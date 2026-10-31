Bitget Argentina se expandió en 2026, pasando de solo cripto a un exchange universal que permite operar acciones tokenizadas y otros activos.

Bitget atravesó 2026 en la Argentina con una clara estrategia de expansión que fue un poco más allá del trading de criptomonedas.

Su modelo de negocio buscó ganar presencia local, ampliar los casos de uso de su ecosistema y posicionarse como una plataforma para operar, invertir y utilizar activos digitales

Carolina Gama, country manager de Bitget en Argentina, dialogó con iProUP en el contexto de Labitconf 2026 –la feria cripto más importante del país– y se refirió a los nuevos desafíos de la plataforma y los planes futuros para 2027.

iProUP: ¿Cómo le fue a Bitget en 2026 a partir del gran cambio que implementó en su estrategia de negocios?

Gama: Fue un año muy intenso, para la Argentina en general y también para toda la región. Fue un año en el que hicimos un cambio de paradigma: pasamos de ser un exchange enfocado totalmente en cripto, a abrir el paraguas y pasar a ser una exchange universal, en el cual ofrecemos hoy en día la posibilidad de comprar, vender y hacer trading con cripto -aquellos usuarios que tengan la aplicación de Bitget- y también puedan acceder a acciones, índices, oro, plata y otros instrumentos.

Ahora no solo operás cripto sino que operás stokes, podés operar IPO, ahora en estos días va a salir el iPO de Anthropic, la más grande de la historia hasta el momento. Hay mucha expectativa con eso. Nosotros vamos a tener el pre IPO, es decir, vas a poder comprar antes de que sea el IPO.

Tenemos muchos productos nuevos. Estuvo el desafío de comunicar, de enseñar y mostrar esos productos a nuestros clientes. Ir perfeccionándolos. Hoy en día tenemos un producto muy sólido, con un muy recibimiento en Argentina y otros países. En estos días está saliendo el preIPO de Anthropic, que se las trae

I: ¿Cuál fue el producto preferido por los usuarios argentinos?

G: El público argentino aprovechó las facilidades de nuestra plataforma para diversificar un poco lo que tenía. Tenemos un producto en el que vos comprás la acción usando tus cripto de, por ejemplo, Nvidia. Pero no tenés por qué sacrificar tus cripto. Vos podés poner tus cripto como algo colateral, seguís teniendo tus bitcoins, en una especie de préstamo para comprar esas acciones.

Entonces muchos argentinos empezaron a hacer pruebas chiquitas con esto. Empiezo a probar acciones tokenizadas. Además son acciones que no son sintéticos, cobrás los dividendos. Tienen el beneficio de que funcionan 24/7.

Fue un producto que le dio a los argentinos la posibilidad de acceder a un mercado que era de difícil acceso, con una barrera de entrada muy baja. Para empezar a operar con un broker necesitás tener cierto capital. Sin embargo, acá, con 20, 30, 40 o 100 dólares que te quedaron en el mes, podés comprar el S&P 500, y lo comprás desde la misma plataforma, no hay que usar otra contraseña. Entro con cripto, salgo con cripto.

I: ¿Cuáles son las acciones más elegidas por los argentinos?

G: Nvidia fue una de las acciones más compradas. Tesla, también. Las empresas de semiconductores para la industria de la inteligencia artificial. Y nos llamó mucho la atención, los argentinos accediendo a acciones tokenizadas de la bolsa coreana.

I: ¿A nivel regional hay diferencias en el comportamiento de los usuarios?

G: Hay algunas leves diferencias. Cambian un poco los rankings. En Argentina, hay un públicos más informado que busca oportunidades más de nicho que en Latam en general van por el top 5 o top 3. En la Argentina, cuando se ve el resumen, por ahí hay un producto, una acción, un token muy distinta. Acción de semiconductores que cotiza en la bolsa de Corea. Hay un research más profundo para buscar oportunidades.

I: ¿Qué crees que puede llegar a ocurrir tras lo sucedido con Binance

G: Claramente, no soy Binance. Pero desde Bitget estamos del lado de Binance en esta situación. Estamos para apoyarnos. Todos somos comunidad. Y la verdad es que Binance tiene unos fondos de respaldo muy grandes que dan a entender que no va a pasar nada. Y eso, creo que es algo que ha demostrado la industria. A nosotros hace poco nos pasó una situación similar bastante más chica y controlada que lo de Binance y a un mes de eso, acá estamos. Seguimos operando de forma perfecta.

Lo que ha demostrado estas situaciones es que es una industria que está preparada para hacer frente con fondos de respaldo para cubrir a los usuarios. Son empresas que a pesar de estas situaciones siguen operativas, siguen funcionando. Es una industria muy responsable en ese sentido.

De todos modos, hay que tener en cuenta algo. No todas las empresas tienen esos fondos de respaldo. Por eso, siempre es importante a la hora de depositar ahorros, dinero o comprar cripto, ver donde lo van a hacer. Eso es un research muy importante, buscar cuáles son los fondos de reserva y que esa empresa los tiene que tener públicos. Cuál es la diferencia entre tenerlos públicos y decir solamente que los tengo? La posibilidad de entrar y ver las billeteras y chequear que los fondos están.

En Bitget somos muy limpios y clean con eso. Nosotros siempre tenemos una cobertura de cuatro veces mayor al dinero que tenemos de resultado. Entonces, cuando tuvimos alguna situación pudimos cubrirlo de forma inmediata. A solo una semana, nosotros restituimos esos fondos de respaldo. Entonces ahí está importante de las empresas serias y las que no lo son.

No hay que tener miedo a operar con Bitcoin, sino que se debe hacer un research para operar con empresas que tienen respaldo, trayectoria e historia. Siempre hay que mirar en el top 10, no solo en la cantidad de volumen. Sino también en cantidad de usuarios.

I: ¿Cómo ves la industria con vistas a 2027?

G: Para este año todos esperabamos un poquito más de lo que podría suceder a partir de la Clarity Act. Al no tener un decantamiento positivo, aún hay incertidumbre en la industria. Hay algunas situaciones exogenas a la industria.

Convengamos que este año fue muy especial para la industria financiera en general, no sólo para la industria cripto. Si te fijás, todos los productos de bolsa, todos bajaron sus cotizaciones. Hace poco ocurrió lo de Microsoft. Son situaciones que se dan, pero también influenciadas a partir de lo que ocurre a nivel mundial

Fue un año especial, con países muy importantes en guerra. Toda la situación que pasó con el petróleo. Todas las catástrofes naturales. Todas las circunstancias afectan a la liquidez. Todos los mercados están contraídos en general. Sino hay liquidez, no hay liquidez para invertir en nada. Ni en la industria financiera tradicional ni para la industria cripto.

Lo que se espera es que decanten esta situaciones para fines de año. Que 2027 sea un año positivo. Bitcoin se viene comportando bastante acorde a los pronósticos. Sabemos que tiene correcciones. Después se viene el halving. Dependemos mucho de lo que pase de factores externos a lo que pase en cualquier industria.

Hoy en día no hay un solo factor que explique el valor de Bitcoin. Creo que le está pasando algo que se podría denominar como "dolores de crecimiento". Antes BTC se regía por cosas totalmente relacionadas a la industria cripto en general.

Al avanzar, al crecer mucho la adopción también de institucionales, lo que está pasando es que al haber nuevas audiencias, se ven muy afectados por otros factores externos. Entonces, ya no es solo lo que la Comunidad de Bitcoin haga o cuantos BTC tengan las ballenas. Sino que también hace falta de qué hacen los inversores, de que exista más liquidez, más inversión.

No es solo los mineros y todos los factores intra. También está influenciado por lo otro. Por eso creo que por ahí eso pega un poco. Pero también si uno se fija, las correcciones han sido muy coherentes. Si lo comparás con acciones del mundo tradicional, la correlación no es tremenda y se ha dado aquello que hablaban los expertos.

Creo que habrá un poquito más de estabilidad y después habrá una corrección, como es de esperarse. No creo que llegue a bajar hasta los u$s45.000. Creo que ya está en un precio bastante de oferta, por así decirlo.

Siempre estamos preparando nuevas cosas en Bitget. Sobre todo, para fortalecer la idea esta de ser un exchange universal. Hemos estado enfocados en este final de año en lo que son los clientes institucionales y por ese lado puede haber alguna sorpresa más. Estamos enfocandonos en un producto muy sólido. Queremos otorgar una libertad y el acceso a los mercados tradicionales a personas que en muchos países, por ejemplo, tienen problemas para poder invertir en empresas.