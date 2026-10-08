Radiografía del negocio fintech: Uruguay bate récords de densidad regional con 200 compañías mientras la Argentina afianza su volumen local

El mapa del dinero digital y la tecnología financiera en el Cono Sur atraviesa una etapa de fuerte maduración y reconfiguración estratégica. En el plano regional, Uruguay ya cuenta con casi 200 empresas fintech operativas, una marca que consolida al país vecino como el mercado con la mayor densidad de startups tecnofinancieras por habitante en América Latina.

El ecosistema uruguayo logró transformar su reducida escala poblacional en un hub exportador de servicios transaccionales, de crédito y de infraestructura hacia el resto del continente y los Estados Unidos.

Frente a este avance, la comparación con la plaza local resulta inevitable para los inversores y ejecutivos del sector. En la Argentina operan actualmente más de 380 fintech activas, de acuerdo con los últimos relevamientos de la Cámara Argentina Fintech y centros de estudios de la industria.

Si bien el mercado argentino casi duplica en volumen absoluto de empresas al uruguayo, ambos polos desarrollaron perfiles de crecimiento marcadamente divergentes condicionados por sus propios contextos macroeconómicos.

Mientras el modelo argentino se enfocó de manera prioritaria en la inclusión financiera masiva, la interoperabilidad de pagos y el crédito ante la volatilidad doméstica, las compañías con base en Montevideo apuestan a facturar en moneda dura a escala global.

¿Cuántas fintech operan en la Argentina y cómo se compara su volumen con Uruguay?

La plaza local cuenta con más de 380 empresas tecnológicas financieras activas distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional:

Escala y masa crítica argentina: Con un mercado doméstico de más de 46 millones de habitantes, la Argentina concentra un volumen operativo respaldado por gigantes como Mercado Pago, Ualá y plataformas de inversión que desarrollaron soluciones orientadas al consumidor final y a la digitalización del comercio minorista.

La relación por habitante: Aunque la Argentina supera a Uruguay en número neto de compañías (más de 380 frente a casi 200), la densidad uruguaya es notablemente superior al contar con una firma cada 17.500 habitantes aproximadamente, contra una cada 120.000 personas en la plaza argentina.

Proyección de ingresos: Tanto en Montevideo como en Buenos Aires, más del 70% de las empresas del rubro proyectan un incremento en sus niveles de facturación, sustentado en la mayor penetración de las finanzas embebidas dentro de sectores tradicionales.

¿Por qué Uruguay lidera en densidad regional y qué servicios vende al exterior?

La expansión de las firmas tecnológicas en el mercado uruguayo responde a un diseño estratégico enfocado en la internacionalización temprana.

Dado que el mercado interno uruguayo no ofrece la escala necesaria para amortizar desarrollos puramente domésticos, cerca del 60% de las fintech instaladas en Uruguay comercializan sus productos y servicios hacia el exterior.

Los principales segmentos de negocio están concentrados en soluciones de pagos internacionales (PayTech), plataformas de gestión financiera corporativa y servicios de adquirencia transfronteriza, apalancados en un marco de previsibilidad regulatoria, estabilidad jurídica y beneficios fiscales para la exportación de software.