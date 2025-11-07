Los expertos debatieron sobre cómo los archivos virtuales pueden aumentar su adopción gracias a las alianzas con las entidades financieras

Durante Labitconf, la feria de criptomonedas y blockchain más antigua del mundo, también hubo tiempo para ver cómo las criptomonedas pueden incuirse en el negocio bancario.

Se trata de una tendencia que buscar aumentar más la adopción de los activos virtuales y que el Banco Central autorizará luego de que en 2022 restringiera el negocio a Galicia, Ualá y Brubank.

Del panel participaron:

Marcelo Sacomori, de Braza Bank (Brasil)

Gabriel Campa, de Tower Bank (Panamá)

Luis Leiva, de Bind (Argentina)

Martin Kopacz, de Lirium (Argentina)

El moderador fue Mariano Biocca, director ejecutivo de la Cámara Argentina de Fintech.

Cripto en los bancos y el criptopeso

"Estamos viendo señales bien claras, de muchos bancos que están hablando de cripto. Muchos están preparados y esperando las leyes. Hace un mes está trabajando en esto y tokenizando", señaló Leiva.

Según el experto, imagina en "el futuro cercano no distinguiendo entre stablecoins y pesos. Hay mucha gente trabajando en stables, van a dinamizar el ecosistema entre las pymes. Cuando la regulación lo permita, muchos oferentes lo van a acercar".

"Yo creo que un peso digital va a ser un gran hito para Argentina porque nos va a acelerar en términos de eficiencia de flow para las pymes, en eficiencia impositiva también", añadió.

"Ojalá que esto sea acompañado del resto de la parte regulatoria que permita que los bancos puedan empezar a ofrecer este servicio porque, bueno, inicialmente estábamos hablando de que los bancos querían agregar algo no regulado y ahora está agregando algo que sí está regulado", indicó Kopacz.

El ejecutivo espera que "sea el próximo paso porque los tres días y medio que duró la posibilidad que los bancos puedan vender y ofrecer cripto fue muy interesante para ellos, fue un producto que fue genial",

En los próximos años, Kopacz ve "un mundo totalmente ecualizado, en el que todos los jugadores puedan ofrecer todo. En la misma línea, ya 2025 fue un año clave a nivel local con las regulaciones de CNV o la Genius. Los próximos 5 años es una banca híbrida en dónde se interopere ambos tipos de archivos y el usuario no se pregunte qué está operando".

En este sentido, planteó: "Me parece que la regulación y el rol de los bancos es fundamental en la adopción porque todos los que estamos acá entendemos que es cripto pero hay mucha gente que no sabe qué es, desconfía.

"Un banco de confianza con el que operó toda la vida, su bróker de confianza, le permita poder operar a través de su plataforma va a hacer que la adopción se dispare. Entonces yo me imagino que vamos por el camino correcto y que sin dudas con las iniciativas de bancos esto va a crecer muchísimo", completó