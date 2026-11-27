La iniciativa busca convertir el alcance comercial y la información sobre hábitos de clientes en una vía para conectar anunciantes y consumidores

Genera ingresos y permite publicidad segmentada, con pruebas que mostraron hasta un 20% de incremento en transacciones.

La plataforma se apoya en +1.600 estaciones y 4 millones de socios ServiClub y APP YPF para conectar marcas.

YPF lanzó **YPF Play**, su plataforma de retail media que permite a marcas publicitar en estaciones, tiendas FULL y apps.

YPF sumó una nueva unidad de negocios a su ecosistema digital con el lanzamiento de YPF Play, una plataforma de retail media que permitirá a otras marcas publicitar sus productos y servicios a través de las estaciones de servicio, las tiendas FULL, la APP YPF y ServiClub.

La iniciativa busca convertir el alcance comercial y la información sobre los hábitos de sus clientes en una herramienta para conectar anunciantes con consumidores y medir el impacto de las campañas.

La propuesta se apoya en una red de más de 1.600 estaciones de servicio y tiendas FULL, que reciben alrededor de 25 millones de visitas mensuales, y en una comunidad de más de 4 millones de socios activos de ServiClub y APP YPF.

A ese alcance se suma el tráfico de la aplicación, que registra más de 3 millones de usuarios únicos y más de 8 millones de operaciones por mes.

El proyecto apunta a aprovechar la combinación de presencia física y canales digitales para ofrecer a los anunciantes una alternativa de publicidad segmentada.

De esta manera, una marca podrá llegar a determinados perfiles de consumidores a través de los distintos puntos de contacto de YPF, desde una promoción en la aplicación hasta una comunicación vinculada con una visita a una estación de servicio o una compra en FULL.

Cómo funciona el negocio de YPF Play

El modelo se basa en una tendencia conocida como retail media, que consiste en utilizar los canales comerciales y los datos de consumo de una empresa para ofrecer espacios publicitarios a terceros.

En lugar de limitarse a mostrar anuncios, este sistema busca vincular la exposición de una campaña con el comportamiento posterior del consumidor y, eventualmente, con una compra.

En el caso de YPF, la plataforma integrará información generada por las operaciones de sus clientes en los distintos canales.

La aplicación permite cargar combustible, pagar compras en las tiendas FULL, sumar y canjear puntos ServiClub, administrar dinero e incluso invertir en la compañía mediante la compra de acciones.

Esa diversidad de actividades amplía las posibilidades de conocer los hábitos e intereses de los usuarios.

La herramienta también permitirá medir el desempeño de las campañas en distintas etapas, desde la visibilidad y la interacción hasta la conversión.

Así funciona YPF Play, la plataforma con la que la petrolera busca atraer a grandes anunciantes. (Imagen creada con IA)

Así, los anunciantes podrán evaluar si una promoción logró generar una compra y ajustar sus estrategias en función de los resultados obtenidos.

La comercialización de los espacios publicitarios estará a cargo de Brand Plus, que trabajará con anunciantes y agencias para definir los formatos, las audiencias y los puntos de contacto más adecuados para cada campaña. Los interesados ya pueden consultar las alternativas disponibles a través del media kit de la plataforma.

Qué resultados espera conseguir YPF con su nueva plataforma

YPF ya había probado algunas de estas herramientas antes del lanzamiento comercial de YPF Play.

Según los datos difundidos por la compañía, las acciones que combinaron segmentación inteligente, activación omnicanal y modelos predictivos de comportamiento consiguieron incrementos de hasta 20% en las transacciones de los usuarios alcanzados.

Además, algunas campañas orientadas a generar acciones concretas registraron tasas de conversión de uno de cada tres usuarios. Estos resultados forman parte de los antecedentes con los que la petrolera busca mostrar el potencial comercial de su nueva plataforma.

"Con YPF Play ponemos a disposición de las marcas una propuesta de Retail Media única en el país, que combina alcance federal, audiencias de alto valor, capacidades de segmentación y medición de resultados", sostuvo Agustina Pelfini, chief marketing officer de YPF.

Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital, destacó que la aplicación se convirtió en un espacio donde los usuarios resuelven distintas necesidades cotidianas.

Según explicó, esa diversidad de experiencias profundiza el vínculo con los clientes y permite conocer mejor sus hábitos e intereses, información que ahora podrá complementarse con la escala de la red física.

El modelo tiene antecedentes en grandes empresas de comercio electrónico y cadenas minoristas, como Amazon Ads, Walmart Connect y Mercado Ads, la unidad publicitaria de Mercado Libre.

La particularidad de YPF es que combina el alcance de una red física distribuida por todo el país con los datos y las operaciones de su ecosistema digital.