La selección de finalistas se llevará a cabo en mayo y la final se realizará en París el 7 de junio. En esta instancia, durante la semana inaugural de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019, las finalistas tendrán la oportunidad de participar en eventos para establecer contactos profesionales con la red mundial de socios de Visa, y en un evento final con pitching en vivo para determinar quiénes son las ganadoras.

Para premiar las soluciones más impactantes, Visa entregará $100.000 a la ganadora de cada desafío, además de tutoría de expertos, acceso a clientes y a la amplia red de socios. Las ganadoras también recibirán entradas para el partido inaugural de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

A su vez, Visa lanzará una campaña mundial de mercadeo "Together as One" (Juntas Somos Una) para celebrar la Edición Mundial para Mujeres del programa Visa Everywhere Initiative. Ocho mujeres que anteriormente fueron ganadoras y finalistas del programa Visa Everywhere Initiative, representando a distintas regiones del mundo, serán las protagonistas de la campaña para ayudar a inspirar a sus colegas a que participen en la competencia y persigan su sueño de correr el riesgo y crear un negocio exitoso.

"Visa Everywhere Initiative nos permitió agregarle más valor a nuestro producto al usar las APIs de la plataforma Visa Developer Platform. Como resultado, obtuvimos el reconocimiento suficiente para ganar nuevos clientes y oportunidades de negocio. Personalmente, fue un gran logro", dijo Amparo Nalvarte, directora ejecutiva y cofundadora de Culqi.

"Estoy muy orgullosa de ser una de las ganadoras del programa Visa Everywhere Initiative y realmente es un honor para mí ser parte de la Campaña Mundial para Mujeres. No veo la hora de alentar a todas las mujeres increíbles que estarán participando en esta oportunidad maravillosa".

La Edición Mundial para Mujeres del programa Visa Everywhere Initiative se añade al reciente lanzamiento de She’s Next, Empowered by Visa, una plataforma mundial creada para incentivar a propietarias de pequeñas empresas a medida que construyen, sostienen y hacen progresar sus negocios en todas partes del mundo. She’s Next está respaldada por Female Founder Collective (FFC), una red de negocios liderados por mujeres, que apoyan a mujeres. Después de un exitoso evento inaugural en Atlanta, GA, She’s Next y la red FFC ofrecerán su próximo evento conjunto en Nueva York el 6 de marzo, en homenaje al Día Internacional de la mujer