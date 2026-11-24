El acuerdo en que CrowdStrike compra Zscaler suma protección de equipos y control de accesos, apunta a los agentes de IA y espera aval regulatorio

El acuerdo busca una plataforma unificada contra amenazas automatizadas, crucial para la defensa de empresas en la era de la IA.

La operación suma la seguridad de red y el modelo de "confianza cero" de Zscaler, proyectando un mercado extra de u$s185.000 millones.

CrowdStrike adquiere Zscaler por u$s43.900 millones en acciones, la mayor compra registrada en el sector de seguridad informática.

CrowdStrike compra Zscaler por u$s43.900 millones en una operación íntegramente en acciones, según el comunicado conjunto que ambas compañías difundieron este lunes 23 de noviembre. Se trata de la mayor adquisición de una empresa del sector de la seguridad informática jamás registrada.

El monto supera a lo que Google acordó pagar por Wiz, unos u$s32.000 millones, y a lo que Cisco acordó pagar por Splunk, unos u$s28.000 millones. Las dos empresas cotizan en Nasdaq.

Cómo es el canje de acciones entre CrowdStrike y Zscaler

Una operación pagada con acciones no mueve efectivo sino participaciones en la empresa resultante, y eso define qué recibe cada lado.

Según el documento presentado ante la SEC, los términos son estos:

Cada acción de Zscaler se canjeará por 1,135 acciones de CrowdStrike.

Eso equivale a unos u$s260,41 por título, con una prima de 34% sobre el cierre del 20 de noviembre de 2026.

Tras el cierre, los accionistas de CrowdStrike tendrían 84,1% de la compañía y los de Zscaler, 15,9%.

Los directorios de ambas empresas aprobaron el acuerdo por unanimidad.

Qué suma CrowdStrike al comprar Zscaler

La seguridad informática de una empresa tiene dos frentes: los equipos y servicios que usa, y las conexiones por las que se accede a ellos.

CrowdStrike protege dispositivos y cargas de trabajo en la nube. Zscaler aplica el modelo de confianza cero, que verifica cada conexión de usuarios, aplicaciones y agentes de IA en lugar de dar acceso automático.

Con la compra, CrowdStrike entra en seguridad de red, que el comunicado define como el mayor segmento individual del mercado de ciberseguridad. Los números que destaca la compañía:

Un mercado potencial adicional de más de u$s185.000 millones en el año calendario 2029.

Una vía para venderle su plataforma a unos 8.000 clientes de Zscaler.

Más de 2.000 clientes compartidos y 16 integraciones técnicas ya existentes.

Ingresos anuales recurrentes combinados de más de u$s10.000 millones.

La promesa para las empresas es contratar una sola plataforma, con una capa de datos y un contrato únicos, una vez completada la integración.

Qué dicen los CEO sobre la inteligencia artificial

Los fundadores de ambas compañías presentan el acuerdo como una respuesta a los agentes de IA, programas que realizan tareas en línea sin intervención humana directa.

George Kurtz, CEO y fundador de CrowdStrike, resumió el cambio de época: "Hoy, hace falta seguridad para dejar entrar a la IA".

Jay Chaudhry, CEO y fundador de Zscaler, fue más allá: "En la era de la IA, la seguridad de confianza cero se volvió innegociable, y los agentes de IA se están convirtiendo rápidamente en el nuevo eslabón más débil".

Qué falta para que CrowdStrike cierre la compra de Zscaler

Una adquisición entre dos gigantes que cotizan en Nasdaq necesita autorizaciones antes de concretarse.

El cierre está previsto para el segundo semestre del año fiscal 2028 de CrowdStrike y depende de la aprobación de los accionistas de Zscaler y de los reguladores, informó Bloomberg.

Hasta entonces, la integración es una promesa. Para las empresas que ya usan a los dos proveedores, el resultado se medirá en cuánto simplifica su defensa frente a amenazas cada vez más automatizadas.