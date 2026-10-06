El ministro contó cómo la IA cambió el trabajo de su equipo, que ahora usa el enfoque "demo not memo". Y reveló un caso que Claude resolvió en dos horas

La IA permite auditorías amplias y no invasivas para trámites como el BigBang regulatorio de la CNV, simplificando inversiones.

Su equipo usa modelos como "Claude" de Anthropic para potenciar el análisis y agilizar reformas, sin reemplazar profesionales.

El ministro Federico Sturzenegger implementa inteligencia artificial (IA) para analizar normativas y desregular el Estado en Argentina.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, reveló que su equipo incorporó inteligencia artificial (IA) para analizar normas, detectar trabas y acelerar reformas.

"En los últimos meses hemos incorporado a una persona que vale por otros 40 que se llama Claudio", explicó Sturzenegger, en referencia a Claude, el modelo de Anthropic, durante una entrevista en el canal de Youtube "Código 54" conducido por Uki Deane.

El funcionario explicó que su equipo está integrado por economistas y abogados jóvenes que utilizan herramientas de IA para potenciar el análisis y encontrar oportunidades de desregulación.

La tecnología, en este esquema, no reemplaza a los profesionales: amplifica su capacidad para procesar información, contrastar normas y construir soluciones.

Cómo usa IA el equipo de Sturzenegger

Cuando le preguntaron cómo estaban usando IA para encontrar las trabas que buscaban eliminar, Sturzenegger describió un esquema que combina funcionarios especializados con modelos de IA.

"Con las herramientas de inteligencia artificial como que se potencia el trabajo de una manera extraordinaria", sostuvo el funcionario, que aseguró que armó un pequeño "hub de inteligencia artificial". Y aclaró que no se trata de una infraestructura sofisticada: "Es un pibe con una computadora".

El minsitro además afirmó que usan el enfoque "demo not memo", resume el cambio de metodología que busca aplicar el equipo de Desregulación. La lógica tradicional parte muchas veces de un informe: identificar un problema, estudiarlo, elaborar un documento y recién después avanzar hacia una solución.

El enfoque que describe Sturzenegger busca invertir ese proceso. "Si ahora quieres probar algo, no haces un informe, lo hacés", resumió.

El caso del mercado de capitales sirve para entender cómo funciona esta estrategia.

Sturzenegger relató que el Gobierno impulsó una reforma para facilitar las emisiones de instrumentos financieros de menor tamaño.

En su explicación, las emisiones por debajo de u$s140 millones dejan de requerir una autorización previa y pasan a un esquema en el que el emisor puede realizar la operación y luego informar para que el organismo de control verifique el cumplimiento de la normativa.

El objetivo es atacar uno de los problemas clásicos del mercado de capitales: la pérdida de oportunidades por la demora de los trámites. "En el mundo financiero muchas veces se te abrió la ventana de financiamiento. Si vos tenés que ir a empezar a hacer el trámite y te lo aprueban al año, la ventana se fue hace diez meses", explicó.

La IA para desregular inversiones y sociedades

El ejemplo que citó el economista es el BigBang regulatorio de la CNV para agilizar inversiones: un paquete de resoluciones presentado por el organismo busca reemplazar parte del sistema de aprobación previa por mecanismos de autorización automática y fiscalización posterior, con impacto en acciones, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión y fideicomisos.

El funcionario mencionó al presidente de la CNV, Roberto Silva, y explicó que le preguntó cómo podía realizarse una supervisión posterior sin generar una nueva carga burocrática para quienes buscan financiarse.

Su equipo recibió el desafío y, según el relato del ministro, en apenas dos horas armó un programa que permite cargar el prospecto de una emisión –por ejemplo, de un bono o una acción– y contrastarlo contra la normativa de la CNV.

El sistema devuelve una respuesta sobre el cumplimiento y señala qué aspectos deberían revisarse "en dos horas", según Sturzenegger.

Eso no significa que la inteligencia artificial pase a tener la última palabra. La propuesta terminó evolucionando hacia otra modalidad: que la herramienta pueda ser utilizada por quienes realizan las emisiones para que ellos mismos revisen y autocertifiquen la documentación antes de presentarla.

"El Gobierno no está como para decir: 'Ah, te agarré'. Está para que las cosas se hagan más o menos bien", explicó.

En ese enfoque, la IA permite imaginar controles mucho más amplios sin que necesariamente impliquen más trámites para las empresas. Sturzenegger lo resumió como la posibilidad de contar con una auditoría "del cien por ciento, no intrusiva, no invasiva".

El enfoque aparece alineado con otros cambios. En materia societaria, un anteproyecto de Ley de Sociedades con algoritmos y tokens presentado por el Gobierno contempla la posibilidad de sociedades automatizadas que desarrollen su objeto social mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial.

El proyecto prevé estructuras que pueden operar sin trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su funcionamiento ordinario, aunque mantiene responsabilidades humanas en distintos supuestos.