La plataforma se alió con la empresa china LianLian Global, con el fin de facilitar pagos transfronterizos en el comercio electrónico

La solución "PayPal Payouts for Platforms" elimina procesos manuales, reduciendo costos para marketplaces y plataformas de comercio.

El acuerdo permite a clientes de LianLian enviar pagos directos a cuentas PayPal y Venmo en 96 mercados con email/teléfono.

PayPal y LianLian Global se alían para optimizar pagos transfronterizos a creadores, influencers y freelancers en el comercio digital.

PayPal y la empresa china LianLian Global sellaron una alianza estratégica para facilitar los pagos transfronterizos en el comercio electrónico, los marketplaces y el comercio social.

El acuerdo permitirá que las empresas clientes de LianLian envíen pagos directamente a cuentas de PayPal en todo el mundo y a cuentas de Venmo en Estados Unidos, sin necesidad de datos bancarios del destinatario.

PayPal pone su billetera al servicio de creadores y freelancers

La alianza permite pagar a creadores de contenido, influencers, desarrolladores, afiliados y trabajadores independientes directamente desde las plataformas que utilizan la infraestructura de LianLian.

El destinatario solo deberá proporcionar su correo electrónico o número de teléfono para recibir el dinero en su billetera PayPal.

El servicio Pay to PayPal estará disponible en 96 mercados y 24 monedas. En Estados Unidos, la opción Pay to Venmo permitirá pagos domésticos a usuarios de esa billetera, con especial foco en la economía de creadores y trabajadores independientes.

El acuerdo también incorpora PayPal Payouts for Platforms, una solución de desembolsos masivos pensada para marketplaces, plataformas de comercio social y programas de afiliados que deben pagar a grandes volúmenes de vendedores, creadores y contratistas.

PayPal refuerza su segmento de pagos transfronterizos con la empresa china de eCommerce LianLian

La integración busca eliminar procesos manuales como la emisión de cheques, el envío postal y la recolección de números de ruta bancaria o cuentas bancarias. Según las compañías, eso reducirá tiempos, costos operativos y fricción para quienes reciben pagos internacionales.

LianLian aporta su infraestructura de cobros transfronterizos, conversión de divisas y cumplimiento regulatorio, y PayPal lo hará con su red global de billeteras digitales. La combinación permite que una plataforma pueda recaudar fondos en distintos países y luego distribuirlos de manera ágil a beneficiarios en todo el mundo.

PayPal busca cambiar los pagos internacionales con más alianzas

Además del acuerdo con LianLian, PayPal viene construyendo una red de alianzas orientada a ampliar la interoperabilidad de sus billeteras, incorporar métodos de pago locales y facilitar pagos masivos para plataformas digitales.

La iniciativa más ambiciosa es PayPal World, una plataforma global de pagos interoperables que conecta a PayPal y Venmo con sistemas como UPI de India, WeChat Pay de China y Mercado Pago de América Latina.

El objetivo es que consumidores y comerciantes puedan operar internacionalmente usando sus billeteras locales, sin crear nuevas cuentas ni integraciones adicionales.

PayPal también amplió su red de métodos de pago alternativos mediante integraciones con procesadores como dLocal y EBANX. A través de Braintree, los comercios pueden aceptar Twint en Suiza, Bizum en España, PayU en Países Bajos y Skrill, facilitando ventas internacionales sin modificar por completo sus flujos de cobro.

En agosto, PayPal y Venmo anunciaron integraciones con Illumia, Nelnet Campus Commerce y TouchNet para permitir el pago de matrículas y aranceles universitarios. La compañía también extendió sus opciones de compra ahora y paga después (BNPL) mediante acuerdos con Temu en Canadá y Home Depot Canada.