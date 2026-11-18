Delincuentes suplantaron la identidad de una fintech con una falsa compra de un televisor, guiaron a las víctimas por video y sacaron créditos.

La combinación de técnicas de ingeniería social con funciones nativas de las aplicaciones de mensajería volvió a exponer la vulnerabilidad de los usuarios frente a las estafas digitales. Una pareja de jubilados de la ciudad de La Plata denunció haber sufrido un perjuicio económico superior a los $5,3 millones luego de que ciberdelincuentes se hicieran pasar por empleados del área de seguridad de una billetera virtual y los indujeran a compartir la pantalla de sus teléfonos celulares durante una videollamada.

El caso expone una mecánica cada vez más frecuente en el ecosistema fintech y bancario argentino: los atacantes no vulneran los servidores de la entidad financiera, sino que manipulan psicológicamente al titular de la cuenta para que sea él mismo quien ejecute las transferencias y valide la toma de créditos instantáneos.

¿Cómo ejecutaron el ataque paso a paso desde WhatsApp?

La secuencia delictiva comenzó el sábado previo a la denuncia en una vivienda ubicada en la zona de calle 44 entre 17 y 18, en La Plata, mediante un contacto directo a través de mensajería móvil:

Suplantación de identidad (spoofing visual): Una mujer recibió un mensaje desde una línea que exhibía como foto de perfil el logotipo oficial de una reconocida billetera virtual, presentándose como supuesto personal de prevención de fraudes. Pretexto de urgencia: El falso operador le advirtió que se estaba intentando procesar la compra de un televisor Samsung de 32 pulgadas desde su cuenta y le aseguró que debía actuar en el acto para bloquear el débito. Captura visual mediante pantalla compartida: Con el argumento de resguardar los fondos en una supuesta "cuenta segura", el estafador le pidió pasar a una videollamada de WhatsApp y activar la función de compartir pantalla. Al observar en vivo la interfaz del teléfono, los delincuentes guiaron cada toque de la víctima dentro de sus billeteras y aplicaciones bancarias.

Con el control visual del dispositivo, la mujer fue inducida a solicitar un préstamo personal por $3.000.000 y ejecutar dos transferencias inmediatas de $1.990.000 y $999.999,99. Posteriormente, detectó otras cinco operaciones no autorizadas por un total de $2.150.000 enviadas hacia distintas cuentas bancarias y billeteras digitales.

La maniobra se extendió luego a su pareja bajo el mismo guion de alerta de seguridad: el hombre realizó dos transferencias desde su billetera virtual por $135.000 y $30.000, además de quedar afectado por la tramitación de otro crédito online durante la comunicación.

¿Qué medidas de ciberseguridad recomienda el Banco Central para frenar estas maniobras?

El episodio se suma a otros fraudes digitales registrados en la capital bonaerense, como el denunciado meses atrás por un jubilado de 81 años del barrio La Loma, a quien le sustrajeron más de $1,1 millones y le aprobaron un crédito online tras un falso contacto telefónico atribuido a una aseguradora.

Ante el avance de los fraudes que explotan la inmediatez de los créditos preaprobados y las transferencias 3.0, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y los especialistas en ciberseguridad establecen cuatro reglas de defensa digital: