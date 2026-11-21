Ant Farley y Chris Groves, de Sports Interactive, detallaron a iProUP cómo FMDB Pro convirtió al Football Manager en proveedor de scouting para clubes

El juego influye en el mercado de pases global y en el fútbol argentino, país Top 3 exportador, con casos como Julián Álvarez y Valentín Barco.

La plataforma FMDB Pro, con más de 760.000 perfiles, es usada por 40+ clubes mundiales para un "primer vistazo" a jugadores talentosos.

Football Manager monetiza su base de datos como FMDB Pro, una herramienta de scouting profesional para clubes, transformando el negocio del fútbol.

Football Manager pasó de ser un videojuego a monetizar su base de datos como herramienta profesional que los clubes pagan para encontrar futbolistas. Así, impacta en el negocio real del fútbol, un mercado en el que Argentina es uno de los principales exponentes a nivel mundial: cuna de enormes talentos y Top 3 de países exportadores de jugadores.

"El juego ahora tiene un impacto en el fútbol porque los clubes quieren acceso a nuestros datos", aseguró Ant Farley, Senior Features Manager de Sports Interactive, el estudio británico detrás del popular simulador de gestión deportiva, a iProUP durante la presentación oficial del FM 27 en el Estadio Monumental de River Plate.

El impacto del Football Manager en el negocio del fútbol

Un ejemplo de este cambio de paradigma es el FMDB Pro, plataforma con la que SI convirtió la base de datos del videojuego en un negocio enfocado en clubes: una herramienta de scouting para buscar y evaluar futbolistas.

En otras palabras, lo que los gamers usan todos los días, mejorado y entregado como kit a las entidades para potenciar a sus ojeadores, si es que los tienen, o directamente como un servicio para hacer ese trabajo y obtener información a la que, sin un área específica, no podrían acceder.

Según describió Farley, la información de la plataforma, lanzada el 2 de julio de este año, "les ayuda con ese 'primer vistazo' a un jugador", antes de que los clubes manden a sus ojeadores a verlo en persona.

La plataforma supera los 760.000 perfiles de jugadores y miembros de cuerpos técnicos de más de 7.000 competencias, repartidas en más de 200 países. A pocos meses de su lanzamiento, ya hay más de 40 clubes, federaciones y organizaciones usandolá, según datos del sitio especializado Training Ground Guru.

Asistentes prueban FM 27 en notebooks durante la presentación en el Monumental

Entre ellos se destacan el América de México, Vancouver Whitecaps de la MLS, Dinamo Zagreb de Croacia, AS Monaco de Francia y Leyton Orient, de la League One, la tercera división de Inglaterra.

Parte del éxito temprano de la herramienta tiene que ver, según Farley, con la confianza. "Nuestros datos son tan confiables que los clubes de fútbol reales los compran", aseveró.

Chris Groves, Senior Community Manager de Sports Interactive, contó que el producto nació porque, durante años, distintos clubes les dijeron que usaban el juego como apoyo en su trabajo. "La decisión del estudio ha sido crear algo que se ha diseñado para ayudar porque tenemos esa conexión con el mundo del fútbol", sostuvo a iProUP.

Julián Álvarez y Valentín Barco, dos promesas que anticipó el Football Manager

Groves, fanático del Football Manager desde hace casi dos décadas, explicó que uno de los relatos más repetidos entre los usuarios es "encontrar el siguiente wonderkid", término con el que la comunidad del FM 'bautiza' a juveniles de enorme potencial pero desconocidos para el público en general.

Un caso, allá por 2018, fue el del delantero Julián Álvarez, por entonces en River. Después su rendimiento explotó: figura del Millonario y vendido al Manchester City por unos u$s24 millones en enero de 2022.

Pero cuatro años antes era considerado un wonderkid: un juvenil de enorme potencial que, para el ‘futbolero tradicional’, salvo excepciones, era prácticamente desconocido.

Otro ejemplo, del lado opuesto de la Ciudad de Buenos Aires, fue el de Valentín Barco, el jugador más comprado en el Football Manager 2024. El ‘Colo’ estaba en Boca Juniors cuando el Brighton de Inglaterra pagó los u$s10 millones de su cláusula y lo presentó en redes sociales precisamente recreando una negociación en el simulador.

Fue un 'guiño' no solo al videojuego, sino también al hecho de que el lateral era uno de los wonderkids con mayor proyección por aquel entonces.

En Europa hay episodios documentados en el mercado de pases, como el de Nicolas Maurice-Belay, exvolante de Monaco, Sochaux y Bordeaux. En febrero de 2019, el Bergerac Périgord, de la cuarta división de Francia, lo fichó a partir de un hallazgo del hijo menor de su presidente, Christophe Fauvel, que lo detectó como agente libre en el Football Manager 2019, tal y como relató el propio dirigente.

Farley sumó un antecedente ajeno a las transferencias, el de Ben Brereton Díaz, "un jugador nacido y crecido en Inglaterra que descubrió que era elegible para jugar para Chile gracias al Football Manager".

Uno de los researchers, como se denomina a los integrantes de la red de colaboradores y voluntarios que recopilan, verifican y actualizan la base de datos del FM, cargó la nacionalidad chilena del jugador tras leer una entrevista de 2018 en la que hablaba de su madre, Andrea Díaz, nacida en Penco, en la provincia de Concepción, Chile.

En 2020 se hizo viral en redes sociales el hashtag #BreretonALaRoja, una campaña impulsada por un usuario del videojuego, Álvaro Pérez, conocido como ChileanToon, según datos de los medios AS y ESPN. En la Copa América 2021, ante la Argentina, Brereton debutó con el seleccionado. Una historia de 45 partidos y 10 goles que comenzó con el Football Manager.

Argentina también tiene el suyo. Lisandro Machado, uno de los researchers de la comunidad albiceleste, cargó, en 2023, el perfil de Simón Bodnar, juvenil de Independiente.

A fines de 2024, un fanático húngaro lo encontró en el juego mientras buscaba futbolistas con doble nacionalidad y avisó a la federación de su país. En noviembre de 2025, Bodnar debutó en la Sub-19 de Hungría.

Qué importancia tiene Argentina en la estrategia de Sports Interactive

Groves recordó que, cuando empezó a jugar al Football Manager a finales de la década del 2000, cuando ya lo editaba SEGA (antes se llamaba Championship Manager y era editado por Eidos Interactive), "una de las primeras cosas en cada partida era ir a la liga argentina, y a sus clubes, y encontrar superestrellas". "Sabía que Argentina era un buen lugar para encontrar grandes jugadores", agregó.

Esa intuición del gamer coincide con los datos. Según el último relevamiento del CIES Football Observatory, publicado en mayo de 2026, la Argentina es el tercer máximo exportador de futbolistas del mundo, con 1.016 jugadores en el exterior, 27 más que un año atrás.

Esto, entre otras cuestiones, llevó a Sports Interactive a darle más prioridad al fútbol argentino y a su comunidad. En noviembre de 2025, River fue el pionero de la Liga Profesional con licencia del juego y, en marzo de 2026, se le unió Boca Juniors. Hoy son los dos únicos con escudo, indumentaria e imágenes oficiales en FM27.

Sobre la posibilidad de que otros clubes sigan ese camino, Groves aseguró que el estudio siempre está atento a nuevos socios y licencias.

Ant Farley y Chris Groves, de Sports Interactive, durante la presentación del FM 27

"Creo que Argentina es un gran ejemplo de un país y una liga que tienen la misma pasión por el fútbol que nosotros en el estudio", expresó a iProUP.

Para el responsable de la comunidad, "Football Manager es sobre una pasión por el fútbol más allá de ver jugar a un equipo", y los hinchas argentinos la comparten. "Hay una clara conexión", resumió.

Además, definió como "maravillosa" a esa comunidad y pidió un enorme reconocimiento para Facundo Delgado, jefe de investigación de Sports Interactive en la Argentina, por haber ayudado a construir una escena local "vibrante y apasionada" por el FM.

Football Manager 27 está disponible desde el martes 10 de noviembre para PC, tanto en Windows como en Mac, consolas Xbox y PlayStation 5, y celulares, con una versión Touch para Apple Arcade y otra Mobile exclusiva para suscriptores de Netflix.