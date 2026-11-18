Delincuentes suplantaron la identidad de una fintech con una falsa compra de un televisor, guiaron a las víctimas por video y sacaron créditos.
18.11.2026 • 11:27hs • billeteras virtuales
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Ciberestafa por videollamada: el botón de WhatsApp que usan para vaciar billeteras
La combinación de técnicas de ingeniería social con funciones nativas de las aplicaciones de mensajería volvió a exponer la vulnerabilidad de los usuarios frente a las estafas digitales. Una pareja de jubilados de la ciudad de La Plata denunció haber sufrido un perjuicio económico superior a los $5,3 millones luego de que ciberdelincuentes se hicieran pasar por empleados del área de seguridad de una billetera virtual y los indujeran a compartir la pantalla de sus teléfonos celulares durante una videollamada.
El caso expone una mecánica cada vez más frecuente en el ecosistema fintech y bancario argentino: los atacantes no vulneran los servidores de la entidad financiera, sino que manipulan psicológicamente al titular de la cuenta para que sea él mismo quien ejecute las transferencias y valide la toma de créditos instantáneos.
¿Cómo ejecutaron el ataque paso a paso desde WhatsApp?
La secuencia delictiva comenzó el sábado previo a la denuncia en una vivienda ubicada en la zona de calle 44 entre 17 y 18, en La Plata, mediante un contacto directo a través de mensajería móvil:
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Suplantación de identidad (spoofing visual): Una mujer recibió un mensaje desde una línea que exhibía como foto de perfil el logotipo oficial de una reconocida billetera virtual, presentándose como supuesto personal de prevención de fraudes.
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Pretexto de urgencia: El falso operador le advirtió que se estaba intentando procesar la compra de un televisor Samsung de 32 pulgadas desde su cuenta y le aseguró que debía actuar en el acto para bloquear el débito.
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Captura visual mediante pantalla compartida: Con el argumento de resguardar los fondos en una supuesta "cuenta segura", el estafador le pidió pasar a una videollamada de WhatsApp y activar la función de compartir pantalla. Al observar en vivo la interfaz del teléfono, los delincuentes guiaron cada toque de la víctima dentro de sus billeteras y aplicaciones bancarias.
Con el control visual del dispositivo, la mujer fue inducida a solicitar un préstamo personal por $3.000.000 y ejecutar dos transferencias inmediatas de $1.990.000 y $999.999,99. Posteriormente, detectó otras cinco operaciones no autorizadas por un total de $2.150.000 enviadas hacia distintas cuentas bancarias y billeteras digitales.
La maniobra se extendió luego a su pareja bajo el mismo guion de alerta de seguridad: el hombre realizó dos transferencias desde su billetera virtual por $135.000 y $30.000, además de quedar afectado por la tramitación de otro crédito online durante la comunicación.
¿Qué medidas de ciberseguridad recomienda el Banco Central para frenar estas maniobras?
El episodio se suma a otros fraudes digitales registrados en la capital bonaerense, como el denunciado meses atrás por un jubilado de 81 años del barrio La Loma, a quien le sustrajeron más de $1,1 millones y le aprobaron un crédito online tras un falso contacto telefónico atribuido a una aseguradora.
Ante el avance de los fraudes que explotan la inmediatez de los créditos preaprobados y las transferencias 3.0, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los especialistas en ciberseguridad establecen cuatro reglas de defensa digital:
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Nunca compartir la pantalla del celular: Ningún banco, fintech ni organismo público solicita iniciar una videollamada ni activar la pantalla compartida para cancelar compras o validar identidad.
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Descartar el mito de la "cuenta segura": Las entidades financieras jamás piden transferir dinero hacia cuentas de terceros ni solicitar préstamos para "limpiar" o proteger un saldo supuestamente vulnerado.
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Verificar siempre por canales oficiales: Ante cualquier notificación de compra sospechosa, se debe cortar la comunicación y consultar los movimientos directamente ingresando de forma manual a la aplicación oficial.
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Reforzar credenciales y segundo factor: Activar el doble factor de autenticación (2FA) mediante aplicaciones generadoras de códigos, evitar claves repetidas entre servicios y comunicarse de inmediato con el soporte oficial del banco o billetera ante cualquier movimiento desconocido para bloquear accesos y radicar el reclamo formal.