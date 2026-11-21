El sistema financiero local transforma su modelo de atención: qué operaciones cotidianas absorben los algoritmos y qué ocurre con el criterio humano

Los clásicos menús desplegables con opciones numeradas que obligaban a los usuarios a navegar laberintos digitales para resolver un trámite comenzaron su retirada definitiva de la plaza financiera argentina.

A partir de la incorporación masiva de modelos de inteligencia artificial generativa, los bancos y las principales billeteras del país aceleraron la transición hacia asistentes conversacionales capaces de procesar lenguaje natural y ejecutar operaciones concretas dentro de los propios canales digitales.

Sin embargo, la mayor autonomía de estos motores algorítmicos forzó a la industria a trazar una frontera operativa infranqueable. Lejos de entregar el control absoluto de las cuentas al software, las entidades financieras fijaron límites estrictos vinculados con la gestión de riesgos, las normas prudenciales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y la prevención de delitos informáticos.

En un relevamiento exclusivo para iProUP, los responsables de tecnología, datos y canales comerciales de Banco Galicia, Santander Argentina, Ualá, ICBC y Comafi explicaron hasta dónde llega la capacidad resolutiva de sus sistemas inteligentes, qué operaciones tienen taxativamente vedadas y de qué manera articulan el traspaso a un operador humano sin fricción para el usuario.

¿Qué operaciones bancarias ya resuelve la inteligencia artificial?

La evolución de la banca digital dejó atrás los chatbots informativos basados en respuestas estáticas para habilitar canales donde el cliente gestiona su dinero de punta a punta.

En Banco Galicia, el foco apunta a convertir al asistente en un canal transaccional orquestado. Diego Baccini, Head of Channels de la institución, remarca a iProUP el quiebre de paradigma: "Estamos pasando de una IA que responde preguntas a una IA que progresivamente puede resolver necesidades. El salto es pasar de 'te explico cómo hacerlo' a 'te ayudo a hacerlo'".

Los bancos incorporan IA, pero mantienen límites humanos (generado con IA)

La primera etapa, añade el experto, estuvo centrada en información basada en conocimiento; el siguiente nivel incorpora capacidades consultivas de saldos, límites o préstamos, para luego sumar capacidades transaccionales integradas a la conversación.

Desde Santander Argentina, la estrategia trasciende la atención inmediata y explora el futuro de las transacciones delegadas. Fernando Turri, responsable de Tecnología y Operaciones del banco, explica a este medio que la entidad avanza en pilotos seguros: "En el ámbito no transaccional contamos con modelos que optimizan la interacción comercial y herramientas de analítica avanzada. En el ámbito transaccional, avanzamos mediante pilotos controlados como los agentic payments, donde a escala global y regional probamos transacciones reales iniciadas por agentes de IA, dentro de parámetros de consentimiento previamente definidos".

En Comafi, el avance transaccional se apoya en su asistente virtual Sofía. El director comercial de la entidad, Silvio Margaría, detalla a iProUP que la herramienta ya superó la instancia de consulta de saldos o resúmenes.

"Permite acceder a información de productos, vencimientos y resúmenes, además de asistir en distintas gestiones y operaciones bancarias, como la compraventa de moneda extranjera y la constitución de plazos fijos. Queremos que el banco entienda lo que el cliente necesita resolver en lenguaje natural", subraya.

Por su parte, desde el unicornio Ualá, las métricas de respuesta inmediata reflejan el volumen de transacciones rutinarias que absorbe la tecnología.

Al respecto, Fernando Scasserra, Chief Technology Officer (CTO) de la firma, precisa a iProUP que su motor Uali procesa el flujo masivo con estándares exigentes: "Actualmente, el 90% de las consultas se generan en menos de 10 segundos, con un 92% de certeza en las respuestas automáticas para trámites y consultas cotidianas, como saldos, estado de transferencias, comprobantes o guías operativas".

En tanto, en ICBC la integración tecnológica prioriza el soporte robusto a la autogestión. Pablo Fernandez, Chief Data Officer, y Diego Jahoda, responsable de Calidad del banco, confirman a este medio que las herramientas automáticas operan en Mobile Banking, Online Banking y Contact Center, agilizando búsquedas y resoluciones operativas cotidianas bajo un marco que preserva la estabilidad del servicio transaccional.

Cuál es la línea roja donde los bancos tienen prohibido que decida un algoritmo

¿Qué operaciones tienen prohibido resolver los algoritmos bancarios?

A pesar de la sofisticación de los modelos de lenguaje, el sistema financiero coincide de forma unánime en que el criterio humano resulta insustituible cuando entra en juego el patrimonio o la seguridad del usuario. Las alertas por movimientos sospechosos, los bloqueos preventivos y las denuncias de estafas representan la barrera principal.

En Banco Galicia, Baccini aclara que el límite no es negociable: "Hay temas que están genéricamente prohibidos para la inteligencia artificial. El límite lo marcan el riesgo, la seguridad, la regulación y la necesidad de criterio humano. Hoy determinados casos de fraude continúan escalándose a una persona. Una buena IA no tiene que intentar resolver absolutamente todo; la derivación no es un fracaso de la tecnología, es parte de una buena experiencia".

En esa misma línea, Margaría subraya que en Comafi delegar decisiones crediticias o de seguridad sin control representa una vulnerabilidad inaceptable: "No todas las decisiones financieras pueden ni deben delegarse de manera autónoma en una IA. Las situaciones vinculadas con posibles fraudes, operaciones sensibles, conflictos complejos o decisiones crediticias que requieren una evaluación particular demandan controles específicos y la intervención de profesionales especializados".

Desde Ualá, Scasserra sostiene que el sistema detecta la complejidad y cede el mando: "Situaciones sensibles, como el desconocimiento de compras, sospechas de fraude, bloqueos de cuenta o movimientos de montos significativos, no quedan libradas a una decisión automática: se derivan a equipos especializados. En estos casos, la IA cumple un rol de soporte recopilando la información para que el analista intervenga con todos los datos necesarios".

Al respecto, Turri, de Santander Argentina, suma que la reputación de la industria depende de este resguardo: "Existen situaciones en las que la IA no puede resolver una operación por sí sola y la intervención humana sigue siendo imprescindible. Los casos vinculados con potenciales fraudes, operaciones sensibles o situaciones complejas de crédito requieren supervisión y validaciones adicionales. En la banca, la confianza es tan importante como la innovación".

El marco regulatorio y ético también se institucionalizó formalmente en la estructura de ICBC. Fernandez y Jahoda revelan a iProUP la arquitectura de control interna: "Desde 2024 contamos con una Política de IA y conformamos un Comité de IA integrado por líderes de nivel ejecutivo. Situaciones vinculadas con sospechas de fraude, operaciones de alto riesgo, conflictos complejos o casos que impliquen vulnerabilidad del cliente requieren la intervención y supervisión de personas en la toma de decisiones".

¿Qué pasa cuando un asistente de IA no puede resolver un trámite?

Uno de los principales motivos de frustración en los canales de atención al cliente ocurre cuando un sistema automático deriva la gestión y el operador solicita nuevamente la información ya aportada.

Para resolver este punto crítico, las entidades implementaron capas de contexto compartido que trasladan el historial de la conversación digital en tiempo real hacia los escritorios de los oficiales de atención. De este modo, el agente humano visualiza qué intentó realizar el usuario, qué documentos cargó y cuál fue el motivo específico del corte algorítmico.

En Banco Galicia, el protocolo operativo fue diseñado para asegurar esa continuidad. "Cuando una situación requiere intervención humana, el objetivo es que la transición sea natural y fluida. La IA aporta el contexto de la conversación previa para evitar que la persona tenga que volver a explicar todo desde el inicio. Tecnología y atención humana trabajan de manera complementaria", destaca Baccini.

En coincidencia, Margaría remarca desde Comafi que la experiencia debe conservarse sin quiebres: "Cuando una interacción digital requiere intervención humana, el asesor debe disponer de inmediato del contexto de la gestión previa, evitando que el cliente tenga que comenzar nuevamente".

"La mejor experiencia es aquella en la que el cliente obtiene una solución ágil y segura, sin importar qué canal utilizó", suma.

Por su parte, Scasserra pondera la capacidad de clasificación del asistente Uali en Ualá para evitar demoras burocráticas: "Cuando una situación es sensible o urgente, la conversación se deriva inmediatamente a un especialista capacitado, que recibe todo el contexto necesario para continuar la gestión. La tecnología agiliza el proceso para que los equipos estén donde más valor pueden aportar".

El cierre del ecosistema financiero local demuestra que la verdadera ventaja competitiva ya no pasa por exhibir el algoritmo más potente, sino por diseñar la articulación más precisa entre software y personas. En una plaza donde la inmediatez digital se convirtió en una exigencia básica de supervivencia, las entidades que logren delegar la carga transaccional rutinaria sin resignar la contención humana en los momentos críticos serán las que terminen reteniendo la confianza y el patrimonio de los usuarios.