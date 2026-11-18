Según Anthropic, los programadores son los más expuestos a la IA (75%): Eddis Educativa también reveló qué curso triplicó sus inscripciones

La IA también asiste a la educación: Eddis usa el agente Teo para reducir la deserción y mejorar el seguimiento de 100.000 alumnos.

En Eddis Educativa, el 25% de alumnos elige cursos de electricidad o plomería; las inscripciones se triplicaron desde 2024.

El mercado laboral se reconfigura: la IA impulsa la demanda de oficios técnicos con alta empleabilidad y menor riesgo de automatización.

La inteligencia artificial (IA) transforma el mundo del trabajo, pero su impacto es desigual entre profesiones.

Según el informe Future of Jobs 2025 del Foro Económico Mundial, de aquí a 2030 se crearán 170 millones de empleos y desaparecerán 92 millones.

Esa redistribución ya se refleja en lo que eligen estudiar las personas. Los oficios técnicos ganan terreno frente a las tareas digitales y repetitivas.

Un estudio de Anthropic publicado en 2026 colocó a los programadores al frente de las ocupaciones más expuestas a la IA, con un 75%.

Los empleados de carga de datos les siguen con 67%. En el otro extremo, el 30% de los trabajadores no registra exposición, sobre todo cocineros, mecánicos y bartenders.

La razón es simple: la IA procesa información, pero no puede reparar un motor ni instalar un equipo por sí sola.

Electricidad y aire acondicionado, entre los cursos más elegidos

La tendencia ya se nota en Eddis Educativa, una red argentina de formación profesional que capacita a cerca de 100.000 personas al año.

Casi uno de cada cuatro alumnos elige hoy cursos de electricidad, aire acondicionado, refrigeración o plomería.

En 2024 eran apenas el 14%. Hoy, tres de los cinco cursos más elegidos corresponden a oficios técnicos.

Entre 2024 y 2026, la cantidad total de alumnos creció cerca de un 30%. En ese período, las inscripciones en electricidad casi se triplicaron y las de aire acondicionado se duplicaron.

El fenómeno no es solo local: medios especializados señalan que la escasez de técnicos y la expansión de la infraestructura eléctrica y las energías renovables elevan el valor de estos perfiles.

Además, los especialistas explican que en estos trabajos la automatización total está lejos porque exigen decisiones situadas, seguridad y adaptación a cada obra.

Un nuevo perfil de estudiante: mayores de 35 que buscan reconvertirse

Detrás de este auge aparece un alumno que busca nuevas oportunidades laborales. Seis de cada diez estudiantes de Eddis tienen 35 años o más.

Muchos se capacitan mientras trabajan o buscan empleo, ya sea para reconvertirse profesionalmente, mejorar sus ingresos o aprender un nuevo oficio.

El interés por la formación en oficios también se ve en el sector público y universitario.

La Escuela de Oficios La Santa Fe que Viene ofrece 22 cursos gratuitos virtuales, entre ellos aire acondicionado inverter, electricidad domiciliaria, refrigeración e introducción a la IA.

La Escuela de Oficios de la UNR, por su parte, abrió 24 cursos gratuitos para el segundo cuatrimestre, con propuestas de oficios técnicos, energías renovables e inteligencia artificial.

La oferta combina oficios tradicionales con herramientas digitales.

IA para técnicos: cómo usar la tecnología en el taller

Que estos trabajos sean difíciles de automatizar no significa que la IA no pueda ayudarlos.

Para enseñar a los técnicos a usarla en el diagnóstico de fallas y la elaboración de presupuestos, Eddis lanzó en noviembre el curso IA para Técnicos.

El CEO de la compañía, Juan Pablo Silvano, lo resumió así: "Hoy es difícil imaginar que una inteligencia artificial instale un equipo o repare un tablero". Según el directivo, los oficios técnicos seguirán siendo necesarios por mucho tiempo.

El desafío educativo no se limita a lo técnico. En Córdoba, el cierre de 81 cursos técnicos por falta de alumnos encendió una señal de alarma, y la baja natalidad y la escasa difusión de la oferta figuran entre los factores señalados.

Aun así, las capacitaciones cortas con rápida salida laboral, sobre todo en oficios, tienen mucha demanda.

La brecha entre la oferta y el interés real sigue siendo un tema abierto.

Teo, el agente de IA que busca frenar la deserción en los cursos

La IA también transforma cómo Eddis gestiona su operación. Uno de sus principales problemas es la deserción: el 27,5% de los alumnos que pagan la primera cuota abandona antes de la segunda.

El seguimiento es clave durante los primeros 60 días, pero resulta difícil de sostener de forma personalizada con decenas de miles de estudiantes.

Para abordarlo, la red desarrolla junto a la startup argentina Laburen.com a Teo, un agente de inteligencia artificial.

Teo ya funciona en algunas sedes y responde consultas por WhatsApp sobre pagos, certificados, acceso al campus y horarios, con información personalizada de cada alumno.

Además, se incorporan funciones para que tome la iniciativa y contacte a los estudiantes en momentos clave.

Puede recordarles una clase o el vencimiento de una cuota, o detectar si llevan 15 días sin ingresar al campus. De ese modo, Eddis busca anticiparse al abandono sin sobrecargar a los equipos de las sedes.

Una herramienta que acompaña, pero no reemplaza

Para Sebastián Rinaldi, fundador de Laburen.com, "Teo no reemplaza a los equipos de las sedes".

El agente se ocupa de las consultas repetitivas y del seguimiento, para que las personas se dediquen a los alumnos que más lo necesitan. Así, la IA gana un doble rol en la educación.

Mientras reconfigura el mercado laboral y aumenta el interés por los oficios técnicos, la IA también cambia la forma en que se enseñan.

Ya no es solo una herramienta para aprender, sino también un recurso para acompañar a más estudiantes hasta que completen su formación.