Claudio Martinelli, VP Americas de Kaspersky, analiza cómo la IA dificulta detectar engaños y advierte qué sectores serán más vulnerables en 2027.

Industrias de energía y alimentos, que no pueden parar, serán los principales blancos de ataques en el próximo año.

Vemos que nuestras predicciones del año pasado se concretaron. Crecieron las amenazas potenciadas por inteligencia artificial (IA), ataques a sistemas de cadena de suministro, ataques a sistemas industriales, ataques al seguimiento de salud, laboratorios y hospitales. Todo esto pasó.

En cada uno de los países, todo esto pasó. Y no vemos que nuestros pronósticos actuales estén muy errados también: hay un problema de volumen de amenazas potenciales, generadas y multiplicadas por el avance de la IA, que se tornan cada vez más perfectas, muy difíciles de identificar. Hoy por hoy, las capacidades del ser humano de diferenciar algo falso de algo verdadero es 0.

Con IA se pueden generar estos videos de TikTok en Instagram y pueden ser fácilmente manipulados: ver a Trump o Milei haciendo cualquier tipo de cosas. Como pasa con esto, un ser humano ya no consigue reconocer amenazas.

Para hacerlo, solo se necesita el apoyo de tecnología, de otra inteligencia, capaz de detectar estos contenidos ilegítimos. Visualmente, por sí solo, ya no hay chance.

Los ataques son democráticos, atacan a todos por igual. Gobierno, empresas, somos vulnerables. Los atacantes van por los datos. Y van por todos por igual.

En primer lugar, los atacantes van por las organizaciones. Y las más atacadas, no son siempre las más grandes, sino las que pueden pagar los rescates o las que poseen mayor cantidad de datos. El verdadero tesoro del ciclo veintiuno son los datos.

El tema es que van a todos lados por igual. Los usuarios comunes con más peligro de ser atacados son aquellos que publican más cosas. El motivo es simple: los atacantes tienen información más privilegiada. Los criminales mezclan datos, hasta llegar al nombre, qué auto tiene, qué casa o si posee una tarjeta black.

Si publicas una foto con tu iPhone, y aparece tu Mac, por ejemplo, el criminal ya sabe que puedes gastar u$s2.000 o u$s3.000. Esa es la gran diferencia que existe en los ataques a los usuarios comunes. Entonces, cuanto más publicás tuyo y de tu entorno, más grande se hace tu bloque de ataque.

En el caso de las exchanges y los medios de pago, los atacantes siempre van al eslabón más débil de la cadena. La tecnología blockchain es muy buena. Pero ahí no es donde

Los atacantes van a la cadena de suministro. Y desde ahí buscan atacar a las exchanges y a los usuarios. Buscan la intermediación entre los usuarios y la banca. Buscan cómo interceptar los datos. Por eso creo que, más allá de sondeos, nunca se estará seguro del todo. Nunca se para. Siempre se tiene que estar preparado.

Muchos usuarios, antes de comprarse una notebook o celular, creen que hay dispositivos y sistemas operativos más seguros que otros. Y no es así. A todos los sistemas operativos buscan los criminales.

La diferencia radica en la cantidad de ataques diarios. Hay como 400.000 nuevas amenazas por cada día. La verdad es que el 90% va contra Windows (o quizá un 70% a Windows, y otro 30% contra Android).

No obstante, obvio que son cifras grandes, pero aún siendo apenas un 1%, estaríamos hablando de 4.000 amenazas diarias. La diferencia de fondo es que aquellos que protegemos, debemos ser eficientes siempre al 100%.

Para el próximo año creo que las industrias serán las más castigadas, sobre todo aquellas que no pueden parar su producción. Como, por ejemplo, la industria de la comida o de la energía eléctrica.

Sistemas que no pueden parar serán atacados y se transformarán en los nuevos blancos. Y entre los privados, los sectores que pueden ser dañados por reputación, aquellos que manejan datos confidenciales, sensibles.

*Por Claudio Martinelli, VP Americas de Kaspersky