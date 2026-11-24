El organismo que gestiona el fútbol español denunció el ciberataque a LaLiga ante la Policía, pero no aclaró qué datos personales se llevaron

Usuarios deben cambiar contraseñas y activar doble factor, ante el riesgo de fraude e intentos de suplantación de identidad.

La entidad española confirmó la intrusión el 23 de noviembre; el incidente se limitó a una plataforma de servicios digitales.

LaLiga sufrió un ciberataque entre el 14 y 16 de noviembre de 2026, con robo de datos personales de aficionados registrados en sus servicios.

LaLiga confirmó este lunes un ciberataque contra una de sus plataformas tecnológicas de servicios a aficionados. Un atacante robó datos personales de usuarios registrados en sus servicios digitales y en los de algunos clubes. La organización no precisó cuántas personas resultaron afectadas ni qué información fue sustraída.

El acceso ilegítimo se produjo entre el 14 y el 16 de noviembre de 2026. Ese último día, los equipos de seguridad de la entidad que organiza el fútbol profesional español identificaron el origen, frenaron la extracción de datos y bloquearon al ciberdelincuente.

Qué se sabe del ciberataque a LaLiga

La liga española dio a conocer el incidente en un comunicado oficial sobre el ciberataque difundido el 23 de noviembre, una semana después de haber contenido la intrusión. Los puntos confirmados son:

El ataque apuntó a una sola plataforma de servicios para hinchas.

de servicios para hinchas. La entidad aseguró que el incidente "se ha limitado a esta plataforma" y que no afectó al resto de sus sistemas ni a la competición.

y que no afectó al resto de sus sistemas ni a la competición. Sus técnicos todavía analizan la actividad registrada para medir el alcance de la fuga.

para medir el alcance de la fuga. La organización reforzó la supervisión de sus sistemas.

Qué datos personales de aficionados quedaron expuestos

La filtración de datos en LaLiga todavía deja más preguntas que respuestas. El comunicado no aclara si los archivos robados incluyen contraseñas, correos electrónicos, teléfonos u otra información que permita suplantar identidades.

Tampoco identifica al atacante ni distingue a los usuarios por país de residencia. Ese punto interesa a quienes siguen el torneo desde la Argentina y se registraron en las aplicaciones de la liga o de los clubes.

LaLiga no informó si avisará de forma individual a cada afectado. La normativa europea obliga a hacerlo cuando una brecha supone un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas, según la guía de la AEPD sobre brechas de datos.

Cómo respondió LaLiga y quién investiga el robo de datos

Tras detectar la intrusión, la patronal del fútbol español activó tres frentes:

Notificó el caso a la Agencia Española de Protección de Datos , conocida como AEPD.

, conocida como AEPD. Presentó una denuncia ante la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional , que investiga lo ocurrido.

, que investiga lo ocurrido. Informó a los clubes afectados y coordina con ellos las medidas a seguir.

El golpe llega diez meses después de que la liga firmara con el Gobierno español un acuerdo para impulsar la ciberseguridad. Ese convenio incluye acciones de prevención dirigidas a clubes e hinchas.

Cómo protegerse tras el ciberataque a LaLiga

El mayor riesgo para los usuarios de servicios digitales de LaLiga llega después del robo. Con datos personales en la mano, los delincuentes pueden armar mensajes fraudulentos que parecen enviados por la liga, un club o cualquier plataforma conocida.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España advierte que, en las semanas y meses posteriores a una brecha, hay que mantenerse alerta ante intentos de fraude. Las pautas básicas de los especialistas incluyen:

Cambiar la contraseña de la cuenta y la de cualquier servicio donde se repita .

. Activar la verificación en dos pasos .

. No abrir enlaces de correos, SMS o WhatsApp que mencionen el incidente .

. Confirmar cualquier aviso solo por los canales oficiales de la liga o del club.

El fútbol ya estaba en la mira del cibercrimen. Durante el Mundial 2026, especialistas alertaron sobre estafas con IA mediante sitios y sorteos falsos. La lógica es la misma para cualquier servicio que guarde datos personales, desde la app de un club hasta un exchange cripto.