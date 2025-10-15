En la previa del evento, expertos debatieron el rol de Argentina frente a Bitcoin, su regulación y la visión del Gobierno sobre las criptomonedas

En el marco de una nueva edición de Labitconf, el evento cripto más longevo del mundo, que se realizará los días 7 y 8 de noviembre en el predio Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó un encuentro de debate, moderado por Mario Pergolini, que contó con la presencia de:

Rodolfo Andragnes, Fundador de la ONG Bitcoin Argentina y de Labitconf

Carlos Maslatón, Analista político y económico

Ramiro Marra, Economista

Milagros Santamaría, del Área regulatoria de la comunidad Crecimiento

Gabriela Battiato, del Área legal de la ONG Bitcoin Argentina

Yayi Morales, Economista y comunicadora

El simposio ahondó sobre dos temáticas y una de ellas, se centró en la Argentina y su posición frente a Bitcoin y el mercado de las criptomonedas, temáticas que no estuvo exenta de polémicas.

Maslatón recordó que "en la década de 1990 la Argentina era un país pionero a nivel tecnológico y en el desarrollo de internet", un fenómeno que vio su continuidad con el desembarco de la criptomoneda fundacional al país en 2011.

"Argentina fue pionera en Bitcoin, después de Estados Unidos y Japón, es el tercer país, porque hay gente que descolla tecnológica y financieramente, a pesar de las condiciones económicas, y eso hace que seamos vanguardia, como lo somos con la Inteligencia Artificial", destacó.

Morales, por su parte, vio en la adopción cripto una suerte de "darwinismo, de supervivencia entre los argentinos, ‘¿a dónde me voy si no es el peso?’, ‘me voy al dólar, pero guardé unos dólares en el colchón por 20 años y ya no compraba lo mismo’.

En esa línea, Andragnes sentenció que "en países como el nuestro, donde los sistemas financieros nos hicieron perderlo todo, pega más una solución que no dependa del Estado: el camino no va por lo que decida Estados Unidos o la Ley MiCA, porque siempre va a estar esta moneda libre, sin intermediarios", sentenció Andragnes.

¿Milei sabe de Bitcoin?: la particular pregunta que desató el debate, previo a Labitconf

Al respecto del Gobierno y una posible Reserva Estratégica de Bitcoin, Marra respondió que "el Gobierno está solucionando problemas más básicos y la discusión de Bitcoin es más profunda".

"Lo de la Reserva es técnicamente imposible, como la dolarización, porque para proceder necesitas tener activos y Argentina tiene pasivos", cerró Maslatón uno de los pocos tópicos que contó con unanimidad de opiniones.

Sobre la regulación, Battiato precisó que, a diferencia de otros países como El Salvador, Argentina tuvo una adopción 'de abajo, hacia arriba', por lo que "cuando en 2024 tuvimos las primeras regulaciones, ya teníamos un sistema enorme y al primer registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), llegaron 169 solicitudes".

"Esperábamos una mayor alineación, nos gustaría que tome una posición más activa, hoy están enfocados en regular lo existente regulable y lo que se viene, como la tokenización, lo cual es comprensible y esperable. La CNV está dando sus pasos, pero al BCRA le falta infinito", agregó Andragnes.

"Si quieren hacer algo bueno, permitan que los bancos y sus clientes, puedan comprar y vender Bitcoin, liquidando las posiciones de las cuentas bancarias: se hicieron experimentos y los bloquearon porque le tienen miedo a las corridas, pero no va a pasar nada de eso, es un circuito cerrado, la gente compra y vende", arremetió Maslatón.

Otra de las preguntas apuntó a los conocimientos del Presidente, Javier Milei, al respecto de BTC y otras criptomonedas, otro tópico que obtuvo respuestas cruzadas, como Andragnes, que aseguró que "en 2020, Milei estuvo una hora y media hablando de Bitcoin en un panel de Labitconf, así que algo entiende".

Por la contraria, Maslatón puso en duda los conocimientos del Presidente, aseverando que "yo hablé mucho de Bitcoin con Milei, en 2013/2014, pero creo que no pudo captar el fondo de lo que es" y que, a pesar de repudiarla, "está muy formado en la moneda fíat".

ETF, bancos y Genius Act en Estados Unidos: ¿hacia dónde va Bitcoin y las criptomonedas a nivel global?

Otro de los temas centrales fue Bitcoin a nivel global, donde se habló del involucramiento institucional de bancos y empresas en el mercado cripto y de algunas regulaciones. Al respecto, Marra mencionó el caso paradigmático de Strategy, que sumó Bitcoin a sus balances y la Ley Genius Act.

"Genius Act ahora le permite a las empresas en Estados Unidos sacar sus propias criptomonedas y esto demuestra la gran batalla que se ganó, porque hace algunos años, Mark Zuckerberg intentó hacer lo mismo con Libra, la verdadera y tuvo problemas con la justicia", precisó.

En consonancia, Morales indicó que "un apartado de esa ley, es que las monedas deben tener un correlato con Bonos del Tesoro Norteamericano", lo que demuestra cómo los individuos hicieron dudar a " una potencia mundial, con la moneda reinante".

"A Bitcoin se lo acusó de lo más aberrante, del crimen organizado, lavado de dinero, pero fue el propio sistema el que decidió regularse, sin necesidad de la llegada de gobiernos y hoy tenemos a los propios Estados, acumulando BTC", arrojó Maslatón.

"Si hablamos de Bitcoin como reserva de valor, estamos hablando de la tecnología, de Blockchain, que ofrece mucha libertad para las partes. En su momento esto asustó a los bancos, pero hoy posibilita el Genius Act, por eso hay que poner el ojo sobre la letra chica, ya que a largo plazo, puede ser muy controlador", remarcó Santamaría.

Pero luego, recibió el cruce de Andragnes, quien advirtió que "el gran error de las regulaciones es mezclar Bitcoin con Blockchain: detrás de Genius Act, hay empresas responsables, Bitcoin no hay nadie que lo genere o lo emita".