Mario Arrúa, vicepresidente de Asuntos Legales y Reputación de Equifax para Latinoamérica, analiza.el alcance de la herramienta en las organizaciones

El costo de no usar IA frena el desarrollo regional; el debate es empoderar la decisión de compartir datos por oportunidades.

El modelo financiero tradicional excluye a quienes no tienen historial, pero la IA usa datos alternativos para ver su capacidad de pago.

La Inteligencia Artificial facilita el acceso al crédito para millones de emprendedores y pymes invisibles al sistema tradicional en América Latina.

América Latina es una región de emprendedores incansables. Todos los días, millones de personas y dueños de pequeñas empresas producen, venden, cobran y reinvierten en la economía real. Sin embargo, cuando buscan capital para expandirse, se topan con un muro institucional y una respuesta paralizante: para el sistema financiero tradicional, simplemente no existen.

Desde hace veinte años, la industria financiera, particularmente el ecosistema del crédito, datos y regulación, se esforzó por construir una estructura cada vez más segura. Y se logró. Pero es momento de admitir una dura realidad del mercado: mientras el sistema se robustecía, también se volvía más ciego.

Durante casi un siglo, el modelo global de evaluación de riesgo se basó en una lógica impecable pero excluyente: mirar el pasado financiero para predecir el comportamiento futuro. Si alguien pagó antes, probablemente pagará otra vez.

Pero este razonamiento esconde una trampa estructural: ¿cómo demuestra que merece confianza alguien que nunca recibió una primera oportunidad? Así nació una paradoja que hoy mantiene a millones de latinoamericanos en la informalidad: no tienen acceso al crédito porque nunca lo han tenido.

Durante mucho tiempo, el mercado asumió que estas personas representaban un riesgo inasumible. Y eso fue un error. No eran invisibles porque carecieran de capacidad o voluntad de pago; eran invisibles porque las instituciones no tenían suficiente luz para verlas.

Es aquí donde la Inteligencia Artificial (IA) y la analítica predictiva avanzada cambian las reglas del juego. Cuando Galileo apuntó su telescopio al cielo, no creó nuevas estrellas; simplemente hizo visible lo que siempre había estado allí. De la misma manera, la Inteligencia Artificial aplicada a las finanzas no inventa personas confiables; descubre personas que siempre lo fueron.

Al analizar modelos de datos alternativos -el pago puntual de servicios, la estabilidad de ingresos o el crecimiento sostenido de un pequeño negocio- la tecnología actual nos permite encontrar señales de confianza que antes eran imperceptibles. Esto no hace mejores a los solicitantes, simplemente permite que el ecosistema financiero los vea con claridad y justicia.

En el ámbito legal y corporativo, existen debates sobre los riesgos de la IA y la privacidad de la información. Sin embargo, hay una pregunta fundamental que casi nuncaaparece en las discusiones: ¿Cuál es el costo socioeconómico de no usar la Inteligencia Artificial? ¿Cuántas pymes y familias siguen perdiendo oportunidades de desarrollo mientras se pausa la innovación?

Solemos escuchar que la regla de oro de la privacidad es no compartir nuestros datos. Sin embargo, muchos de nosotros cedemos diariamente información íntima sobre nuestra salud, ubicación y hábitos a dispositivos móviles y relojes inteligentes. Lo hacemos porque confiamos en la empresa, entendemos el uso de esa información y recibimos un valor enorme a cambio.

El verdadero debate ético y regulatorio del siglo XXI no debería reducirse a una negativa rotunda sobre compartir datos. El debate central es garantizar que las personas tengan el poder y la confianza para decidir cuándo compartir su información a cambio de acceder a una oportunidad financiera que puede cambiarles la vida.

La transformación tecnológica de América Latina y la adopción de infraestructuras en la Nube no se trata únicamente de algoritmos, de prevención de fraude o de eficiencia operativa. Se trata de empoderamiento ciudadano.

El verdadero progreso nunca consistió en construir máquinas más inteligentes, sino en utilizar esa inteligencia para construir sociedades capaces de ver a más personas. Democratizar el acceso a la información y utilizar la IA explicable con estándares éticos globales, es el único camino para garantizar que el acceso al crédito no se limite a unos pocos y se convierta en lo que siempre debió ser: una herramienta para la dignidad y el desarrollo.

*Por Mario Arrúa, Vicepresidente de Asuntos Legales y Reputación de Equifax para latinoamérica