La innovación convierte WhatsApp en un sistema corporativo seguro y trazable, integrado con Slack y Teams, con permisos por rol y control humano

El sistema ya gestiona más de 334.000 mensajes, logrando que el 41,4% de las consultas se responda en menos de 5 minutos en sectores clave del mercado.

La herramienta centraliza la gestión de WhatsApp en Slack y Microsoft Teams, permitiendo una comunicación corporativa segura, trazable y auditable.

Intercomunicador, el desarrollo de la startup argentina SoyBOT, ganó el WITSA Global AI Award por su innovación en soluciones conversacionales con IA.

Intercomunicador es el nombre del proyecto desarrollado por la startup argentina SoyBOT que le permitió obtener el premio WITSA Global AI Award en la categoría "Use Cases" entre competidores de más de 80 países.

Nicolás Stajnsznajder, CEO del Grupo Kelsoft –al que pertenece la startup–, destacó que "este reconocimiento internacional confirma algo que vemos todos los días con nuestros clientes: la oportunidad no está solo en automatizar la conversación, sino en supervisarla".

"El Intercomunicador nació para resolver un problema muy concreto de nuestros clientes y hoy sirve para cualquier empresa que quiera escalar soluciones conversacionales con IA", destacó el ejecutivo, en un comunicado al que tuvo acceso iProUP.

Intercomunicador es una solución que convierte la comunicación de las empresas por WhatsApp en un sistema corporativo seguro, trazable y escalable.

Además, se puede integrar con Slack y Microsoft Teams y combina sugerencias automáticas de respuesta con supervisión humana.

Cómo funciona el Intercomunicador de SoyBOT, el desarrollo de IA premiado por WITSA

La solución resuelve la comunicación fragmentada en empresas que gestionan su relación con clientes, equipo y proveedores por WhatsApp.

Centraliza también conversaciones que suelen dispersarse en dispositivos personales y canales sin registro.

En ese sentido, Intercomunicador las transforma en un flujo de trabajo auditable dentro de Slack y Microsoft Teams y, además, suma una matriz de permisos por rol, para lograr una atención más ágil sin resignar control.

La solución ya procesa más de 334.000 mensajes reales de WhatsApp para más de 15 clientes: también aumentó más de 90% la tasa de respuesta y redujo el tiempo medio de respuesta de varias horas a unos pocos minutos.

Según sus métricas, el 71,1% de las consultas se atiende en menos de una hora y el 41,4% en menos de 5 minutos.

Los mensajes mensuales pasaron de 9.743 en diciembre de 2025 a 108.354 en junio de 2026. Opera en los sectores financiero, jurídico y automotriz. Entre sus clientes figuran ACARA, Guardian Legal, KZ, RunOne, Primart y Grupo Dietrich.

Nicolás Stajnsznajder junto a equipo y miembros CESSI

Cuál es el respaldo que posee SoyBOT

SoyBOT es miembro de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), que integra WITSA y respaldó la presentación del proyecto.

Pablo Fiuza, presidente de CESSI, destacó la importancia de mostrar aplicaciones argentinas capaces de trabajar con otras industrias a nivel mundial.

Alberto Patron, secretario de CESSI y miembro del directorio de WITSA, remarcó que el premio muestra el reconocimiento mundial del talento argentino.

SoyBOT ya tenía antecedentes: en 2019 ganó en la categoría Startup de los Planeta Chatbot Awards, en Madrid, con "Mariela", un chatbot vendedor de autos creado junto a Run0km.

Grupo KELSOFT es una compañía global de IT con más de 25 años de trayectoria y presencia en 9 países, integrada por SoyBOT, Netkel, Cosys e ITSCHOOL, y entre sus clientes aparecen:

MercadoLibre

Banco Nación

Telecom

Capex

Flecha Bus

El grupo también posee alianzas estratégicas con Microsoft, Salesforce, Nintex, UiPath y F5.

WITSA (World Innovation, Technology and Services Alliance) es la Alianza Mundial de Innovación, Tecnología y Servicios, fundada en 1978: reúne asociaciones y cámaras del sector tecnológico de distintos países y cada año entrega los WITSA Global Innovation & Tech Excellence Awards, que reconocen proyectos y empresas destacadas en tecnología.