El gigante de la manzanita desembarca en la Argentina con dos encuentros que contarán con la presencia de expertos de la compañía. Los detalles

El encuentro para apps exige inscripción previa, mientras el de videojuegos, en Expo EVA, es sin registro y abierto al público.

Especialistas de Apple guiarán a creadores para optimizar juegos y apps en App Store, buscando crecimiento global.

Apple realizará dos eventos gratuitos en Buenos Aires el 24 de octubre para desarrolladores de apps y videojuegos en iOS/macOS.

Apple realizará el próximo 24 de octubre en Buenos Aires dos eventos presenciales dirigidos a desarrolladores de videojuegos y aplicaciones.

El primero apuntará a estudios y programadores indie, AA y AAA que quieran llevar sus títulos a iOS, iPadOS y macOS.

"En MacStation creemos en el talento de los desarrolladores argentinos y queremos acompañarlos con herramientas y oportunidades que los ayuden a hacer crecer sus proyectos, ya que ellos están siempre a la vanguardia tecnológica", explica a iProUP Silvana Niglia, Gerenta de Marketing y Comunicación de MacStation.

Y agrega: "Participar de estos encuentros de Apple nos permite estar cerca de esa comunidad, conocer sus necesidades y facilitar su acceso al ecosistema de la marca".

El segundo evento, en tanto, está pensado para quienes crean apps y buscan crecer a escala global desde App Store.

Ambas jornadas son gratuitas, en español y estarán a cargo de especialistas de Apple que viajarán especialmente al país.

Se realizarán en BA Ferial (ex Centro Costa Salguero) y tendrán el acompañamiento de MacStation, Apple Premium Reseller en Argentina.

Los organizadores precisaron que solo uno de los encuentros exige inscripción previa.

"Nos entusiasma ser parte de un espacio donde la tecnología, la creatividad y el aprendizaje se encuentran para impulsar ideas con proyección global", completa Niglia.

Más detalles sobre cuándo y cómo serán los eventos de Apple en Buenos Aires

El primer encuentro será de 12 a 14, dentro de Expo EVA, la Exposición de Videojuegos Argentina que organiza la ADVA y es una de las citas más importantes de la industria en la región.

Se denomina "Hechas para jugar: Trae tus juegos a las plataformas de Apple" y se dirige a quienes quieren alcanzar jugadores de todo el mundo.

Allí los expertos de Apple presentarán herramientas y tecnologías para crear experiencias de juego en iOS, iPadOS y macOS.

También se mostrarán nuevos flujos de trabajo con inteligencia artificial (IA) que aceleran los procesos de porting.

Los asistentes conocerán herramientas para impulsar el crecimiento global de sus juegos en el App Store y algunos criterios que consideran los equipos editoriales al elegir contenidos para destacar.

La actividad se realizará en los Salones A/B del Pabellón 1 de BA Ferial, sin inscripción previa y abierta a cualquier interesado.

Cómo será la sesión para desarrolladores de apps

El segundo evento de Apple en Buenos Aores será por la tarde, entre las 15 y 17, y se denominará "Construí un negocio global en el App Store", una sesión orientada a desarrolladores de aplicaciones.

Los especialistas explicarán, en este caso, cómo aplicar las últimas tecnologías de las plataformas de Apple para crear nuevas experiencias y casos de uso.

También profundizarán en estrategias para aumentar la visibilidad y las descargas de una app.

La agenda incluye mejores prácticas de optimización de búsquedas, referrals, promociones y herramientas del App Store.

El foco estará en cómo convertir una aplicación en un negocio con alcance global. Esta sesión también es gratuita y en español, pero requiere inscripción previa.

Cómo inscribirse a los eventos de Apple en Buenos Aires

El encuentro de la tarde exige un registro individual a través del sitio de Apple Developer.

La acreditación será personal e intransferible, por lo que cada asistente debe completar su propia inscripción.

El formulario está disponible en este enlace: Inscripción al evento "Construí un negocio global en el App Store".

En cambio, la charla de videojuegos de las 12:00 no necesita registro.

Solo bastará con acercarse a los Salones A/B del Pabellón 1 de BA Ferial.

Quienes quieran participar de las dos jornadas solo deben registrarse para la sesión de la tarde.

MacStation: kits, beneficios y descuentos para la comunidad developer

MacStation confirmó a iProUP que contará con un espacio propio durante el evento.

Allí entregará kits de onboarding hasta agotar stock y ofrecerá beneficios y descuentos especiales para los asistentes.

La compañía busca acercarse a la comunidad developer con herramientas que faciliten el acceso al ecosistema Apple para el crecimiento de nuevos talentos y creadores digitales.

MacStation tiene tiendas en Barrio Norte, Alcorta Shopping, Cañitas, Recoleta, Nordelta, Neuquén, Córdoba y Alto Avellaneda.