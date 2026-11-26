El estafador no necesita acceder por la fuerza a una cuenta, sino conseguir que su titular haga lo que este le indica. Cómo estar alerta

La inteligencia artificial crea estafas más creíbles, dificultando su detección y elevando la necesidad de ciberseguridad empresarial.

Las estafas digitales crecen en Argentina, enfocándose en ingeniería social y transferencias fraudulentas ante el auge de pagos QR.

Las transferencias inmediatas y los pagos con QR ganan terreno en la Argentina y los delincuentes adaptan sus métodos a esta nueva forma de operar. En lugar de vulnerar directamente los sistemas bancarios, buscan engañar a las personas para que entreguen sus claves, compartan información confidencial o autoricen transferencias sin advertir que son estafadas.

Datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) muestran la dimensión del cambio en los hábitos de pago. Según su Informe de Inclusión Financiera, 29,5 millones de personas realizaron pagos electrónicos en el último trimestre de 2025.

En julio de 2026, las transferencias inmediatas en pesos alcanzaron los 777,2 millones de operaciones, un 22,2% más que en el mismo mes del año anterior. En ese período, los pagos con QR interoperable crecieron un 72,4% interanual.

Para Javier Tepedino, jefe de Seguridad de la Información de Banco del Sol, este escenario también modificó la dinámica del fraude: "Hoy el fraude con tarjeta de crédito bajó muchísimo. Está por debajo del 5%, cuando antes rondaba el 80%. Lo que predomina son las transferencias fraudulentas por robo de cuenta y, sobre todo, por ingeniería social".

La diferencia es importante. En muchos de estos casos, el estafador no necesita acceder por la fuerza a una cuenta, sino conseguir que su titular haga lo que él le indica. Una llamada que simula provenir del banco, un supuesto problema con un servicio o un pedido de validación pueden convertirse en el punto de partida de una transferencia fraudulenta.

El engaño del QR y las transferencias: paso a paso

El estafador se presenta como representante de una entidad conocida y acompaña a la víctima durante el proceso, con instrucciones para resolver el supuesto inconveniente. Mientras la persona cree que está protegiendo su cuenta o solucionando un problema, puede terminar realizando la operación desde su dispositivo y con sus propios mecanismos de autenticación.

Los mensajes de texto son otra vía para iniciar el contacto. Mediante una técnica conocida como smishing, los delincuentes envían SMS que aparentan provenir de una empresa o institución legítima e incluyen enlaces a páginas falsas.

Las direcciones acortadas pueden dificultar la identificación del sitio de destino y facilitar que la persona ingrese sus datos.

A esa estrategia se suma la inteligencia artificial, que permite elaborar mensajes cada vez más convincentes y reproducir con mayor precisión la identidad visual y el tono de comunicación de una empresa.

Los errores de redacción o los logotipos desactualizados, que antes podían despertar sospechas, ya no son señales suficientes para reconocer un engaño.

"Antes un phishing era más fácil de detectar porque tenía errores de ortografía o un logo viejo. Ahora los producen sin errores y cada vez más similares al original", advirtió Tepedino.

Empresas argentinas invierten poco en prevención de ataques cibernéticos

En Argentina, solo el 23% de las empresas invierte más en prevenir incidentes de ciberseguridad que en responder a ellos, según la encuesta Digital Trust Insights 2026 de PwC.

Desde Base.com, el sistema operativo internacional de gestión integral de eCommerce, describieron que el costo de un ingreso malicioso también se mide en las horas que el equipo dedica, incluso después de resolver la falla, a revisar los pedidos afectados y atender las consultas de los compradores.

En muchas ocasiones, los ataques digitales ocurren porque demasiadas personas tienen las claves que les permiten acceder.

Esto incrementa tanto el riesgo ante posibles delitos como el de errores humanos difíciles de detectar; por lo tanto, es fundamental operar mediante un sistema integral que garantice la trazabilidad.

En este sentido, la plataforma internacional permite crear cuentas individuales para los empleados y asignarles permisos según su función.

El mismo criterio sirve para evaluar el acceso de una agencia externa o de un agente de IA. Si su tarea consiste en redactar descripciones, puede completar esta tarea sin editar los precios ni acceder a otras capas de seguridad, que puedan permitir el ingreso malintencionado a información sensible para la compañía.