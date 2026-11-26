La AGC lanzó tres asistentes que responden consultas, informan requisitos y permiten seguir inspecciones. Cómo acceder y en qué trámites te ayudan.

La herramienta busca reducir errores previos a la carga de expedientes, permitiendo ahorrar días de espera en las aprobaciones de nuevos negocios.

El nuevo ecosistema incluye al AGBot para consultas generales, el Asistente Pre Habilitaciones para requisitos técnicos y el sistema de Libro Digital.

La Agencia Gubernamental de Control implementó asistentes basados en inteligencia artificial para agilizar trámites de habilitación de comercios en CABA.

La Agencia Gubernamental de Control (AGC) habilitó asistentes virtuales que responden las 24 horas qué requisitos tiene cada actividad, si un rubro está permitido en una dirección y qué papeles hay que presentar.

Hasta ahora, embarcarse en la titánica tare de abrir un comercio en la Ciudad de Buenos Aires solía ser muy complicado, pero ya se puede iniciar consultando a una inteligencia artificial (IA).

La promesa no es dar luz verde con mayor velocidad. Un trámite con la documentación completa se sigue aprobando en promedio en 2 a 6 días hábiles, según la AGC. El objetivo es que el comerciante llegue a esa instancia sin errores, porque cuando hay observaciones el plazo puede demandar varios días más.

El principal cambio aparece antes de iniciar el expediente. Hasta ahora, gran parte de la información que se le pide a la persona interesada estaba en los canales digitales oficiales, pero las consultas puntuales requerían la respuesta de un operador de la Mesa de Atención Virtual, con horarios y demoras.

Eso ataca la IA con los nuevos asistentes y muchas dudas se resuelven al instante. Por ejemplo, cómo obtener la clave para el curso de manipulación de alimentos, dónde encontrar un acta digital o cómo registrar instalaciones como campanas y ascensores.

Cómo son las tres herramientas nuevas

AGBot es la puerta de entrada a los servicios de la Agencia. Funciona dentro de la Mesa de Atención Virtual, responde preguntas en lenguaje natural acerca de permisos, inspecciones y normativas de comercios y obras, y está activo desde mayo. Ya superó las 16.000 consultas.

El Asistente Pre Habilitaciones está pensado para quienes van a iniciar una actividad comercial. Indica los requisitos según el rubro y la ubicación, qué tipo de trámite corresponde y qué documentación hace falta. Está disponible desde fines de julio y asistió en más de 700 consultas.

El Libro Digital permite consultar y descargar actas de inspección, conocer intimaciones y seguir las gestiones para corregir incumplimientos. Funciona para los locales habilitados desde 2016, y la AGC sigue sumando los registros anteriores.

La diferencia entre los dos números es llamativa. AGBot recibe más de 20 veces más consultas que el asistente específico para habilitaciones, lo que sugiere que la mayoría de los usuarios todavía busca resolver dudas generales y no usa la IA para iniciar el trámite. Una explicación posible es la barrera de acceso.

El asistente de habilitaciones requiere Clave MiBA Nivel 3, mientras que AGBot está abierto desde el sitio web.

La AGC empezó a usar inteligencia artificial también puertas adentro. Tiene un asistente de validación documental que ayuda a los equipos técnicos con el análisis de expedientes y la identificación de inconsistencias, y planea extenderlo a otros procedimientos de habilitación y fiscalización.

Las autoridades del sector confirmaron a iProUP que la idea no es reemplazar a los inspectores. Se busca que la tecnología facilite y fortalezca el trabajo de los equipos, no que reemplace su criterio profesional. Las decisiones administrativas y las actuaciones de control continúan seguirán bajo responsabilidad de los agentes competentes, garantizando la supervisión humana.

Es el mismo criterio que aparece en otros sectores. Las aseguradoras usan IA para validar documentación de siniestros pero mantienen la decisión final en manos de personas, y los usuarios aceptan que un agente de IA prepare un pago pero rechazan que pague solo. La IA asiste, pero la persona sigue firmando.

Cómo acceder a los asistentes

AGBot está disponible las 24 horas desde la Mesa de Atención Virtual de la AGC o el sitio web del organismo.

El Asistente Pre Habilitaciones está dentro del Sistema de Solicitud de Inicio de Trámites (SSIT), al que se entra por Trámites a Distancia (TAD) con Clave MiBA Nivel 3.

El Libro Digital se consulta desde la plataforma de la AGC o a través de AGIP.

La próxima etapa, según la Agencia, es integrar las tres plataformas para que comerciantes y profesionales sigan el estado de sus trámites, consulten actas y hagan presentaciones desde un mismo lugar.

Para quien piensa abrir un negocio en un contexto de recesión técnica, anticipar errores y ahorrar días de trámite puede marcar una diferencia en los costos de arranque.