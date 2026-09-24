El avance mostró que el ecosistema cripto se prepara ante un riesgo todavía teórico, pero que comprometería la seguridad de claves públicas
24.09.2026 • 17:00hs • mundo cripto
mundo cripto
La IA abarata hasta 79% la protección de Bitcoin ante un riesgo cuántico
La inteligencia artificial (IA) permitió reducir hasta 79% el costo de proteger a Bitcoin (BTC) frente a la amenaza cuántica.
El avance, liderado por StarkWare, aseveró que se pasó de unos u$s320 a apenas u$s66 por transacción, y muestra que el ecosistema cripto se prepara ante un riesgo todavía teórico, pero que comprometería la seguridad de las claves públicas en el futuro.
Este avance con IA sería clave para el futuro de la seguridad en Bitcoin
La preocupación surge de un escenario hipotético: una computadora cuántica suficientemente poderosa podría derivar claves privadas a partir de claves públicas expuestas en la red, al permitir gastar fondos sin autorización.
Aunque hoy no existe una máquina capaz de ejecutar este ataque, la comunidad de desarrolladores considera que es un riesgo de largo plazo que debe ser atendido.
La propuesta experimental conocida como Quantum-Safe Bitcoin (QSB) utiliza criptografía basada en funciones hash para mover BTC bajo las reglas actuales de consenso, sin necesidad de modificar el protocolo ni aplicar un soft fork.
El objetivo es ofrecer una herramienta de contingencia que pueda activarse en caso de que la amenaza cuántica se vuelva real.
La IA logró reducir un 79% el costo de proteger a Bitcoin de una amenaza cuántica. (Imagen creada con IA)
La primera transacción QSB se minó en la red principal de BTC el 26 de agosto de 2026, utilizando el servicio Slipstream de MARA: el proceso requirió unas 3.100 horas de GPU y un costo estimado de u$s320, algo que limitó su practicidad.
El Quantum-Safe Bitcoin Optimization Challenge, lanzado por StarkWare el 16 de septiembre, reunió 62 propuestas de optimización, muchas desarrolladas con herramientas de IA.
Estas mejoras multiplicaron por seis la velocidad de procesamiento en pruebas con una GPU RTX 4090, pasando de 146 millones de combinaciones verificadas por segundo a más de 880 millones.
El resultado fue una reducción del costo estimado a u$s67 por transacción, un nivel que hace viable la defensa cuántica como mecanismo de emergencia.
Aunque el avance es experimental y aún no se replicó en múltiples transacciones, representa un paso clave hacia la preparación de Bitcoin frente a riesgos futuros.
Expertos como Dan Boneh advirtieron que una migración apresurada a criptografía postcuántica podría generar errores graves, por lo que la comunidad debe equilibrar innovación y prudencia.
El NIST ya definió estándares oficiales de criptografía postcuántica en 2024, con una fecha límite de migración para agencias federales en 2035.