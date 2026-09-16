Las claves pasan por correlacionar señales, identificar comportamientos sospechosos y ampliar el tiempo de respuesta ante amenazas inminentes

Anticipar amenazas da tiempo extra para decidir, reduciendo el impacto en el negocio y fortaleciendo la resiliencia.

La IA potencia la detección temprana de patrones de ataque, fundamental ante la evolución de amenazas como fraude financiero.

La ciberseguridad preventiva usa IA para reconocer amenazas inminentes y actuar antes de que un ataque se materialice.

La ciberseguridad preventiva busca reconocer una amenaza inminente para que las organizaciones puedan actuar antes de que una ofensiva se materialice, mientras las estrategias preventivas tradicionales concentran sus esfuerzos en la reducción de vulnerabilidades conocidas y en la mitigación de riesgos potenciales.

El modelo tradicional parte de la premisa de que el atacante encontrará una vulnerabilidad y la explotará. La estrategia preventiva trabaja de otra manera. Independientemente de la vulnerabilidad existente, buscamos identificar si existen señales de que se está planeando un ataque. El foco deja de estar únicamente en la falla y pasa a estar en el comportamiento.

Esta evolución acompaña un escenario en el que la inteligencia artificial aceleró los mecanismos de defensa como las herramientas utilizadas por los criminales por igual.

La popularización de la IA amplió de manera significativa la capacidad de procesamiento de datos, permitiendo analizar y correlacionar miles de eventos, eliminar el ruido y reconocer patrones en mucho menos tiempo, lo que aumenta la posibilidad de identificar comportamientos que anteceden a un ataque y de actuar antes de que el incidente ocurra.

Al mismo tiempo, el perfil de las amenazas también ha cambiado. Los ataques orientados al secuestro de datos dejó de ser el principal objetivo de muchos grupos criminales, que ahora dirigen sus esfuerzos hacia el fraude financiero, el robo de identidad, la minería ilícita de criptomonedas y otras acciones capaces de generar retornos financieros de forma más rápida.

La propia inteligencia artificial también comenzó a ser utilizada por los atacantes para automatizar procesos y ampliar la escala de sus ofensivas.

Ciberseguridad en tiempos de IA: cómo prevenir el ataque

Durante muchos años, el modelo basado en detectar, investigar y contener incidentes fue suficiente para reducir riesgos y proteger los entornos corporativos.

Sin embargo, en los últimos años, la velocidad y la sofisticación de los ataques, potenciadas también por el uso de la IA, redujeron el tiempo disponible para que los equipos de seguridad reaccionen ante los incidentes.

Responder con rapidez sigue siendo importante, pero ya no es suficiente para enfrentar el panorama actual. El gran diferencial pasa a ser la capacidad de correlacionar miles de eventos, eliminar ruido e identificar patrones antes de que ocurra un incidente.

Cuanto antes logremos reconocer estas señales, mayor será el tiempo disponible para que los equipos tomen decisiones y reduzcan la probabilidad de que un ataque tenga éxito.

Este tiempo adicional para la toma de decisiones también reduce el impacto sobre el negocio, al preservar la disponibilidad de los sistemas, evitar interrupciones operativas y ampliar la resiliencia de las organizaciones, además de minimizar los impactos financieros y reputacionales frente a un entorno de amenazas cada vez más dinámico.

Ciberseguridad en tiempos de IA: i mpacto en el negocio

Al anticipar las amenazas, la ciberseguridad amplía su papel en la gestión de riesgos y pasa a contribuir directamente a la continuidad de las operaciones. Esta evolución exige una revisión de la manera en que muchas empresas todavía estructuran sus estrategias de seguridad.

Aunque la lógica reactiva sigue presente en buena parte del mercado, los sectores más maduros, como el financiero, ya incorporan modelos orientados a la anticipación de amenazas.

Esta evolución también cambia el perfil de los profesionales de ciberseguridad. El conocimiento técnico sigue siendo esencial, pero crece la necesidad de líderes capaces de comprender el negocio, identificar activos críticos e interpretar señales que indiquen una amenaza en preparación.

Combinar inteligencia artificial, contexto de negocio y análisis de comportamiento será cada vez más importante para anticipar riesgos.

La tendencia es que la capacidad de anticipar riesgos se consolide como uno de los principales diferenciales de la ciberseguridad en los próximos años. Las organizaciones que logren identificar señales antes de que el ataque se materialice tendrán más condiciones para preservar sus operaciones, reducir impactos financieros y fortalecer su resiliencia.

*Por Leidivino Natal, CEO global de Stefanini Cyber, la unidad de ciberseguridad de Stefanini Group.