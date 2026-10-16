Derek Manky, vicepresidente global de Inteligencia de Amenazas de Fortinet, analiza cómo la automatización y la IA aceleran los ciberataques

Ante la creciente precisión de los ciberataques impulsados por IA, la ciberhigiene y agilidad en la defensa son clave.

El Reporte global de Fortinet revela que la IA industrializa el cibercrimen con herramientas y servicios disponibles en el mercado.

La IA acelera el cibercrimen, reduciendo la explotación de vulnerabilidades de 5 días a menos de 48 horas, según Fortinet.

Los aspectos básicos del cibercrimen rara vez cambian: un adversario identifica un activo expuesto o una credencial válida, establece acceso, expande ese punto de apoyo y, en última instancia, convierte la intrusión en un impacto financiero u operativo.

Lo que está cambiando, sin embargo, es con qué rapidez, a qué escala y con qué eficiencia los atacantes pueden avanzar ahora a través de esa secuencia.

Para empezar, los actores de amenazas ya no necesitan construir todo desde cero. El Reporte global de Fortinet sobre el Panorama de Amenazas de 2026 muestra que el cibercrimen moderno opera cada vez más como un sistema industrializado, con credenciales, infraestructura, malware o servicios de malware, acceso a redes comprometidas y servicios especializados, todos disponibles a través de una cadena de suministro criminal establecida y próspera. Y ahora, la automatización y la inteligencia artificial (IA) hacen que todo ese ecosistema sea aún más rápido y fácil.

Estos avances tienen implicaciones significativas para los equipos de seguridad. También subrayan por qué la ciberhigiene básica importa más que nunca. Una contraseña segura, una solicitud de autenticación multifactor manejada adecuadamente, una actualización oportuna de software o un correo electrónico de phishing reportado de inmediato pueden interrumpir un ataque antes de que avance a la siguiente etapa.

La IA está comprimiendo el ciclo de vida de los ataques

En el informe, los datos de FortiGuard Labs muestran que la ventana de tiempo hasta la explotación de vulnerabilidades críticas se ha reducido de casi 5 días a menos de 48 horas. En algunos casos, gracias a la integración de la IA en las herramientas de amenazas, la actividad de explotación comenzó a las pocas horas de su divulgación pública.

Si bien los intentos de explotación globales aumentaron más de un 25% año tras año, el volumen de ataques no cuenta toda la historia. Por ejemplo, el año pasado la telemetría del IPS de FortiGate registró casi 68 mil millones de eventos de fuerza bruta en 2025, o alrededor de 185 millones de intentos por día.

Sin embargo, esa cifra representa una disminución del 22 % año tras año. Esto se debe a que los cibercriminales están cambiando sus métodos de ataque tradicionales e indiscriminados por una mayor precisión. Los conjuntos de datos de credenciales robadas, la automatización y el análisis asistido por IA los ayudan a identificar cuentas y servicios más prometedores, refinar las pruebas de credenciales y enfocarse en las rutas de ataque con mayor probabilidad de obtener acceso.

La IA acelera el reconocimiento, genera y refina el contenido de ingeniería social, analiza la infraestructura expuesta, identifica vulnerabilidades de software y automatiza elementos del ataque y la explotación. Pronto, las capacidades agénticas coordinarán múltiples pasos con menos participación directa del operador.

Esto reduce aún más el tiempo y la experiencia necesarios para ejecutar un ataque, al tiempo que aumenta el número de operaciones que un adversario puede ejecutar simultáneamente.

Debido a que los atacantes continúan comprimiendo sus tiempos, es fundamental que los defensores reduzcan la latencia en todo su programa de seguridad. Sí, eso incluye la detección y respuesta, pero también incluye la gestión de identidades, la aplicación de parches, los reportes de los empleados y las decisiones necesarias para contener un ataque.

Establezca una línea base práctica de ciberhigiene

La ciberhigiene no es una capa de seguridad básica y separada. Es el mantenimiento de rutina que evita que las identidades, los endpoints, las aplicaciones y la infraestructura de red se conviertan en puntos de entrada fáciles.

El objetivo no es convertir a cada empleado en un ingeniero de seguridad. Es aplicar un pequeño conjunto de acciones de protección críticas de manera consistente en toda su organización.

Para los usuarios, esto comienza con:

Realizar actualizaciones programadas de contraseñas

Almacenar credenciales en un administrador de contraseñas de confianza

Revisar, reconocer y reemplazar contraseñas débiles, reutilizadas o expuestas

Usar autenticación multifactor donde esté disponible, especialmente para correo electrónico, acceso remoto y servicios en la nube

Instalar rápidamente todos los parches y actualizaciones aprobados

Evitar el uso de aplicaciones no aprobadas, shadow IT y shadow AI

Reportar a TI mensajes o solicitudes sospechosas o comportamientos inusuales de los dispositivos

Completar toda la capacitación en seguridad requerida para su nivel de acceso y responsabilidad

Haga que la seguridad sea parte de las operaciones normales

Por sí solas, estas pueden parecer cosas pequeñas. Sin embargo, el valor de emplear estas prácticas como parte de una estrategia integrada de amenazas y controles radica en su efecto combinado. Un gestor de contraseñas reduce la reutilización de credenciales.

La MFA puede evitar que una contraseña robada se utilice para establecer una sesión autenticada. La aplicación de parches elimina una ruta de explotación disponible. La inteligencia de amenazas confiable brinda a los defensores contexto adicional y tiempo para responder.

Ninguna de estas medidas es suficiente por sí sola, pero juntas crean múltiples puntos a lo largo de la cadena de ataque en los que una intrusión puede ser detectada o detenida.

El panorama de amenazas actual requiere desarrollar una cultura que priorice la seguridad. Esto se refleja en la rapidez con la que una organización puede actuar sobre esos controles: qué tan pronto se reemplaza una credencial expuesta, qué tan rápido se remedia una vulnerabilidad crítica y si un empleado reporta algo que no parece correcto.

A medida que la IA aumenta la velocidad y precisión de los ataques, reducir el tiempo entre una señal de advertencia y una acción defensiva se convierte en una fuente medible de resiliencia.

*Por Derek Manky, vicepresidente global de Inteligencia de Amenazas