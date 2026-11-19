El portavoz Thomas Regnier indicó que "muchos elementos han sido contenidos", aunque expertos evalúan si se expusieron datos sensibles

El uso ofensivo de la inteligencia artificial volvió a quedar en el centro de la escena global tras confirmarse una intrusión contra las instituciones de la Unión Europea.

La Comisión Europea admitió este jueves que sufrió una campaña de ciberataques generada con IA contra sus sistemas internos, lo que obligó a desactivar de manera temporal varias aplicaciones críticas mientras los equipos técnicos intentan determinar si se produjo una filtración de información personal.

Durante la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario en Bruselas, el portavoz Thomas Regnier precisó que la ofensiva fue detectada inicialmente el 22 de octubre de 2026 y confirmada el 26 de octubre tras las primeras pericias técnicas.

"La Comisión ha tomado recientemente las medidas necesarias en respuesta a una campaña cibernética detectada", señaló el vocero, quien subrayó que "muchos elementos han sido contenidos", aunque evitó atribuir la autoría del ataque o detallar las herramientas defensivas desplegadas mientras continúa la investigación.

¿Qué plataformas internas de la Comisión Europea fueron afectadas?

De acuerdo con información recogida por Euronews este 19 de noviembre de 2026 a partir de un responsable comunitario bajo reserva de identidad, el ataque apuntó contra los sistemas internos de recursos humanos de la institución, específicamente contra Sysper (gestión de personal) y JSIS (seguro de enfermedad), plataformas donde se concentran datos sensibles de miles de funcionarios europeos.

Sysper (gestión de personal): Durante varios días, los funcionarios europeos no pudieron ingresar a esta plataforma donde consultan sus liquidaciones salariales, tramitan vacaciones y bajas médicas, cargan partes de trabajo y se inscriben en capacitaciones. El servicio volvió a operar recién este jueves

JSIS (seguro de enfermedad): El sistema correspondiente al régimen común de seguro médico (Joint Sickness Insurance Scheme) permanecía sin disponibilidad al momento de difundirse el reporte oficial

Los especialistas del CERT-UE (el equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones europeas) y el Supervisor Europeo de Protección de Datos analizan ahora si los atacantes lograron extraer registros almacenados en estas bases.

Si bien la documentación política y administrativa de la Comisión se aloja en una red separada, las plataformas vulneradas contienen nombres completos, escalas salariales, domicilios particulares y teléfonos de los empleados, información sensible que podría utilizarse para lanzar campañas dirigidas de ingeniería social.

¿Qué antecedentes de ciberataques sufrió la Unión Europea durante 2026?

En la conferencia oficial, Regnier aclaró que hasta el momento no existe evidencia de una brecha que comprometa al conjunto del personal, aunque reconoció la complejidad del episodio: "Es difícil juzgar la amplitud; hablamos de una campaña, de una serie de incidentes, pero no podemos decir más mientras continúa la investigación".

El ataque con inteligencia artificial se convierte en el tercer incidente de ciberseguridad de relevancia que golpea a la estructura digital de la Comisión Europea en lo que va de 2026, revelando un patrón preocupante de vulnerabilidad institucional.