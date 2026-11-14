Comprar mejor, usar más y descartar menos: esa nueva ecuación está transformando el consumo de componentes y herramientas 4.0 en Argentina

El reacondicionamiento profesional extiende la vida útil de equipos y combate los 62M de toneladas de residuos electrónicos.

Consumo tecnológico se transforma, priorizando ahorro, durabilidad y sustentabilidad en la elección de dispositivos.

El consumo tecnológico siempre estuvo asociado a una idea bastante instalada: comprar lo último, reemplazar lo anterior y avanzar hacia el próximo dispositivo; sin embargo, esa lógica está empezando a cambiar por una combinación de factores económicos, culturales y ambientales.

En Argentina, cuidar el presupuesto se convirtió en una prioridad y los consumidores son cada vez más selectivos. Según un estudio de Ipsos para Google, el 53% de los consumidores se define como "cazaofertas" y el 60% investiga precios y promociones entre uno y tres meses antes.

Es así como estamos frente a un consumidor más informado, que planifica y toma decisiones con mayor conciencia.

A la par, la sensibilidad ambiental adquiere cada vez más relevancia, sobre todo entre la Generación Z, donde la sustentabilidad, la diversidad y el impacto social forman parte de sus valores de elección.

En consecuencia, comienza a ganar terreno una nueva forma de consumir que prioriza comprar menos, elegir mejor y aprovechar más lo que ya existe.

El problema ambiental es significativo: según el Global E-waste Monitor 2024, en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo y apenas el 22,3% fue recolectado y reciclado adecuadamente, mientras que en Argentina se generaron unas 520.000 toneladas.

La solución no empieza cuando un equipo se convierte en residuo, sino cuando decidimos extender su vida útil, repararlo, reacondicionarlo o reutilizarlo. En este sentido, el reacondicionamiento profesional representa una alternativa cada vez más relevante mediante procesos de revisión exhaustiva, reparación, puesta a punto y control de calidad.

Este enfoque también invita a las empresas a revisar sus decisiones e incorporar criterios de economía circular en la gestión de sus activos informáticos para recuperar valor y administrar mejor los presupuestos.

Estamos ante la construcción de una nueva cultura de consumo en la que el ahorro, la calidad, la durabilidad y el compromiso ambiental empiezan a formar parte de una misma decisión.

*Por Alberto Esswein, CEO y Presidente de Pc Discount.