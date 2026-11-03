La plataforma abrió una oficina en Buenos Aires para acercarse a las marcas y monetizar una audiencia local de 13 millones de usuarios

La expansión, con nuevos puestos de trabajo, busca potenciar su modelo publicitario y captar marcas como Mercado Libre o Unilever, clave para la Generación Z.

Con 13 millones de usuarios en Argentina, Pinterest busca reducir la brecha con anunciantes, ya que el 83% de sus 661M globales están fuera de EE.UU.

Pinterest abre oficina en Buenos Aires para acelerar su crecimiento publicitario y monetizar la audiencia en Argentina, Chile y Colombia.

Pinterest anunció la apertura de sus nuevas oficinas en Buenos Aires con el objetivo de transformar su audiencia, sumar marcas y acelerar su crecimiento publicitario en:

Argentina

Chile

Colombia

La plataforma de búsqueda visual y compras, cuenta con 13 millones de usuarios activos mensuales en Argentina, una cifra que la ubica entre sus mercados más importantes de la región, detrás de Brasil y México.

Sin embargo, la compañía considera que todavía existe una brecha entre el tamaño de su audiencia y la cantidad de anunciantes que utilizan el público.

"Tenemos muchos usuarios y pocas marcas dentro de la plataforma. Queremos disminuir esa brecha de monetización", indica Marcos Westphalen, vicepresidente para América Latina de Pinterest.

La decisión también responde a una oportunidad internacional. Según datos de la compañía, el 83% de sus 661 millones de usuarios activos mensuales está fuera de Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, la mayor parte de los ingresos todavía se concentra en el mercado estadounidense, por lo que desarrollar el negocio en otros países se convirtió en una de sus prioridades.

Previamente Westphalen trabajó en Google durante 20 años

Pinterest abre una oficina en Argentina y suma empleados

La nueva operación tendrá inicialmente cuatro puestos de trabajo nuevos, que serán cubiertos durante este año. Dos empleadas ya comenzaron a trabajar y el equipo estará integrado por una country manager para Argentina, Chile y Colombia, junto con personal comercial.

Hasta ahora, Pinterest atendía a los anunciantes argentinos, chilenos y colombianos de manera remota desde México. Si bien las marcas de esos países ya podían contratar publicidad en la plataforma, la apertura del hub representa un cambio en la forma de desarrollar esas relaciones.

"Para hacer traccionar el negocio hay que estar acá, acompañar a los clientes, ayudarlos y darle seguimiento al trabajo que hacemos con ellos", agrega Westphalen.

La compañía divide su trabajo comercial en dos segmentos: grandes empresas y PyMEs. Si bien ambos pueden utilizar las mismas herramientas publicitarias, Pinterest ofrece distintos niveles de asesoramiento y acompañamiento según el tamaño y las necesidades de cada anunciante.

Cómo gana dinero Pinterest y qué marcas ya pautan en Argentina

El modelo de negocios de Pinterest es 100% publicitario: los usuarios utilizan la plataforma de manera gratuita y las marcas pagan para promocionar productos y servicios, tanto para construir reconocimiento como para generar ventas.

A diferencia de otras plataformas, para pautar una marca se debe contactar al equipo comercial de Pinterest, que también puede brindarles asistencia para desarrollar las piezas publicitarias.

Entre las empresas que ya tienen presencia publicitaria o se encuentran en procesos de acuerdos comerciales con Pinterest en Argentina se encuentran:

Mercado Libre

Tiendanube

Unilever

Natura

General Motors

Arcos Dorados

La apuesta es ampliar esa integración y sumar nuevos comercios locales. El objetivo es que una persona que encuentra un producto o una idea pueda identificar dónde comprarlo y avanzar hacia la concreción de esa búsqueda.

Una audiencia de 661 millones de usuarios y el peso de la generación Z

La expansión comercial se produce en un momento de crecimiento para Pinterest a escala global. En el tercer trimestre de 2026, la compañía registró ingresos por u$s1.170 millones, un incremento del 12% interanual, y alcanzó los 661 millones de usuarios activos mensuales.

Otro dato relevante para su estrategia publicitaria es el perfil de su audiencia: el 57% de los usuarios pertenece a la generación Z.

Según indicó Westphalen, esta comunidad representa una oportunidad para las marcas que buscan acercarse a consumidores jóvenes, especialmente en categorías como:

Moda

Belleza

Decoración

Viajes

Gastronomía

La compañía también busca diferenciarse de otras redes sociales por el tipo de interacción que propone. Según datos compartidos durante el encuentro, más de la mitad de las personas que ingresan a Pinterest lo hacen con una intención comercial, como planificar un viaje, buscar muebles o encontrar ideas para un proyecto.

Con la apertura de Buenos Aires, la compañía busca trasladar esa capacidad a una mayor cantidad de anunciantes locales. "Los usuarios ya los tenemos, por eso nuestra misión ahora es que más marcas vengan a aprovechar toda esa audiencia y hagan crecer su potencial", resumió Westphalen.