A pesar de la creciente demanda de automatización en el país, se necesita acortar la curva de aprendizaje e implementación en el sector corporativo

Inceptia acelera la madurez operativa de la IA de voz, ofreciendo escala, seguridad y cumplimiento para integrar millones de conversaciones sin ataduras.

El 50% de empresas LATAM ya usa IA agéntica, pero el 54% de líderes CX ve la preparación técnica como el mayor reto de escalabilidad.

Argentina avanza en la inteligencia artificial de voz, superando el interés por la implementación efectiva en la experiencia de cliente (CX).

El ecosistema empresarial en Argentina atraviesa una fase decisiva en su proceso de transformación digital: el salto del interés por la inteligencia artificial (IA) a su integración efectiva en los procesos de negocio.

Según el informe State of CX 2026 de Genesys, el 50% de las organizaciones de América Latina ya implementa IA agéntica (frente al 41% del promedio mundial) y el 63% de los consumidores tiene una percepción más positiva de la IA que hace dos años (38% en Europa).

Aún así, el 54% de los líderes de experiencia de cliente señala la preparación técnica para escalar como su principal reto. En este contexto, sectores como la banca, los seguros, la salud, las utilities y el retail demandan herramientas de IA de voz que agilicen la atención sin incrementar la complejidad técnica.

El principal desafío para los ejecutivos locales no reside en acceder a modelos de lenguaje o voz, sino en resolver la "última milla": la integración, la capacidad de procesar picos de demanda simultáneos y el control de la gobernanza sobre los datos.

Crear un agente de voz de prueba hoy está al alcance de cualquier equipo; sin embargo, la brecha operativa aparece al intentar escalarlo a miles de llamadas en simultáneo, ajustar respuestas sin ensayo y error y sostener el cumplimiento normativo sin quedar atado a un único proveedor tecnológico.

Pilares para acelerar la madurez de la IA en el mercado nacional

Frente a esta coyuntura, podemos destacar tres pilares clave para llevar la IA a entornos reales de producción:

Experiencia en IA de voz, lista para usar. Plantillas de conversación y mejores prácticas surgidas de la operación real de Inceptia permiten poner en producción agentes de cobranza, atención al cliente y ventas en horas o días, y no en semanas. Escala. Un orquestador propio preparado para pasar de decenas a miles de llamadas simultáneas, sobre una operación que ya gestiona más de 120 millones de conversaciones de voz con IA por mes Seguridad, cumplimiento y libertad tecnológica. La plataforma hereda un sistema de gestión de seguridad certificado bajo ISO 27001 y guardrails de cumplimiento configurables para sectores regulados, con acceso permanente a la frontera de la IA de voz, sin atarse a un único proveedor de modelos

Los modelos de voz ya están al alcance de cualquiera; lo que no se consigue en un tutorial son siete años de aprendizaje operando millones de conversaciones.

Con este movimiento, la evolución de la inteligencia artificial en Argentina da un paso decisivo al trasladar la conversación desde la simple fascinación tecnológica hacia la madurez operativa.

El verdadero salto competitivo para el tejido empresarial argentino no estará en adoptar modelos cada vez más complejos, sino en contar con infraestructuras capaces de llevar esa innovación a la vida real con escala, gobernanza y resultados medibles desde el primer día.

*Por Gustavo Capart, CEO de Inceptia.