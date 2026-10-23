Ante fraudes que rozarán los u$s40.000 millones, Sam Altman lanzó credenciales para validar humanos en videollamadas y trámites financieros.

La proliferación acelerada de herramientas capaces de clonar voces, manipular videos y automatizar interacciones obligó al sector financiero a replantear sus barreras de autenticación. En este contexto, World, el proyecto de identidad digital cofundado por el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, presentó una nueva solución de verificación biométrica y credenciales digitales orientada de forma directa a bancos, billeteras virtuales e instituciones corporativas.

El anuncio formal estuvo a cargo de Alex Blania, cofundador de la iniciativa, durante la conferencia internacional Money20/20, uno de los encuentros globales más influyentes de la industria bancaria y las fintech.

El objetivo central de la propuesta consiste en aportar una capa de validación infalible para distinguir a personas reales de sistemas automatizados, neutralizando maniobras de suplantación de identidad ejecutadas mediante algoritmos de inteligencia artificial.

La ofensiva comercial de la compañía, impulsada originalmente en 2019 bajo la denominación Tools for Humanity junto a Max Novendstern, apunta a resolver el talón de Aquiles de la banca digital contemporánea: certificar fehacientemente que quien autoriza una transferencia, solicita un préstamo o da una instrucción remota es un ser humano y no un clon sintético.

¿Cómo opera la nueva herramienta de World para detectar deepfakes y validar humanos?

La plataforma se apoya en la infraestructura de World ID y combina tres funcionalidades diseñadas para integrarse a la operatoria corporativa diaria:

Repositorio de credenciales digitales: Una aplicación que permite al usuario almacenar atributos de identidad verificados para demostrar que una operación financiera fue ejecutada o consentida por una persona física y no por un bot.

Extensión de seguridad para videollamadas: Un módulo específico diseñado para plataformas como Zoom, que analiza y certifica en tiempo real que los participantes de una reunión remota son individuos reales, mitigando el riesgo de estafas corporativas mediante clones audiovisuales.

Mandatos para agentes de inteligencia artificial: Un protocolo de delegación que habilita a ciertos asistentes autónomos a ejecutar acciones puntuales en nombre del cliente, pero con trazabilidad y límites de autorización previamente fijados.

El despliegue de esta tecnología llega en un momento crítico para la industria global. Según las proyecciones difundidas por la firma durante la presentación, las pérdidas económicas asociadas a fraudes y estafas orquestadas mediante inteligencia artificial en Estados Unidos superarían los 40.000 millones de dólares hacia 2027, lo que acelera la urgencia de blindar los accesos remotos.

¿Qué interrogantes plantea la propuesta y qué acuerdos faltan para su adopción masiva?

A pesar del impacto de la presentación ante los ejecutivos de Wall Street y el ecosistema fintech, la implementación práctica enfrenta dudas técnicas y comerciales.

En primer término, la compañía no confirmó hasta el momento acuerdos formales con entidades bancarias de primera línea que hayan integrado la solución a su arquitectura de seguridad.

De igual modo, los directivos de World evitaron hacer públicos los costos de licenciamiento o las tarifas por transacción que demandará el servicio tanto para las instituciones como para los usuarios finales.

Por otra parte, la expansión de la tecnología de World revive los debates regulatorios sobre la privacidad y la custodia de datos biométricos, un frente sensible que ya le valió investigaciones en diversos países. La viabilidad del sistema en la banca dependerá de si las autoridades monetarias convalidan estos mecanismos frente a los marcos tradicionales de protección de la identidad digital.