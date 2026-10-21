Se trata de un sistema, ya posicionado en Europa y los Estados Unidos y apunta bancos, empresas de traslado de caudales, y grandes comercios de retail

Este sistema, para bancos y retail, desalienta robos, optimiza la logística y reduce los costos del efectivo.

La tecnología IBNS usa tinta indeleble para inutilizar el dinero ante ataques y ofrece trazabilidad forense.

Counter incorpora en Argentina el sistema de neutralización de billetes de Oberthur Feerica para mayor seguridad.

Counter –firma argentina con más de 40 años de trayectoria– incorporó una tercera unidad de negocio con el sistema de neutralización de billetes de Oberthur Feerica, pensado para mejorar la seguridad y reducir costos en el transporte de caudales.

Sus diferenciales son la tinta de seguridad indeleble que inutiliza el dinero ante un ataque, los sensores que detectan impactos y manipulaciones, la trazabilidad forense del efectivo entintado y el recambio de billetes ante las autoridades monetarias.

A estas características se suma un servicio integral local con instalación, capacitación, mantenimiento y asistencia posventa, orientado a optimizar la logística del efectivo.

Nora Palacios, cofundadora de Counter, explicó que "esta alianza de representación y distribución oficial con Oberthur Feerica nos permitirá ofrecer a las compañías que operan en Argentina un nuevo sistema inteligente de clase mundial"

Y agregó: "Se trata de una alternativa eficiente para mejorar la seguridad y la trazabilidad de los billetes transportados tanto para bancos, empresas de traslado de caudales, grandes comercios de retail y otras organizaciones que manejan cantidades significativas de dinero en efectivo".

La tecnología se basa en los Sistemas Inteligentes de Neutralización de Billetes (IBNS). A diferencia de los esquemas tradicionales, que buscan impedir físicamente el acceso al dinero, este sistema desalienta el robo desde otro principio.

Cómo funcionan los maletines de neutralización de billetes

Si hay un ataque, los billetes que viajan en una valija especial se impregnan con una tinta indeleble que impide su circulación de forma definitiva.

Los maletines de seguridad incorporan sensores capaces de identificar movimientos bruscos, impactos y manipulaciones indebidas.

De este modo, ante una amenaza, el sistema puede activar automáticamente el entintado y neutralizar el efectivo en instantes.

Luego, el dueño del dinero puede solicitar a las autoridades monetarias el recambio de los billetes inutilizados por moneda de curso legal.

El resultado es un esquema que desalienta el robo, mejora la seguridad y baja los costos del manejo de efectivo.

La tinta incorpora elementos de trazabilidad que vinculan los billetes con un evento de activación específico: esa identificación forense aporta evidencia, ayuda a reconstruir los hechos y facilita la persecución de las bandas criminales.

Trazabilidad y logística: menos costos en el traslado de caudales

Los beneficios no se limitan a la seguridad: el sistema también permite optimizar la logística del efectivo y los esquemas tradicionales de transporte de caudales.

Puede aumentar la eficiencia operativa y reducir los costos de manipulación y traslado, siempre bajo las condiciones de seguridad de cada operación y las regulaciones del BCRA.

La propuesta apunta a bancos, empresas de traslado de caudales, grandes comercios de retail y otras organizaciones que manejan efectivo en volumen.

El fabricante europeo plantea asegurar todo el ciclo del efectivo, con soluciones para bancos, empresas de caudales y retailers.

Oberthur Feerica nació de la fusión de Oberthur Cash Protection y Feerica, que se concretó a fines de 2025. Oberthur Cash Protection, con sede en Dijon, Francia, surgió en 1983 como Axytrans y desarrolló uno de los primeros sistemas IBNS del mundo.

La compañía cuenta con centros de producción y tecnología en Portugal y Francia, y su portfolio incluye protección física de cajeros, cajas para transporte de caudales y cajas fuertes inteligentes.

La firma precisó que el costo total del sistema es bajo en comparación con el necesario para reparar un cajero atacado: esa ecuación entre inversión y daño evitado es uno de los argumentos que sustentan el desembarco local de la tecnología.