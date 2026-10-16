Una compañía histórica lanzó una asistente virtual que ayuda a vender más, responder mejor y optimizar la operación. Todos los detalles

Luna permite vender más, mejorar la atención al cliente y optimizar operaciones para pequeños negocios.

La herramienta busca democratizar la IA en PyMEs de LATAM, donde solo el 8,7% alcanzó nivel avanzado.

Gurú lanza Luna, un asistente virtual con IA que simplifica la gestión de PyMEs, ofreciendo prueba gratuita.

Facilita los primeros pasos en la adopción de inteligencia artificial (IA), ayuda a vender más, permite responder mejor a los clientes y optimiza la operación son las cuatro acciones que ofrece Luna, el asistente virtual con IA de Gurú que ayuda a las Pymes a simplificar su gestión de forma gratuita

Luna está integrada a la plataforma de gestión de Gurú y tiene un acceso de prueba gratuito para que los negocios se familiaricen con sus funcionalidades.

La propuesta busca democratizar el acceso a la IA entre las PyMEs latinoamericanas y el gran objetivo es pasar de experimentar con la tecnología a incorporarla en el día a día del negocio.

La inteligencia artificial (IA) transforma la forma en que las empresas trabajan, venden, atienden a sus clientes y gestionan sus operaciones.

En América Latina, solo el 8,7% de las organizaciones alcanzó un nivel avanzado de implementación de IA generativa.

Para una PyME ya no alcanza con tener presencia online: página web, redes sociales y canales digitales activos. Si una consulta queda horas sin respuesta o un cliente se pierde entre los mensajes de WhatsApp, esa presencia no resuelve el problema.

Responder rápido, ordenar consultas, administrar el tiempo y sostener la operación son los nuevos desafíos cotidianos de los negocios pequeños y medianos.

El desafío de la IA en las PyMEs latinoamericanas

gurú presenta a Luna, una asistente virtual con IA integrada a su plataforma de gestión, diseñada para facilitar los primeros pasos de las PyMEs en la incorporación de IA.

Ofrece un acceso de prueba gratuito para que los negocios conozcan sus funcionalidades.

La idea es que las empresas aprovechen la tecnología para vender más, responder mejor y optimizar su operación.

Santiago Nieto Orbe, Director Comercial para LATAM de gurú, subrayó que la IA no debería ser una ventaja reservada para las grandes empresas.

"El desafío es democratizar su acceso para que cada PyME la incorpore de manera simple, cercana y aplicable a su realidad", destacó Nieto Orbe, en un informe al que tuvo acceso iProUP.

Qué tener en cuenta antes de probar una IA de gestión

La prueba gratuita permite evaluar la herramienta antes de comprometer un gasto.

Antes de adoptarla, conviene identificar qué tareas generan más demoras, como la respuesta a consultas o el seguimiento de oportunidades.

También conviene confirmar las condiciones comerciales una vez finalizada la prueba.

Con esta propuesta, Gurú busca posicionarse como aliado de las PyMEs en la era de la IA.