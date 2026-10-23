El unicornio regional del ecommerce suma más de 1.000 empleos en la provincia y acelera la entrega de envíos. Todos los detalles

La iniciativa busca acortar los tiempos de entrega, generar 1.050 empleos y potenciar las ventas de PyMEs mendocinas mediante mayor infraestructura.

El centro tiene 11.000 m2, capacidad para procesar 96.000 paquetes diarios y Mendoza se incorpora a la red de envíos aéreos con Aerolíneas Argentinas.

Mercado Libre amplía su logística en Mendoza con una inversión de USD 8 millones en un centro de última milla en Luján de Cuyo y nuevas oficinas.

Un nuevo centro de última milla en Luján de Cuyo, la incorporación de la provincia a su red de envíos aéreos y nuevas oficinas en Workplace Palmares son los tres factores por los cuáles Mercado Libre ampliará sus operaciones en Mendoza.

Las iniciativas buscan mejorar la experiencia de los usuarios y acompañar el crecimiento de miles de PyMEs y emprendedores.

El anuncio se realizó durante la visita del gobernador Alfredo Cornejo y del intendente Esteban Allasino a las nuevas instalaciones.

El centro de Luján de Cuyo demandó una inversión de USD 8 millones. Tiene 11.000 m2, más de dos veces y media el tamaño de la operación actual de la compañía en Godoy Cruz.

Podrá procesar hasta 96.000 paquetes diarios y generará 1.050 nuevos empleos, entre directos e indirectos.

Mendoza se suma a la red de envíos aéreos de Mercado Libre

Mendoza se incorpora a la red de envíos aéreos de la compañía.

El servicio tendrá cinco frecuencias semanales en la bodega de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas y permitirá acortar los tiempos de entrega en la provincia.

Adrián Ecker, Country Manager de Mercado Libre Argentina, explicó que la inversión funciona en dos direcciones.

Según Ecker, los productos llegan más rápido a Mendoza y los productos mendocinos llegan más rápido al resto del país.

Para el ejecutivo, los envíos por avión y un centro de última milla casi tres veces más grande mejoran los tiempos para quienes compran y abren oportunidades para quienes venden desde la provincia.

Nuevas oficinas en Workplace Palmares: 1.100 m2 y modalidad híbrida

La compañía inauguró además en octubre nuevas oficinas en Workplace Palmares.

El espacio tiene 1.100 m2 y requirió una inversión de u$s1,7 millones y funciona bajo una modalidad de trabajo híbrida, presencial y remota.

Las oficinas acompañan a los 200 empleados que Mercado Libre tiene en Mendoza.

En conjunto, el centro de última milla y las oficinas suman u$s9,7 millones de inversión.

El ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu, ya había anticipado el interés de la empresa por radicarse en Mendoza.

La mirada de Mercado Libre: más infraestructura, tecnología y capacidad logística

Juan Martín de la Serna, presidente de Mercado Libre Argentina, resaltó que la compañía sigue invirtiendo en Mendoza por el potencial del comercio electrónico.

De la Serna destacó la importancia de conectar cada vez mejor a las distintas provincias del país.

Según el directivo, más infraestructura, tecnología y capacidad logística buscan mejorar la experiencia de los usuarios y generar oportunidades para miles de PyMEs y emprendedores.

Estas iniciativas forman parte del plan de inversiones 2026 de la compañía.

En marzo, Mercado Libre anunció una inversión de u$s3.400 millones en Argentina para este año, destinada a ampliar su estructura logística, reforzar su plataforma y profundizar su ecosistema fintech.

El plan contempla 1.900 nuevos puestos de trabajo, y la empresa ya emplea a más de 16.700 personas en el país.

Del AMBA a Córdoba: la red logística de Mercado Libre en el país

En Escobar, la compañía construye un centro de almacenamiento de u$s115 millones, junto a Plaza Logística, con más de 100.000 m2.

En Córdoba proyecta una inversión de u$s91 millones para su primer centro de almacenamiento en el interior del país.

En Don Torcuato, por su parte, inauguró en abril un centro de última milla de 11.000 m2, con capacidad para hasta 60.000 paquetes diarios en momentos de alta demanda.

La red ya incluye centros en el Mercado Central y en Tres de Febrero, además de más de 40 instalaciones de última milla en distintas provincias.

Más de 2,7 millones de PyMEs y emprendedores argentinos venden en la plataforma, y cerca de 90% de las PyMEs lograron vender fuera de su ciudad de origen, según la compañía.