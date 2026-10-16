El nuevo espacio producirá hardware, desarrollorá proyectos de innovación, tecnología, inteligencia artificial, automatización y robótica

La nueva sede incorpora el Laboratorio Archi para impulsar la robótica y la formación de talento mediante vínculos con universidades y escuelas locales.

El proyecto cuenta con una inversión inicial de u$s10 millones y busca integrar bajo un mismo techo la producción, la innovación y la inteligencia artificial.

Grupo Newsan inauguró su Usina Tecnológica en Parque Patricios, un centro que centraliza la fabricación de hardware, desarrollo de software y servicios IT.

Integrar producción, innovación y desarrollo en un mismo lugar, fabricar hardware, desarrollar apps y software a medida, gestionar infraestructura y servicios de IT, diseñar soluciones digitales, aplicar innovación e inteligencia artificial (IA) y formar talento en automatización y robótica serán los siete objetivos que tendrá la nueva Usina Tecnológica de Grupo Newsan en Parque Patricios.

El proyecto –que tendrá una inversión inicial de u$s10 millones– busca ampliar las capacidades de la compañía para la producción y el desarrollo de tecnología en el país.

La Usina incorpora además el Laboratorio Archi, dedicado a automatización y robótica y también apuntará a generar vínculos con escuelas y universidades.

Grupo Newsan, uno de los principales grupos empresarios del país, inauguró su Usina Tecnológica en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, en que concentrará la fabricación de hardware, y también el desarrollo de apps y software a medida.

A eso se sumará la gestión de infraestructura y servicios de IT y el diseño de soluciones digitales y la innovación e IA aplicadas.

La idea es que producción, innovación y desarrollo tecnológico convivan bajo el mismo techo.

Laboratorio Archi: robótica y educación corporativa

El Laboratorio Archi está orientado a proyectos de automatización y robótica.

Forma parte de la iniciativa de educación corporativa de Grupo Newsan.

Su propósito es replicar en Buenos Aires la experiencia que la compañía ya desarrolla en Ushuaia.

Busca multiplicar las oportunidades de formación y experimentación en estas disciplinas.

El espacio impulsará iniciativas junto con escuelas, universidades y otras instituciones educativas.

El objetivo es acercar a estudiantes y jóvenes profesionales a herramientas y conocimientos de las nuevas tecnologías.

Luis Galli: "la innovación es parte del ADN del grupo"

Luis Galli, CEO y Presidente de Grupo Newsan, subrayó que la innovación es parte del ADN de la compañía.

Según Galli, la Usina será el espacio para seguir potenciando esa esencia.

La describió como un lugar para producir y desarrollar nuevas ideas y destacó que servirá para formar talento en automatización, robótica e IA.

Para el directivo, también permitirá generar vínculos que sirvan para construir juntos las capacidades tecnológicas que vienen.

Newsan tiene presencia en electrónica, movilidad urbana, consumo masivo, energía, pesca y alimentos.

El grupo también sumó la operación local de Procter & Gamble y expandió su negocio a la energía.

Con la Usina, el grupo suma un espacio que integra capacidades productivas, innovación y formación de talento en la Ciudad de Buenos Aires.