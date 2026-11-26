Las amenazas tras un smartphone perdido van más allá de la agenda: especialistas recomiendan actuar rápido para resguardar datos financieros

Bloquear equipo y SIM, contactar bancos y cambiar claves son 5 acciones clave tras el robo, además de medidas preventivas.

El robo de celular conlleva un alto riesgo financiero por tarjetas digitales y billeteras virtuales; es clave saber cómo protegerlas.

Hace apenas unos años, sufrir el robo del teléfono móvil implicaba perder contactos, fotos y acceso a las comunicaciones personales. Hoy el impacto es directamente financiero: un mismo smartphone concentra tarjetas de crédito y débito tokenizadas para pagar sin contacto, junto con billeteras virtuales y aplicaciones bancarias donde circula buena parte del dinero cotidiano.

Frente a este escenario, la compañía de seguridad informática ESET Latinoamérica advirtió sobre los riesgos reales que enfrenta un usuario cuando su teléfono cae en manos de delincuentes y trazó una hoja de ruta precisa para proteger las tarjetas digitales antes y después de un robo.

"Es importante no entrar en alarmismos: que un delincuente tenga en su poder tu celular no significa que pueda utilizar automáticamente las tarjetas digitales. Plataformas como Apple Pay y Google Wallet cuentan con mecanismos de autenticación y tokenización que dificultan los pagos no autorizados", explicó, en declaraciones a las que accedió iProUP, Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

Sin embargo, el especialista aclaró que el peligro se dispara si el equipo fue arrebatado mientras estaba desbloqueado, si el atacante logra deducir el código de acceso o si ingresa a aplicaciones financieras que quedaron abiertas sin solicitar una segunda verificación biométrica.

¿Qué diferencia hay entre perder una tarjeta digital y una billetera virtual?

Para dimensionar la exposición económica, los especialistas diferencian dos categorías de herramientas financieras instaladas en el teléfono:

Tarjetas digitales (Apple Pay y Google Wallet) : Funcionan mediante sistemas de tokenización que reemplazan los datos reales del plástico y exigen huella digital, reconocimiento facial o PIN antes de cada pago sin contacto. El riesgo aparece únicamente si el delincuente consigue sortear los controles de seguridad del dispositivo

Billeteras virtuales y apps bancarias (Mercado Pago, MODO o homebanking): Además de permitir pagos en comercios, habilitan a consultar saldos, realizar transferencias inmediatas y gestionar claves. Si un tercero logra entrar a estas aplicaciones, las consecuencias pueden superar ampliamente un consumo aislado en un posnet

¿Qué hay que hacer de inmediato si te roban el celular?

Cuando ocurre el robo, los primeros minutos son determinantes para cortar el acceso de terceros a las cuentas y medios de pago. Desde ESET recomiendan ejecutar cinco acciones sin demora:

Bloquear el equipo de forma remota : En dispositivos Android, ingresar a Google Localizador con la cuenta asociada, seleccionar la opción "Bloqueo remoto" y verificar su ubicación. En iPhone, entrar a iCloud, elegir el teléfono y activar el "Modo perdido". Quienes cuenten con soluciones como ESET Anti-Theft también pueden bloquear datos y activar la cámara para capturar imágenes del sospechoso

Contactar al banco y a las billeteras virtuales : Comunicarse con todas las entidades financieras y plataformas de pago vinculadas para pedir la baja de las tarjetas digitales asociadas, la suspensión preventiva de las cuentas y el cierre forzoso de sesiones activas

Bloquear la línea telefónica (SIM o eSIM) : Llamar a la operadora móvil para suspender el chip de inmediato. Aunque el teléfono esté bloqueado, si el atacante extrae la tarjeta SIM y la coloca en otro aparato puede recibir códigos de verificación por SMS para restablecer contraseñas bancarias o apropiarse de cuentas

Cambiar contraseñas y revisar autenticadores : Modificar las claves de acceso del correo electrónico principal, homebanking, billeteras virtuales, WhatsApp, redes sociales y cuentas de Apple o Google, cerrando sesiones en otros equipos. Si se utilizan aplicaciones de doble factor (Google Authenticator o Microsoft Authenticator), comprobar su respaldo en otro dispositivo

Auditar los últimos movimientos: Revisar compras, débitos y transferencias en todas las tarjetas y cuentas para reportar y desconocer de inmediato cualquier operación no autorizada

¿Cómo blindar el teléfono y las tarjetas digitales antes de un robo?

Más allá de la reacción ante una emergencia, los especialistas insisten en configurar barreras preventivas que frenen cualquier intento de intrusión desde el primer segundo:

Reforzar el PIN de desbloqueo del equipo y evitar compartirlo

Activar la autenticación biométrica tanto en el teléfono como dentro de cada aplicación financiera

Habilitar las funciones nativas antirrobo de iOS ( Protección del dispositivo en caso de robo ) y Android ( Protección antirrobo )

Ocultar la vista previa de las notificaciones en la pantalla bloqueada

Configurar un PIN específico para la tarjeta SIM

Como resume Micucci, dedicar apenas unos minutos a revisar estas configuraciones marca la diferencia frente a un imprevisto en la vía pública: "Cuando el teléfono también funciona como billetera, saber cómo protegerlo y qué hacer si lo perdemos o nos lo roban es parte de cuidar nuestro dinero".