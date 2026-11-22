La evolución de la ciberseguridad no consiste en confiar en que la IA evite todo error, sino en construir organizaciones capaces de identificarlos

Las empresas deben implementar modelos de ciberseguridad preemptiva para detectar riesgos tempranos e integrar tecnología, procesos y talento humano.

La ingeniería social y los hábitos inseguros del personal, como reutilizar contraseñas, siguen siendo las principales puertas de entrada digitales.

La inteligencia artificial potencia la ciberseguridad al mejorar la detección, pero también permite a los atacantes crear campañas de engaño realistas.

La inteligencia artificial está haciendo que la ciberseguridad sea más eficiente y, al mismo tiempo, que los ataques sean más peligrosos, generando una carrera en la que la ventaja cambia constantemente de lado.

Aunque la tecnología amplía significativamente las capacidades de protección, muchos incidentes siguen comenzando lejos de los algoritmos: en el comportamiento humano y en hábitos inseguros que persisten en la rutina corporativa.

En un entorno marcado por la presión y el uso de múltiples plataformas, acciones sencillas como un clic en un enlace fraudulento, la reutilización de contraseñas o el envío de información por canales inadecuados continúan siendo puertas de entrada para las intrusiones.

A esto se suma que los ciberdelincuentes utilizan la IA generativa para desarrollar campañas de ingeniería social altamente personalizadas, capaces de reproducir el lenguaje y los patrones de comunicación con un gran realismo.

Frente a esta realidad, depender exclusivamente del comportamiento individual o de la capacidad de una herramienta para identificar amenazas resulta insuficiente. La ciberseguridad debe abordarse como una capacidad integral del negocio, sustentada en la combinación de tecnología, procesos y personas.

Aquí es donde cobra importancia la evolución hacia modelos de ciberseguridad preemptiva, que buscan identificar señales tempranas de riesgo, reducir las superficies de exposición y actuar sobre posibles amenazas antes de que se materialicen o escalen.

El futuro de la ciberseguridad no estará definido únicamente por la sofisticación de las herramientas, sino por la capacidad de las organizaciones para integrar inteligencia, procesos y talento en una estrategia coherente capaz de evitar que una amenaza se convierta en una crisis.

*Por Leidivino Natal, CEO global de Stefanini Cyber, la unidad de ciberseguridad de Stefanini Group.