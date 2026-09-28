La plataforma analizó qué rubros ofrecen mejores retornos y qué barreras enfrenta quien busca emprender en Argentina en sectores de alto crecimiento

El ranking incluye negocios digitales, servicios, oficios y nuevas tecnologías como IA y drones con alto potencial de crecimiento.

Shopify, plataforma que aloja más de 5,9 millones de tiendas activas en 150 países, elaboró un ranking con los 35 negocios más rentables para arrancar en 2026, cruzando costo de entrada, demanda real y capacidad de crecer sin que los gastos se disparen al mismo ritmo.

La lista va desde emprendimientos que se pueden montar con una computadora e internet hasta propuestas que exigen equipamiento, formación técnica o capital fuerte, y en varios casos conecta con un ecosistema local que ya muestra números de peso.

El informe, publicado en el blog oficial de la compañía y actualizado en agosto, organiza las alternativas en cinco grandes categorías: negocios digitales, servicios, actividades creativas, oficios especializados y oportunidades emergentes ligadas a nuevas tecnologías.

¿Cuáles son los negocios digitales que lideran el ranking de Shopify?

El comercio electrónico encabeza la selección con una proyección que anticipa un mercado global de u$s9,8 billones para 2033, según Statista.

En la Argentina, el canal ya dejó de ser una promesa: durante el primer semestre de 2026 facturó $19.533.815 millones, un 28% más que en el mismo período de 2025, con 181,5 millones de órdenes de compra y 248 millones de artículos vendidos, de acuerdo con el relevamiento Mid Term de la CACE.

Pero el ecommerce no es la única apuesta digital. La lista completa incluye:

Desarrollo de software y apps móviles , dos actividades con barrera técnica alta pero margen de crecimiento amplio

, dos actividades con barrera técnica alta pero margen de crecimiento amplio Marketing digital , un sector que crecerá al 11% anual hasta 2034 según IMARC

, un sector que Consultoría empresarial, incluida la especializada en recursos humanos, estrategia o inteligencia artificial

Cursos online , en un mercado que podría alcanzar los u$s375.000 millones a nivel global este año

, en un mercado que podría alcanzar los Asistencia virtual y gestión de redes sociales, dos servicios que arrancan con inversión casi nula

Cajas de suscripción , con un mercado proyectado en más de u$s124.000 millones para 2034 según IMARC

, con un mercado proyectado Trabajo freelance, sobre todo cuando se apoya en conocimientos especializados de alta demanda

Lo que tienen en común es que operan con costos fijos bajos y escalan sin multiplicar la estructura: un curso o una app pueden venderse a un cliente o a un millón con prácticamente el mismo gasto.

¿Qué servicios recomienda Shopify para quienes buscan emprender sin tecnología?

No todo pasa por lo digital. Shopify también incluye actividades que se sostienen con recurrencia de clientes y atención directa, sin necesidad de desarrollar una plataforma o vender por internet.

Entre ellas aparecen:

Sector inmobiliario , una actividad que en la Ciudad de Buenos Aires registró 6.051 escrituras de compraventa solo en julio de 2026 , según el Colegio de Escribanos porteño

, una actividad que en la Ciudad de Buenos Aires registró , según el Colegio de Escribanos porteño Entrenamiento y coaching de fitness, en un mercado estadounidense que generó casi u$s11.900 millones en 2025 según IBISWorld

según IBISWorld Limpieza a domicilio

Organización de eventos, un rubro que crece al 5% anual según el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos

según el Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos Lavado de autos, en una industria que superaría los u$s54.000 millones para 2033

Contabilidad y gestión de libros

Alquileres vacacionales

Cuidado y paseo de mascotas, con un mercado global que tocó los u$s259.000 millones en 2025 según SNS Insider

según SNS Insider Clases particulares, tanto presenciales como virtuales

Franquicias, aunque la plataforma advierte que la inversión inicial suele ser alta y que los promedios de ganancia no siempre reflejan la realidad de cada franquiciado

En la Argentina, el terreno para emprender es fértil: según un relevamiento de Ipsos, el 44% de la población adulta inició al menos un negocio alguna vez y un 36% lo consideró, cifras que ubican al país entre los más activos de la región.

¿Qué papel juegan la inteligencia artificial, los drones y la impresión 3D?

Las propuestas más ligadas a nuevas tecnologías aparecen al final del listado, pero son las que muestran las tasas de crecimiento más agresivas. Shopify destaca:

Consultoría en inteligencia artificial , en un mercado global que Statista proyecta en u$s1,4 billones para 2032

, en un mercado global que Statista proyecta en Impresión 3D , con una industria que Precedence Research estima en más de u$s134.000 millones para 2034

, con una industria que Precedence Research estima en más de Servicios con drones (cartografía, topografía, fotogrametría, modelado 3D), un segmento que crece al 30% anual según The Business Research Company

(cartografía, topografía, fotogrametría, modelado 3D), un segmento que crece al según The Business Research Company Consultoría de sostenibilidad, enfocada en residuos, economía circular y cadenas de suministro, con una tasa de expansión del 23% anual hasta 2030 según Grand View Research

En la Argentina, la IA ya no es solo una conversación de laboratorio: el 42% de las pymes utiliza al menos una herramienta basada en inteligencia artificial, según la Primera Encuesta Nacional sobre Adopción de IA en PyMEs elaborada por el CEPE de la Universidad Torcuato Di Tella y Fundar, con apoyo de la Fundación Observatorio PyME y el BID.

Además, el 68,2% de las empresas tiene previsto invertir o continuar invirtiendo en esta tecnología durante los próximos dos años.

¿Hay lugar para oficios manuales y actividades creativas en un mundo cada vez más digital?

Shopify no deja afuera a los trabajos de oficio. El mercado global de mejoras para el hogar está proyectado en u$s688.000 millones para 2029, según el Home Improvement Research Institute, y la lista incluye:

Mantenimiento y mejoras del hogar

Jardinería y paisajismo

Pintura

Construcción

Plomería

En el terreno creativo, las alternativas van desde la moda y confección, un mercado de u$s2,54 billones para 2033 según Grand View Research, hasta la fotografía y video, diseño gráfico, enseñanza musical, traducción y producción de pódcast.

La traducción, en particular, maneja un mercado estimado en u$s53.000 millones para 2035 según Market Research Future, y en Argentina crece empujada por la exportación de servicios profesionales.

¿Qué mirar antes de elegir en qué emprender?

Más allá del rubro, Shopify subraya que la rentabilidad de un negocio se define por cinco factores: márgenes altos, ingresos recurrentes, costos operativos bajos, escalabilidad y demanda comprobada.

La plataforma recomienda validar cada idea con un producto mínimo viable antes de comprometer capital, estudiar cuánto está dispuesto a pagar el público objetivo y mantener un control estricto sobre gastos, flujo de caja y márgenes reales.

Emprender con datos, y no solo con entusiasmo, es lo que separa a un proyecto viable de una apuesta a ciegas.