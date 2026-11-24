La inteligencia artificial (IA) está cambiando la manera en que se ejecutan los ciberataques, desde el reconocimiento y explotación de vulnerabilidades hasta el movimiento lateral y la exfiltración de datos.

Para 2027, esta evolución llevaría a que agentes autónomos ejecuten gran parte de las operaciones de ransomware, aumenten los ataques contra dispositivos IoT y entornos OT, y abran nuevas vías de compromiso a través de asistentes de IA y credenciales de identidades no humanas.

A partir del análisis de diez especialistas en ciberseguridad, Lumu, compañía creadora del modelo de seguridad Continuous Compromise Assessment, presenta sus predicciones para 2027, que ponen el foco en las implicaciones operativas de la IA para la defensa de las organizaciones y en la necesidad de identificar compromisos reales en sus redes.

La IA cambia las reglas de la ciberseguridad. Los adversarios ahora pueden ejecutar ataques a velocidad de máquina, evadir defensas con mayor facilidad y adaptar sus tácticas en tiempo real.

Frente a esta realidad, las organizaciones necesitan evolucionar de una defensa reactiva hacia operaciones de seguridad capaces de detectar, investigar y responder con la misma velocidad.

Y hay algo que no cambia: las herramientas de IA, los agentes y los sistemas que utilizan los atacantes siguen dejando evidencia en la red. Aprovechar esa visibilidad y convertirla en respuestas autónomas será fundamental para enfrentar esta nueva generación de amenazas.

Estas son las diez tendencias que anticipa la compañía:

La primera operación de ransomware ejecutada principalmente por un agente de IA: en 2027 podría producirse el primer ataque de ransomware en el que un agente de IA realice la mayor parte de la operación: seleccionar el objetivo, comprometerlo, desplazarse por la red y cifrar sistemas. El uso de modelos de código abierto sin restricciones, alojados offshore, reduciría los costos y aumentaría el volumen de ataques. Aunque las negociaciones, el lavado de dinero y la gestión de afiliados seguirían requiriendo intervención humana, estos agentes dejarían rastros detectables en la red, como consultas a dominios en ráfagas, comunicaciones periódicas con sus servidores y escaneos indiscriminados. Los SOC agénticos fallarán si automatizan procesos deficientes: en 2027, casi todos los proveedores de detección gestionada ofrecerán SOCs agénticos, pero muchos fracasarán al automatizar flujos de trabajo que ya presentan deficiencias. El problema no será la IA, sino procesar miles de alertas de baja calidad a velocidad de máquina, generando más ruido y dificultando la identificación de ataques reales. Los equipos más efectivos alimentarán a sus agentes con compromisos confirmados en lugar de alertas sin verificar, reduciendo el volumen de análisis y los errores. Las reglas de detección generadas por IA abrirán brechas difíciles de identificar: las organizaciones podrían sufrir brechas importantes por depender de IA para crear reglas de detección y scripts de remediación que implementan sin comprender plenamente su alcance. El riesgo está en que estas herramientas funcionen correctamente, pero no detecten determinadas amenazas. Una regla que nunca se activa puede generar una falsa sensación de protección. La IA deberá respaldar la experiencia humana y los equipos tendrán que verificar lo que ocurre en sus redes, en lugar de asumir que sus herramientas cubren todas las amenazas. Los agentes de IA avanzarán más rápido que los controles de seguridad de identidad: cada agente de IA desplegado necesitará credenciales y accesos, cuya proliferación podría superar la capacidad de gestión de los equipos de seguridad. Los mecanismos tradicionales de autenticación fueron diseñados para personas, no para software que opera continuamente y a velocidad de máquina. Además, un agente manipulado puede seguir utilizando credenciales legítimas, por lo que un inicio de sesión exitoso no garantiza un comportamiento seguro. Mientras las empresas adoptan lentamente mecanismos para gestionar identidades no humanas, monitorear sus conexiones, frecuencia de comunicación y cambios de comportamiento será clave para detectar agentes comprometidos. Las aseguradoras cibernéticas podrían excluir de sus coberturas los ataques impulsados por IA: la capacidad de la IA para multiplicar el número de víctimas dificultará a las aseguradoras calcular y gestionar el riesgo de los ataques, lo que podría llevar a algunas a limitar o excluir estos incidentes de sus pólizas y generar disputas sobre las coberturas. También cambiarán sus requisitos: las evaluaciones anuales darán paso a solicitudes de evidencia continua sobre la ausencia de compromisos activos. Las pequeñas y medianas empresas serán las más afectadas por la falta de recursos para demostrarlo, mientras los proveedores de servicios gestionados tendrán la oportunidad de ofrecer esta verificación a múltiples clientes. Los asistentes de IA se convertirán en un nuevo canal para el phishing: aunque el correo electrónico seguirá concentrando la mayoría de los ataques de phishing, los ciberdelincuentes también apuntarán a asistentes de IA que consultan información mediante conectores como Model Context Protocol (MCP). Esto incluirá contenido contaminado, prompt injection oculto en documentos y herramientas, y manipulaciones dentro de interfaces de chat, sin necesidad de páginas falsas de inicio de sesión. Como estas interacciones ocurren en segundo plano, los filtros web tendrán poca visibilidad. Será necesario monitorear las conexiones no humanas mediante observabilidad de red y detección de amenazas de identidad. La contención autónoma provocará una interrupción y devolverá a las personas al proceso de decisión: ante atacantes capaces de realizar movimientos laterales en minutos, más organizaciones permitirán que agentes defensivos de IA aíslen dispositivos y detengan procesos sin autorización humana. En 2027, una de estas acciones podría provocar una interrupción operativa importante al responder a un falso positivo o a una manipulación del agente, aislando sistemas equivocados a gran escala. El incidente de CrowdStrike de julio de 2024 demuestra el alcance de los cambios automatizados. La clave será alimentarlos con información confiable, actuar sobre compromisos confirmados es más seguro que hacerlo sobre alertas sin verificar. La Shadow AI se convertirá en una vía silenciosa de exfiltración de datos: los atacantes introducirán tokens adversarios en repositorios públicos y fuentes de datos para que, al ser indexados por agentes de IA, desencadenen instrucciones ocultas que permitan exfiltrar bases de datos corporativas o alterar procesos internos. Este riesgo aumentará con el uso de Shadow AI, modelos y flujos automatizados no autorizados por TI, así como con el vibe coding, que puede dejar aplicaciones abandonadas y bibliotecas sin monitoreo alimentándose de datos sin ‘sanitizar’. Sin controles de gobernanza, estos entornos facilitarán la extracción de información. La IA reducirá considerablemente el costo del reconocimiento de dispositivos IoT y OT: la IA reducirá prácticamente a cero el costo del reconocimiento de dispositivos IoT y OT, ampliando los ataques contra fábricas, oleoductos y edificios inteligentes. Los agentes podrán mapear estos entornos en minutos y probar vulnerabilidades conocidas, contraseñas predeterminadas o credenciales robadas. Muchos dispositivos no pueden ejecutar agentes de seguridad y nunca fueron diseñados para enfrentar amenazas actuales, por lo que la red será, en muchos casos, el único lugar donde estas actividades podrán detectarse. Los motores de razonamiento de IA encontrarán vulnerabilidades en la infraestructura fundamental de Internet: los modelos de razonamiento podrán analizar documentación de protocolos y configuraciones antiguas para identificar debilidades en componentes de Internet con mantenimiento limitado, como DNS, cadenas de certificados y sistemas de enrutamiento. Esto podría aumentar el secuestro de DNS, la toma de control de subdominios a través de registros olvidados y la redirección de tráfico sin comprometer directamente los sistemas de las víctimas. La detección dependerá de la visibilidad sobre el tráfico DNS y otros componentes fundamentales de la red, junto con planes de continuidad independientes.

*Por Ricardo Villadiego, fundador y CEO de Lumu Technologies.