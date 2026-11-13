La interrupción comenzó el jueves y golpea a Exchange Online, SharePoint y OneDrive. La empresa descartó un ciberataque y aplica reinicios automáticos

Una falla técnica de escala global golpea desde este jueves a la infraestructura en la nube de Microsoft, provocando severas interrupciones de acceso en empresas, organismos estatales y millones de usuarios particulares. El corte -que continúa para varios servicios de la compañía en la mañana de este viernes- impide operar con normalidad el correo electrónico Outlook y afecta a herramientas críticas de trabajo cotidiano como Teams, SharePoint, Copilot, OneDrive y Defender XDR.

La tecnológica estadounidense explicó que el problema compromete a una amplia variedad de aplicaciones de Microsoft 365 que interactúan con Exchange Online, el sistema encargado de administrar los buzones corporativos. El incidente impacta sobre un ecosistema masivo: según cifras de la propia compañía, más de 430 millones de personas utilizan Microsoft 365 y más del 90% de las empresas de la lista Fortune 500 emplean su asistente Copilot.

Si bien Microsoft reconoció inicialmente que los primeros intentos de mitigación no habían brindado el alivio esperado, en su último reporte técnico comunicó haber detectado "resultados positivos" tanto en la estabilidad de la red como en el aumento de la capacidad disponible.

La empresa aclaró que ya comenzó a extender esas correcciones hacia las distintas regiones afectadas, aunque advirtió que la recuperación total continúa en proceso.

Qué provocó la caída global y qué medidas aplica Microsoft

El origen del corte se vincula con una caída en cadena dentro de los centros de datos que sostienen los servicios colaborativos de la compañía: varios servidores dejaron de funcionar de manera inesperada, lo que generó una sobrecarga inmediata en el resto de la infraestructura y degradó la conectividad en todas las regiones.

Para contener el fallo, Microsoft activó sistemas automatizados diseñados para detectar y reiniciar de forma continua los servidores que no responden, tras haber logrado restablecer previamente un corte específico de Teams en Norteamérica.

Desde Australia, el ministro del Interior, Tony Burke, confirmó que mantuvo reuniones con el principal ejecutivo de Microsoft en ese país y con el coordinador nacional de ciberseguridad para evaluar el incidente. "Ellos no creen que estén lidiando con un ciberataque. Creen que, en cierto modo, están lidiando con algo similar a lo que vimos con CrowdStrike, donde una actualización salió mal", declaró Burke ante periodistas en Sídney, en referencia al histórico apagón informático de 2024. El antecedente inmediato en la propia Microsoft había ocurrido en septiembre de 2026, cuando un error en la configuración de autenticación bloqueó el acceso a Outlook durante varios días.

Cómo impactó el apagón en gobiernos, aerolíneas y plataformas de IA

La interrupción volvió a exponer el grado de dependencia de la actividad económica y administrativa respecto de los grandes proveedores de servicios en la nube:

En Estados Unidos, la empresa de tecnología industrial Workhorse Group Inc. debió postergar su conferencia telefónica de presentación de resultados trimestrales por la imposibilidad de operar sus canales internos

En Singapur, la Agencia de Tecnología Gubernamental reportó la caída de los correos oficiales del Estado

En Filipinas, la Corte Suprema notificó demoras en sus respuestas administrativas

En Japón, el subsecretario jefe del gabinete, Masanao Ozaki, confirmó afectaciones en la red informática del Ejecutivo, que debió recurrir a líneas telefónicas alternativas

El sector aerocomercial también sufrió alteraciones en sus canales de atención al cliente, aunque sin afectar la programación de vuelos: Air India redirigió temporalmente sus casillas de correo electrónico para sostener las consultas de pasajeros, mientras que IndiGo informó limitaciones en su soporte por mail.

Por último, el incidente se extendió al ecosistema de Inteligencia Artificial, luego de que OpenAI y Anthropic confirmaran por separado dificultades para conectar sus plataformas con herramientas de Microsoft 365.