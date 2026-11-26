Estas herramientas proponen cambios en la programación de máquinas industriales. No obstante, aún los ingenieros deben validarlos de una forma puntual

La experiencia de ingenieros es clave para validar cambios de IA en máquinas; la ciberseguridad en equipos de repuesto es un riesgo oculto.

El 34% de las operaciones industriales ya usa IA; Rockwell proyecta 54% para 2030 y lidera con FactoryTalk Conductor.

La inteligencia artificial (IA) acelera el diseño, desarrollo y pruebas de sistemas de control en la programación de máquinas industriales.

Acelerar el diseño y el desarrollo de sistemas de control, generar instrucciones para modificar equipos, coordinar tareas complejas entre aplicaciones y equipos, probar cambios en simulaciones antes de llegar a la planta, detectar errores a tiempo y sostener la supervisión de los ingenieros sobre cada modificación, son algunas de las nuevas posibilidades de automatización que permite la incorporación de agentes de inteligencia artificial (IA) en la programación de máquinas industriales.

La IA amplía su presencia en una de las áreas más sensibles de la industria: la programación de máquinas y sistemas de control.

Los agentes pueden generar instrucciones para modificar el funcionamiento de los equipos, pero antes de aplicarlas hay que comprobar que no afecten la seguridad ni la continuidad operativa, resaltó Rockwell Automation durante Automation Fair 2026.

En un contexto global de automatización, el "Informe sobre la situación de la fabricación inteligente 2026" de Rockwell, precisó que cuatro de cada díez líderes empresariales prevé ampliar la automatización en el transcurso de los próximos cinco años, con el objetivo de mejorar sus resultados.

El relevamiento, que recoge las respuestas de 1.560 líderes manufactureros de 17 países, precisó que el 34% de las operaciones ya incorpora IA y proyectó que esa proporción alcanzará el 54% en 2030.

"A medida que los fabricantes pasan de la experimentación a un despliegue más amplio, necesitan formas prácticas de conectar tecnología, flujos de trabajo y experiencia. Las ventas de Rockwell a semiconductores crecieron cerca de 50% interanual, impulsadas por la inversión global en infraestructura de IA", precisaron desde la firma.

Controladores industriales: la IA propone y los ingenieros validan

Una de las aplicaciones está en la programación de los controladores industriales, dispositivos que indican a las máquinas qué tareas ejecutar y cómo responder ante distintas situaciones.

Los agentes de IA pueden proponer modificaciones a esas instrucciones.

La tarea de los ingenieros será revisarlas y comprobar su funcionamiento antes de incorporarlas a la producción.

Los gemelos digitales recrean equipos y procesos en un entorno virtual, donde se pueden probar cambios sin intervenir las máquinas reales.

Esas simulaciones ayudan a detectar errores y a evaluar si una modificación está en condiciones de aplicarse en la planta.

Los expositores coincidieron en que la experiencia de los equipos de ingeniería sigue siendo determinante: deben interpretar los resultados, considerar las condiciones reales y evaluar las consecuencias antes de autorizar cada cambio.

FactoryTalk Conductor: la plataforma que orquesta agentes de IA

Rockwell presentó un adelanto de FactoryTalk Conductor, una plataforma que coordina agentes de IA y herramientas de software para apoyar el diseño y las pruebas de sistemas de automatización.

Entre sus aplicaciones aparecen preparar modificaciones en la programación de máquinas y probar su funcionamiento mediante simulaciones.

La plataforma permite iniciar tareas de ingeniería con instrucciones en lenguaje natural y conecta el software, las capacidades de IA y los flujos de trabajo necesarios.

A diferencia de los copilotos tradicionales, permite que múltiples agentes, flujos de trabajo y herramientas funcionen de forma coordinada.

En su lanzamiento se integrará con Studio 5000 Logix Designer, Logix Echo, Emulate3D y FactoryTalk Optix.

Se espera su disponibilidad comercial en el primer trimestre de 2027, y los clientes podrán desarrollar sus propios agentes y capacidades.

Cuál es el gran riesgo oculto en los equipos de repuesto

La incorporación de nuevas tecnologías no elimina otros riesgos de la operación industrial.

La ciberseguridad también depende de procedimientos habituales de mantenimiento y reemplazo de componentes.

Olaf Clemens, CEO de SN Maschinenbau, fabricante de maquinaria de envasado, expuso un caso concreto.

"Cuando una máquina se detiene, el personal técnico puede recurrir a un controlador de repuesto almacenado durante años, y si conserva una versión desactualizada de su software, su instalación puede introducir vulnerabilidades en la planta", resaltó.

Y agregó: "La seguridad de una instalación automatizada no depende solo de las herramientas digitales, sino del control sobre los equipos, sus programas y las intervenciones durante su vida útil".

"En paralelo, las plantas empiezan a preguntar qué modelo de IA se usa, dónde se aloja y a qué datos accede, y la plataforma puede usar servicios alojados en FactoryTalk Hub o modelos de lenguaje alojados localmente", completó.