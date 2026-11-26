Alexandr Wang, jefe de IA de Meta, planteó que una superinteligencia podría escapar al control humano y recibió críticas por no ofrecer soluciones

Se debate la necesidad de que la industria adopte medidas significativamente diferentes para evitar una "cesión" de la sociedad a la IA.

El jefe de IA de Meta critica la inacción del sector frente al desarrollo de una IA superior y el avance de Anthropic con Claude.

Alexandr Wang (Meta) advierte que la humanidad podría perder el control ante una superinteligencia 1.000 veces más capaz que las personas.

Alexandr Wang, jefe de IA de Meta, advirtió que la humanidad podría perder el control frente a una superinteligencia 1.000 veces más capaz que las personas.

Lo planteó el pasado domingo 22 de noviembre den un extenso mensaje en X. La publicación superó las 13 millones de visualizaciones en pocas horas.

¿Qué dijo el jefe de IA de Meta sobre la superinteligencia?

Wang es el responsable de inteligencia artificial de Meta y conduce su laboratorio de superinteligencia. En su mensaje sostuvo que resulta "difícil imaginar un mundo donde la humanidad mantenga el control con una superinteligencia que sea 1.000 veces más inteligente y capaz que los humanos en todos los campos".

También advirtió: "No deberíamos aceptar una 'cesión' de la sociedad a la IA". Criticó a quienes dan por inevitable esa superinteligencia y creen que el único problema es desarrollarla de forma segura.

Wang cree que evitarlo es posible, pero que implica que "toda la industria adopte medidas significativamente diferentes respecto al 'camino por defecto' que tenemos delante".

¿Qué tiene que ver la hipótesis de Riemann con la advertencia?

La hipótesis de Riemann es un problema matemático formulado en 1859 sobre cómo se distribuyen los números primos.

El pasado viernes 20 de noviembre, Anthropic afirmó que uno de sus matemáticos había trabajado con su modelo Claude para abordarlo. Wang lo definió como "el inicio de un cambio significativo".

Dos organizaciones especializadas en el sistema de verificación formal Lean respaldaron el trabajo. Aun así, el reconocimiento definitivo requiere una revisión más amplia de la comunidad matemática.

¿Qué críticas recibió y cómo respondió Meta?

La advertencia generó cuestionamientos por no incluir propuestas concretas. El cofundador de Reddit Alexis Ohanian respondió con ironía: "No nos dejes con la intriga".

La comentarista Megyn Kelly cuestionó a los referentes del sector por alertar ahora sobre herramientas que sus empresas ayudaron a crear. La representante demócrata por Arizona Yassamin Ansari reclamó una respuesta regulatoria inmediata del Congreso de Estados Unidos.

Wang defendió la gestión de Meta. Dijo que la compañía puso la seguridad como prioridad, postergó durante meses el lanzamiento de Muse y adhirió a los SI Accords.

En su presentación escrita al Parlamento británico del 8 de octubre de 2026, Meta ya había informado esa demora. Allí también describió su Meta Superintelligence Scaling Framework, que fija los criterios para frenar, desacelerar o retener modelos.

¿Qué opinan otros referentes de la industria?

El debate sobre los riesgos de la IA no es nuevo ni unánime. El investigador Yann LeCun escribió el 15 de noviembre, en un mensaje en X, que los escenarios catastróficos son ridículos para quien entiende cómo funcionan las cosas en el mundo real. Sostuvo además que una IA superinteligente trabajará para las personas, sujeta a salvaguardas de seguridad.

En el otro extremo, Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, pidió reducir el ritmo del desarrollo y permitir evaluaciones independientes de seguridad. Sam Altman, de OpenAI, respaldó esa preocupación. Por ahora, Wang no precisó qué restricciones o controles deberían adoptarse ni fijó plazos para revisar las prácticas actuales de la industria.