A partir de octubre de 2026, las interacciones empresariales en la plataforma tendrán tarifas y solo los usuarios API corporativos serán alcanzados

El nuevo esquema factura por mensaje individual, con 1.000 respuestas gratis al mes, impulsando la optimización de envíos.

La medida aplica a medianas y grandes empresas que usan la API, no a usuarios comunes ni pequeños comercios.

Meta cobrará por cada respuesta en WhatsApp Business Platform desde octubre de 2026, afectando a empresas con API.

A partir del 1 de octubre de 2026, Meta comenzará a cobrar por cada respuesta que las empresas envíen a través de la WhatsApp Business Platform (API). La medida modifica el esquema que regía desde fines de 2024, en el cual las interacciones de servicio dentro de la ventana de 24 horas posterior al contacto del usuario resultaban gratuitas.

El nuevo cuadro tarifario no afectará a los usuarios comunes ni a los pequeños comercios que gestionan sus ventas de forma directa desde la aplicación estándar para celulares o mediante WhatsApp Web.

El cobro recaerá exclusivamente sobre las cuentas conectadas a la interfaz de programación (API), utilizada por medianas y grandes empresas para integrar herramientas de automatización, CRM y plataformas como ManyChat, Kommo o 360dialog.

A diferencia del esquema tradicional que tasaba sesiones completas de 24 horas, Meta pasa a cobrar por cada mensaje individual que entregue el sistema, independientemente de si la respuesta fue redactada por un agente humano o disparada por un bot automatizado.

La modificación profundiza la monetización del canal empresarial, que en agosto sumó el cobro por token sobre su propio agente de inteligencia artificial corporativo.

¿A quiénes alcanza el nuevo cobro y quiénes continúan usando la app sin pagar?

La política comercial de Meta traza una línea divisoria entre el uso cotidiano y la gestión corporativa a escala:

Usuarios particulares (Sin costo): Las cuentas personales de WhatsApp seguirán siendo 100% gratuitas para el envío de mensajes, llamadas, fotos, audios y documentos sin ninguna limitación.

Pequeños negocios con WhatsApp Business App (Sin costo): Los comercios que atienden desde la aplicación móvil convencional de WhatsApp Business o su versión Web tampoco abonarán cargos por mensaje ni por respuesta.

Empresas con WhatsApp Business API (Alcanzadas): Todas las marcas que operan con sistemas integrados, múltiples operadores simultáneos, chatbots o automatizaciones deberán pagar una tarifa fija por cada mensaje de servicio emitido hacia el cliente.

¿Cómo funciona el nuevo esquema de precios y qué excepciones contempla?

El cambio obliga a las empresas a optimizar la extensión y cantidad de mensajes en cada consulta para evitar sobrecostos operativos:

Tarifa por mensaje de utilidad: Cada respuesta dentro de la ventana de 24 horas se facturará al valor de los mensajes de utilidad de cada país (que en la plaza local de Argentina se ubica en torno a los u$s0,026 por mensaje ).

Cupo mensual de 1.000 mensajes bonificados: Para mitigar el impacto en empresas medianas, Meta dispuso un paquete de 1.000 mensajes de servicio gratuitos por mes para cada número corporativo, comenzando a cobrar recién a partir de la respuesta 1.001. Este cupo se reinicia de manera mensual y no es acumulable.

Conversaciones iniciadas por anuncios (Click-to-WhatsApp): Los chats que se originen a partir de un anuncio pago en Facebook o Instagram conservan la entrega gratuita de mensajes durante una ventana de 72 horas.

¿Cómo calcular el costo mensual que deberá afrontar cada empresa?

La migración hacia un modelo por mensaje rompe la lógica previa donde una conversación de 20 mensajes costaba lo mismo que una de dos.

Para proyectar el presupuesto mensual que demandará la atención al cliente, plataformas especializadas desarrollaron una calculadora interactiva de costos que permite parametrizar el volumen de chats, la cantidad de respuestas promedio por caso y el porcentaje de tráfico derivado de campañas publicitarias.

La herramienta ayuda a los equipos de soporte y marketing a anticipar la factura directa que emitirá Meta y evaluar la eficiencia de sus bots, ya que reducir intercambios innecesarios será el eje determinante para cuidar los márgenes del negocio digital.