El experto analiza en qué casos conviene abonar 20 dólares al mes para tener la versión pro de los principales modelos del mercado

La brecha real no es el costo de la suscripción, sino saber usar la inteligencia artificial; el criterio es la única ventaja.

Pagar una suscripción de IA de u$s20/mes es rentable para profesionales que la usan a diario en tareas críticas, no la cuota.

Termino casi todas las cursadas con alguien haciendo la misma pregunta: "¿conviene pagar la suscripción?". u$s20 por mes no arruinan a nadie en una planilla de gastos profesionales, y aun así la duda persiste, porque nadie quiere ser el que paga por algo que aparentemente ya tiene gratis. Mi respuesta corta es que pagar una IA se parece bastante a pagar el gimnasio: el problema nunca es la cuota, es si vas.

Si la usás todos los días y para algo que está en el camino crítico de tu trabajo, u$s20 es la decisión económica más fácil del año. Un profesional que factura su hora por encima de los u$s30 amortiza la suscripción ahorrando dos horas por mes.

Con eso alcanza, y todo lo demás es ganancia. Lo que no debería pasar es comprar los planes de u$s100 o u$s200 por FOMO, ese miedo a quedarse afuera de algo que los demás ya tienen, cuando la enorme mayoría de los usuarios nunca llega a tocar el techo del plan de u$s20. Peor aún, jamás pagar dos suscripciones que hacen exactamente lo mismo.

No hay modelos malos, hay modelos distintos

Antes de comparar planes conviene desarmar la premisa que ordena casi todas estas conversaciones, esa idea de que existe un modelo mejor y el resto son parientes imperfectos.

Arena, el sitio que rankea modelos por preferencia humana a ciegas (le muestra a un usuario dos respuestas sin decirle quién las escribió y le pide que elija la mejor), tiene hoy en su tabla general de texto cinco modelos separados por diez puntos entre el primero y el quinto.

El margen de error que el propio sitio declara para cada uno va de tres a diez puntos. Traducido: la distancia entre el número uno y el número cinco es más chica que el ruido de la medición. Quienes administran estos rankings suelen advertir lo mismo, que nada por debajo de unas decenas de puntos debería leerse como una diferencia real.

Para el 95% de los usuarios, entonces, la pregunta de cuál es el mejor modelo está mal planteada. Para escribir un mail difícil, resumir un informe, corregir un texto o entender la letra chica de un contrato, los cinco primeros de cualquier tabla van a resolverte el problema y no vas a poder distinguir cuál te contestó.

Las diferencias reales aparecen en los extremos: código complejo, cadenas largas de razonamiento, documentos de cientos de páginas. Si tu trabajo no vive en esos extremos, elegí otra cosa. Por dónde están guardados tus archivos, por qué interfaz te resulta más cómoda, por cuál te contesta en el tono que te gusta leer.

Hay perfiles donde la cuenta cierra sola

El caso más nítido es el de los programadores. Los agentes de código, que son los modos en los que la IA deja de responder en un chat y empieza a abrir archivos, escribir y probar por su cuenta, consumen tanto cómputo que el plan gratuito se agota en minutos; ahí no pagar significa directamente no trabajar.

Después vienen todos los oficios cuya materia prima es el texto en volumen: abogados que leen contratos de cien páginas, periodistas que procesan desgrabaciones, investigadores que cruzan papers, gente de marketing que produce material todos los días.

En ese tipo de trabajo se sienten las dos cosas que el plan gratuito recorta primero, que son la ventana de contexto, o sea cuántas páginas puede leer de una sola vez sin perder el hilo, y la cantidad de consultas por día.

El de los emprendedores es un caso distinto. No pagan por una herramienta, están pagando por funciones que todavía no pueden contratar: un pasante de análisis, un asistente legal de primera lectura, un copywriter para los textos de la web. Eso antes costaba tres sueldos.

Los estudiantes son un caso aparte. El plan gratuito hoy alcanza para casi todo lo que necesita un estudiante de grado, y hay algo pedagógico en no tener uso ilimitado, porque te obliga a pensar la pregunta antes de tirarla. En un posgrado, con tesis y bibliografía pesada encima, la cuenta cambia.

Lo que se compra con u$s20

Primero, límites de uso más altos. Segundo, acceso a los modelos de razonamiento, esos que se toman unos segundos antes de contestar y son los únicos que sirven de verdad cuando el problema tiene varios pasos encadenados. Tercero, ventanas de contexto largas. Cuarto, las integraciones y los modos agénticos, que es donde la herramienta deja de ser una ventanita de chat y empieza a hacer tareas contra tu mail, tu drive y tu calendario.

Un tema no menor: el 9 de febrero de 2026 OpenAI empezó a mostrar publicidad dentro de ChatGPT a los usuarios de sus planes Free y Go, primero en Estados Unidos y, desde el 24 de agosto, en treinta y un países de Europa. Las cuentas Plus, Pro y corporativas siguen sin anuncios. Pagar hoy también es pagar por no ser el producto.

ChatGPT Plus cuesta u$s20, Claude Pro cuesta u$s20 y Google AI Pro cuesta u$s19,99. Precios calcados, productos bastante distintos.

ChatGPT Plus es el más ancho: imagen, video, agentes, asistentes personalizados, y la comunidad más grande de recursos y tutoriales dando vueltas. Es la navaja suiza, y probablemente la primera suscripción razonable para alguien que todavía no sabe qué va a necesitar.

Claude Pro es más angosto y más profundo, fuerte en texto largo, documentos y código. Menos vidrieras, más taller. Google AI Pro juega otro partido, porque te pone el modelo adentro de Gmail, Docs y Sheets, con una ventana de contexto enorme y almacenamiento en la nube incluido en el precio. Si tu vida laboral ya vive en Google Workspace, ese acoplamiento vale más que cualquier tabla de benchmarks.

Este año apareció además una franja intermedia que antes no existía. ChatGPT Go sale u$s8 y está pensado para quien se queda corto con el plan gratuito pero no necesita todo lo demás, con la salvedad de que es justamente uno de los planes que muestra publicidad.

Y los planes de u$s100 y u$s200, que hoy existen en las tres plataformas con estructuras casi idénticas, sólo cierran si la IA te está generando ingresos de manera directa y medible.

Con presupuesto acotado, hacete las preguntas correctas

Primero, dónde vive tu trabajo. Si tus archivos están en Google, Google gana por integración. Si tu día es una terminal y un repositorio, ganan las opciones fuertes en código. Si tu empresa corre sobre Microsoft, mirá bien qué te dan las licencias que ya estás pagando antes de sumar una tercera cuenta.

Segundo, probá dos gratis durante dos semanas con tus tareas reales, no con preguntas de juguete. Tirale el informe que estás escribiendo de verdad, el contrato que tenés que revisar el jueves, la desgrabación de la reunión del lunes.

La diferencia entre modelos aparece en tu trabajo específico y no en las comparativas generales, por la razón que ya vimos: en las comparativas generales empatan.

Tercero, el consejo que doy siempre en clase: elegí una y quedate seis meses. La ventaja aparece en la fluidez que desarrollás con él.

El punto de pivoteo

Queda una última pregunta: ¿el que no paga, pierde ventaja competitiva ante el resto que sí lo hace? Sí, pero no por lo obvio. Para un profesional en Buenos Aires, u$s20 no es la barrera. La brecha real es entre quien sabe usarla y quien no. Ya vi gente con el plan de u$s200 usándolo como si fuera un Google con esteroides, y gente con la versiones open source gratuitas produciendo cosas notables porque entendió cómo delegar.

Esa brecha, la de saber usarla, es más difícil de cerrar que la de los u$s20, porque no se resuelve con una tarjeta. Se resuelve con horas, con lecturas, con equivocarse y volver a intentar. Es la misma desigualdad de siempre, la del acceso al tiempo y a la formación, disfrazada de problema financiero.

Al final, ninguna suscripción te vuelve más lúcido, amplifica lo que ya sos. Lo que no está en venta por u$s20 al mes es el criterio, y esa sigue siendo la única ventaja competitiva que nadie puede comprar con una tarjeta de crédito.

*Por Eduardo Laens es CEO de Varegos, docente universitario y autor de Humanware.